गुरुवार, 2 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

चेंबुर दुर्घटनेनंतर शिवसेनेच्या नगरसेविका तृष्णा विश्वासराव ॲक्शन मोडमध्ये; वडाळ्यात पावसाळी कामांचा घेतला आढावा

Updated On: Jul 02, 2026 | 09:08 PM IST
जाहिरात
सारांश

चेंबूरमधील झाड कोसळल्याच्या दुर्घटनेनंतर वडाळा परिसरातील पावसाळी सुरक्षेचा आढावा घेण्यासाठी शिवसेनेच्या नगरसेविका तृष्णा विश्वासराव यांनी बीएमसी अधिकाऱ्यांसह प्रत्यक्ष पाहणी केली. पाणी साचण्याच्या समस्या, नालेसफाई आणि धोकादायक झाडांची तपासणी यावर त्यांनी भर दिला.

चेंबुर दुर्घटनेनंतर शिवसेनेच्या नगरसेविका ॲक्शन मोडमध्ये; वडाळ्यात पावसाळी कामांचा घेतला आढावा

चेंबुर दुर्घटनेनंतर शिवसेनेच्या नगरसेविका ॲक्शन मोडमध्ये; वडाळ्यात पावसाळी कामांचा घेतला आढावा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

चेंबूर येथे शाळकरी मुलांच्या बसेसवर झाड कोसळल्याच्या दुर्घटनेनंतर मुंबईत पावसाळी सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर विविध भागांतील पावसाळी समस्यांवर लक्ष केंद्रित करत शिवसेनेच्या नगरसेविका तृष्णा विश्वासराव यांनी आपल्या विभागात प्रत्यक्ष पाहणी आणि आढावा घेण्यास सुरुवात केली आहे.

मुसळधार पावसामुळे वडाळा परिसरातील अनेक रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते. काही ठिकाणी रस्त्यांना अक्षरशः नाल्याचे स्वरूप आले होते. या परिस्थितीची गंभीर दखल घेत नगरसेविका तृष्णा विश्वासराव यांनी संबंधित बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) अधिकाऱ्यांची तातडीने भेट घेतली. त्यांनी पाणी साचण्याची कारणे, नालेसफाईची स्थिती आणि आपत्कालीन उपाययोजनांचा आढावा घेत आवश्यक सूचना दिल्या.

यानंतर मनपा प्रशासनाने तातडीने पंपांच्या साहाय्याने साचलेले पाणी बाहेर काढण्याचे काम हाती घेतले. तसेच नालेसफाई, पावसाच्या पाण्याचा निचरा आणि नागरिकांना होणारी गैरसोय कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविण्यात आल्या. परिसरातील धोकादायक झाडांची तपासणी, फांद्यांची छाटणी आणि संभाव्य दुर्घटना टाळण्यासाठीही प्रशासनाला आवश्यक सूचना देण्यात आल्या.

Mumbai Rain: निष्काळजीपणा नडला! उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून ५५ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; ४ अधिकारी निलंबित, कुटुंबाला १० लाखांची मदत

तृष्णा विश्वासराव या स्वतः विविध ठिकाणी भेट देऊन सुरू असलेल्या कामांची पाहणी करत आहेत. पावसाळ्यात नागरिकांना सुरक्षित वातावरण मिळावे, वाहतूक सुरळीत राहावी आणि कोणत्याही आपत्कालीन परिस्थितीत तातडीने प्रतिसाद मिळावा, यासाठी त्या सातत्याने प्रशासनाशी समन्वय साधत आहेत.

चेंबूरमधील दुर्घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये, यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांवर भर दिला जात असून पावसाळ्याच्या काळात प्रत्येक विभागात नियमित पाहणी, नालेसफाई, झाडांची तपासणी आणि जलनिस्सारण व्यवस्थेवर विशेष लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे. नागरिकांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देत पावसाळ्यात कोणत्याही प्रकारची जीवित किंवा वित्तहानी होऊ नये, यासाठी प्रशासन आणि लोकप्रतिनिधी सतर्कपणे काम करत असल्याचे या पाहणीतून दिसून येत आहे.

