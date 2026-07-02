Nagpur Airport Expansion: GMR कडे जबाबदारी, २७१ हेक्टर अतिरिक्त जमिनीवर होणार व्यावसायिक विकास

Nagpur Airport Expansion: डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचा विस्तार आणि आधुनिकीकरणाची जबाबदारी जीएमआरकडे सोपवली आहे. या प्रकल्पासाठी विमानतळाच्या कार्यान्वित क्षेत्रातील सुमारे ९०० हेक्टर आणि शहरालगतच्या १०० हेक्टरसह एकूण १,००० हेक्टर जमीन ३० वर्षांसाठी हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याशिवाय विमानतळालगतची २७१ हेक्टर (सुमारे ६७० एकर) अतिरिक्त जमीन व्यावसायिक विकासासाठी वापरण्याची तयारी मिहान इंडिया लिमिटेड (एमआयएल) ने सुरू केली आहे. (Nagpur Airport News)
अतिरिक्त जमिनीचा व्यावसायिक वापर करून महसूल मिळवण्याचे नियोजन एमआयएलने केले आहे. त्यासाठी क्षेत्राचा सांकेतिक मास्टर प्लॅन आणि व्यवहार्यता अभ्यास (फिजिबिलिटी स्टडी) तयार करण्यासाठी सल्लागाराची नियुक्ती करण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. विस्तीर्ण जमिनीचे आर्थिक मूल्य आणि बाजारातील मागणी लक्षात घेऊन अभ्यास केला जाणार आहे. त्याआधारे दीर्घकालीन महसूल मिळवून देणारा विकास आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
हा मास्टर प्लॅन प्रत्यक्षात आल्यास नागपुरात मोठ्या प्रमाणावर नवीन गुंतवणूक आकर्षित होण्याबरोबरच स्थानिकांसाठी हजारो रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. १८ ते २० दिवसांत याप्रकल्पाच्या अंमलबजावणीला गती मिळण्याची शक्यता आहे. जीएमआरला हस्तांतरित करण्यात येणाऱ्या १,००० हेक्टर जमिनीव्यतिरिक्त ही २७१ हेक्टर जमीन असल्याने या क्षेत्राचा विकास आणि व्यवस्थापन पूर्णपणे एमआयएलच्या नियंत्रणाखाली राहणार आहे.
एमआयएलने मालकीची २७१ हेक्टर अतिरिक्त जमीन जीएमआरसोबतच्या करारातून पूर्णपणे वेगळी ठेवली आहे. जागतिक विमान वाहतूक क्षेत्रात केवळ विमानसेवा आणि तिकीट विक्रीवर अवलंबून न राहता विमानतळ परिसरातील जमिनींचा व्यावसायिक वापर करून उत्पन्न वाढवण्याची संकल्पना वेगाने स्वीकारली जात आहे. एमआयएलवे हैं पाऊल त्याच धोरणाचा भाग मानले जात आहे.
सल्लागार संस्था बाजारातील मागणीचा सखोल अभ्यास करून २७१ हेक्टर जमिनीचा व्यावसायिक, औद्योगिक किंवा इतर लाभदायी उपयोग कशा प्रकारे करता येईल, याचा आराखडा तयार करणार आहे. त्यामुळे ही योजना एमआयएलसाठी नॉन-एरो महसूल वाढविण्याचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प ठरण्याची शक्यता आहे.
पडिक जमिनीतून महसूल मिळवण्याचे प्रयत्न तीव्र
जीएमआरला देण्यात येणाऱ्या १००० हेक्टर जमिनीपैकी उर्वरित जमीन एमआयएनको
१८ ते २० दिवसात प्रकल्पाला गती मिळण्याची अपेक्षा
एमआयएलच्या भूमीद्वारे विकासाची नवीन दिशा
प्रकल्प एमआयएलच्या नियंत्रणाखाली असेल