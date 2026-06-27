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मुंबईकरांनो लक्ष द्या! उद्या मध्य रेल्वेचा मेगाब्लॉक, माटुंगा-मुलुंड धीम्या; ठाणे-वाशी ट्रान्सहार्बरवरही चालणार कामे

Updated On: Jun 27, 2026 | 10:35 AM IST
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सारांश

रविवार (२८ जून) रोजी मध्य रेल्वेच्या मुख्य आणि ट्रान्सहार्बर मार्गावर मेगाब्लॉक घेण्यात येणार असून अनेक लोकल गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम होणार आहे. तसेच पश्चिम रेल्वेवरही भायंदर-बोरिवलीदरम्यान रात्री जम्बो ब्लॉक असणार आहे.

मुंबईकरांनो लक्ष द्या! उद्या मध्य रेल्वेचा मेगाब्लॉक, माटुंगा-मुलुंड धीम्या; ठाणे-वाशी ट्रान्सहार्बरवरही चालणार कामे

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • रविवारी प्रवासाचा प्लॅन असेल तर घराबाहेर पडण्यापूर्वी रेल्वेचे वेळापत्रक नक्की तपासा.
  • मुंबईतील काही महत्त्वाच्या रेल्वे मार्गांवर देखभाल आणि दुरुस्तीची कामे हाती घेण्यात येणार आहेत.
  • या कामांमुळे अनेक लोकल सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता असून प्रवाशांना पर्यायी मार्गांचा वापर करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.
उपनगरीय रेल्वे मार्गावरील रुळांची दुरुस्ती व सिग्नल यंत्रणेतील तांत्रिक कामांसाठी रविवार (२८ जून) मध्य रेल्वेकडून मेगाब्लॉक घेण्यात येणार आहे. या दिवशी माटुंगा ते मुलुंड अप-डाऊन धिम्या मार्गावर आणि ठाणे ते वाशी/नेरुळ अप-डाऊन ट्रान्सहार्बर मार्गावर ब्लॉक असणार आहे.

मध्य रेल्वे, मुख्य मार्गिका –

कुठे – माटुंगा ते मुलुंड अप व डाऊन धिम्या मार्गावर

कधी सकाळी ११.०५ ते दुपारी ३.५५ वाजेपर्यंत.

परिणाम – ब्लॉकच्या कालावधीत सीएसएमटीहून सुटणाऱ्या धिम्या लोकल माटुंगा ते मुलुंड दरम्यान डाऊन जलद मार्गावर वळवण्यात येतील. या गाड्या शीव, कुर्ला, घाटकोपर, विक्रोळी, भांडुप व मुलुंड येथे थांबून पुढे धिम्या मार्गावर जातील. ठाण्याहून सुटणाऱ्या अप धिम्या लोकल मुलुंड ते माटुंगा दरम्यान अप जलद मार्गावर वळवल्या जातील व मुलुंड, भांडुप, विक्रोळी, घाटकोपर, कुर्ला, शीव येथे थांबतील. या सेवा गंतव्यस्थानी सुमारे १५ मिनिटे उशिरा पोहोचतील.

ट्रान्सहार्बर मार्ग

कुठे – ठाणे ते वाशी/नेरुळ अप-डाऊन मार्ग

कधी – सकाळी ११.१० ते दुपारी ४.१० वाजेपर्यंत

परिणाम – ब्लॉक काळात ठाणे-वाशी/नेरुळ दरम्यानच्या सर्व अप-डाऊन लोकल रद्द राहतील. ठाण्याहून वाशी/नेरुळ/पनवेलकडे जाणाऱ्या गाड्‌या सकाळी १०.३५ ते सायंकाळी ४,०७ पर्यंत, तर पनवेल/नेरुळ/वाशीहून ठाण्याकडे येणाऱ्या सेवा सकाळी १०.२५ ते सायं. ४,०९ पर्यंत रद्द असतील. प्रवाशांनी गैरसोय टाळण्यासाठी पर्यायी मार्गाचा वापर करावा, असे आवाहन रेल्वे प्रशासनाने केले आहे.

पश्चिम रेल्वेचा भायंदर-बोरिवली मार्गावर आज रात्रकालीन ब्लॉक

ट्रॅक व सिग्नलिंग दुरुस्तीसाठी मध्यरात्री जम्बो ब्लॉक

ट्रॅक, सिग्नलिंग आणि ओव्हरहेड उपकरणांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी पश्चिम रेल्वेने शनिवार-रविवारच्या (२७/२८ जून) मध्यरात्री भायंदर व बोरिवली स्थानकांदरम्यान जम्बो ब्लॉक घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा जम्बो ब्लॉक अप व डाऊन फास्ट लाईनवर शनिवार (२७ जून) रात्री ११.३० ते

२७/२८ जूनला पाच तास फास्ट लाईन बंद ठेवणार

रविवार (२८ जून) पहाटे ४.३० या वेळेत पाच तासांसाठी घेण्यात येणार आहे. ब्लॉक कालावधीत विरार/वसई रोड व बोरिवली दरम्यान धावणाऱ्या सर्व फास्ट लाईन उपनगरी गाड्या स्लो लाईनवरून चालवण्यात येतील. ब्लॉकमुळे काही अप व डाऊन उपनगरी सेवा रद्द राहणार आहेत.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Mumbai local train mega block central western railway june 28 2026 know the update

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Published On: Jun 27, 2026 | 10:34 AM

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