Mumbai News: आपत्कालीन हेल्पलाईन ६ तास ठप्प! दुर्घटना घडल्यास जबाबदार कोण? मुंबईकरांचा महानगरपालिकेला सवाल

Web Title: Trishna vishwasrao inspects monsoon preparedness after chembur tree incident

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 02, 2026 | 09:08 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mumbai Accidents: साकीनाका आणि चेंबूर दुर्घटनेप्रकरणी दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा; शिवसेनेची BMC कडे मागणी
1

Mumbai Accidents: साकीनाका आणि चेंबूर दुर्घटनेप्रकरणी दोषींवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा; शिवसेनेची BMC कडे मागणी

Mumbai Rain: निष्काळजीपणा नडला! उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून ५५ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; ४ अधिकारी निलंबित, कुटुंबाला १० लाखांची मदत
2

Mumbai Rain: निष्काळजीपणा नडला! उघड्या मॅनहोलमध्ये पडून ५५ वर्षीय व्यक्तीचा मृत्यू; ४ अधिकारी निलंबित, कुटुंबाला १० लाखांची मदत

Mumbai News: पश्चिम रेल्वेच्या सौरऊर्जा क्षमतेत झाली मोठी वाढ! वर्षाला १३ कोटींची बचत; मुंबई सेंट्रल मंडळाची कामगिरी
3

Mumbai News: पश्चिम रेल्वेच्या सौरऊर्जा क्षमतेत झाली मोठी वाढ! वर्षाला १३ कोटींची बचत; मुंबई सेंट्रल मंडळाची कामगिरी

Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसामुळे जलाशयांची जलपातळी ७.३१ टक्क्यांवर, पवई तलाव ओव्हरफ्लो; शुक्रवारी BMC ची मोठी बैठक
4

Mumbai Rain: मुंबईत मुसळधार पावसामुळे जलाशयांची जलपातळी ७.३१ टक्क्यांवर, पवई तलाव ओव्हरफ्लो; शुक्रवारी BMC ची मोठी बैठक

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘२०१९ मध्ये प्रेमभंग झाला, त्यानंतर आम्ही दुसरं लग्न केलं’; उद्धव ठाकरेंबाबत देवेंद्र फडणवीस यांची मिश्कील टिप्पणी

‘२०१९ मध्ये प्रेमभंग झाला, त्यानंतर आम्ही दुसरं लग्न केलं’; उद्धव ठाकरेंबाबत देवेंद्र फडणवीस यांची मिश्कील टिप्पणी

Jul 02, 2026 | 09:58 PM
गृहिणींसाठी खास! या आहेत अतिशय कमी भांडवलाच्या २० गृहउद्योग कल्पना! आत्ताच पाहून घ्या

गृहिणींसाठी खास! या आहेत अतिशय कमी भांडवलाच्या २० गृहउद्योग कल्पना! आत्ताच पाहून घ्या

Jul 02, 2026 | 09:25 PM
मोहोळ तालुक्याचा समावेश अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय पंढरपूरऐवजी सोलापूरमध्ये करावा; आमदार राजू खरे यांची महसूल मंत्र्यांकडे मागणी

मोहोळ तालुक्याचा समावेश अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय पंढरपूरऐवजी सोलापूरमध्ये करावा; आमदार राजू खरे यांची महसूल मंत्र्यांकडे मागणी

Jul 02, 2026 | 09:23 PM
माझा प्रभाग माझी जबाबदारी, सर्व झाडांचं ऑडिट सुरू, नगरसेविका संध्या दोशी यांनी दिली माहिती

माझा प्रभाग माझी जबाबदारी, सर्व झाडांचं ऑडिट सुरू, नगरसेविका संध्या दोशी यांनी दिली माहिती

Jul 02, 2026 | 09:12 PM
चेंबुर दुर्घटनेनंतर शिवसेनेच्या नगरसेविका तृष्णा विश्वासराव ॲक्शन मोडमध्ये; वडाळ्यात पावसाळी कामांचा घेतला आढावा

चेंबुर दुर्घटनेनंतर शिवसेनेच्या नगरसेविका तृष्णा विश्वासराव ॲक्शन मोडमध्ये; वडाळ्यात पावसाळी कामांचा घेतला आढावा

Jul 02, 2026 | 09:08 PM
Maharashtra Rain Alert: राज्यात पावसाचा जोर वाढणार! ‘या’ जिल्ह्यांना रेड आणि ऑरेंज अलर्ट; ६ जुलैपर्यंत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा

Maharashtra Rain Alert: राज्यात पावसाचा जोर वाढणार! ‘या’ जिल्ह्यांना रेड आणि ऑरेंज अलर्ट; ६ जुलैपर्यंत अतिमुसळधार पावसाचा इशारा

Jul 02, 2026 | 09:00 PM
‘एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार?’ चर्चांवर देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट उत्तर; ‘रिअॅलिटी आम्हा दोघांनाही माहिती’

‘एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री होणार?’ चर्चांवर देवेंद्र फडणवीस यांचे स्पष्ट उत्तर; ‘रिअॅलिटी आम्हा दोघांनाही माहिती’

Jul 02, 2026 | 08:56 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Wardha flood alert : नदीकाठच्या २९३ गावांवर पुराचे सावट, २७ गावांचा संपर्क तुटण्याचा धोका!

Jul 02, 2026 | 03:46 PM
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा