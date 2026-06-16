मंगळवार, 16 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

धक्कादायक! नाशिक-मुंबई महामार्गावरील हॉटेल्समधून पनीर गायब; बोगस पनीरच्या चर्चेने खवय्ये सावध

Updated On: Jun 16, 2026 | 03:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

नाशिक-मुंबई महामार्गावरील अनेक हॉटेल्समधून अचानक पनीर पदार्थ गायब झाल्याने खवय्य्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. बोगस किंवा निकृष्ट दर्जाच्या पनीरच्या चर्चेमुळे काही हॉटेल्सनी खबरदारीचा उपाय म्हणून पनीर पदार्थ तात्पुरते बंद केल्याची चर्चा असून, अन्नसुरक्षेबाबत ग्राहकांमध्ये चिंता वाढली आहे.

नाशिक-मुंबई महामार्गावरील हॉटेल्समधून पनीर गायब; बोगस पनीरच्या चर्चेने खवय्ये सावध

नाशिक-मुंबई महामार्गावरील हॉटेल्समधून पनीर गायब; बोगस पनीरच्या चर्चेने खवय्ये सावध

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नाशिक-मुंबई महामार्गावरील हॉटेल्समधून पनीर गायब
  • बोगस पनीरच्या चर्चेने खवय्ये सावध
  • आतापर्यंत नेमके कोणते पनीर विक्री व्हायचे?
इगतपुरी : नाशिक-मुंबई महामार्गालगत असलेल्या अनेक हॉटेल्स आणि ढाब्यांवरील मेन्यू कार्डवरून सध्या ‘पनीर’चे पदार्थ अचानक गायब झाल्याचे चित्र पाहायला मिळत आहे. तर दुसरीकडे, काही हॉटेल चालकांनी पनीरच्या भाजीमागे थेट ३० ते ४० रुपयांची दरवाड केल्याने ग्राहकांमधून तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. तालुक्यात मोठ्या प्रमाणावर ‘बोगस पनीर’ तयार होत असल्याची चर्चा रंगली असतानाच, अचानक निर्माण झालेल्या या टंचाईमुळे प्रवाशांमध्ये आणि खवय्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आतापर्यंत आपण नेमके काय खात होतो? गेल्या काही दिवसांपासून तालुक्यातील ग्रामीण भागात बनावट किंवा निकृष्ट दर्जाचे पनीर तयार करून ते बाजारात विकले जात असल्याच्या चर्चांना उधाण आले आहे.

Nashik Crime: लग्नासाठी हट्ट धरला, कुटुंबीयांनी होकार दिला अन् दुसऱ्याच दिवशी प्रियकराचा खून

आतापर्यंत नेमके कोणते पनीर विक्री व्हायचे?

काही व्यापारी आणि हॉटेल व्यावसायिकांना अत्यंत कमी दरात या पनीरचा पुरवठा केला जात असल्याची माहिती समोर आली होती, मात्र, ही बाब चव्हाट्यावर येताच अनेक ठिकाणच्या खानावळी आणि ढाब्यांवरून पनीरचे पदार्थ मिळणे बंद झाले आहे. पनीर बटर मसाला, कढ़ाई पनीर, पनीर टिक्का यांसारख्या लोकप्रिय पदार्थाची मागणी करणाऱ्या ग्राहकांना पनीर उपलब्ध नाही, असे सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे आतापर्यंत आपण नेमके काय खात होतो? असा संतप्त सवाल आता सर्वसामान्य नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.

संशयाची सुई अधिक गड

शहरासह संपूर्ण तालुक्यात दररोज क्विंटलच्या पटीत पनीरची विक्री होते. मात्र, या पनीरचा मुख्य पुरवठादार कोण? त्याची गुणवता तपासली जाते का ? उत्पादकांकडे अन्न सुरक्षा विभागाचे परवाने आहेत का? याबाबत कोणतीही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. जर बाजारात खरोखरच दर्जेदार पनीर येत होते, तर अचानक हा तुटवडा का निर्माण झाला? की कारवाईच्या भीतीने बोगस पनीरचे कारखाने भूमिगत झाले आहेत? अशा अनेक प्रश्नांमुळे या प्रकरणातील संशय अधिक गडद झाला आहे. इतकी मोठी चर्चा आणि ग्राहकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण झालेला असतानाही, अन्न व औषध प्रशासनाकडून अद्याप कोणतीही ठोस पावले उचलली गेलेली नाहीत. संशयास्पद कारखान्यांवर छापे टाकणे, पनीरचे नमुने प्रयोगशाळेत तपासणीसाठी पाठवणे किंवा विक्रेत्यांची चौकशी करणे, अशी कोणतीही मोठी मोहीम तालुक्यात राबवली नसल्याचे दिसते आहे.

Maharashtra politics : नाशिकमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी भाजपाचा व्हीप जारी; ५२ नगरसेवक सहलीसाठी रवाना

 

Web Title: Fake paneer fear nashik mumbai highway hotels paneer missing 2026

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 03:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nashik News: अशोक खरात प्रकरणात पत्नीच्याही अडचणी वाढल्या, अटकपूर्व जामीन फेटाळला; पोलीस कोठडीची शक्यता
1

Nashik News: अशोक खरात प्रकरणात पत्नीच्याही अडचणी वाढल्या, अटकपूर्व जामीन फेटाळला; पोलीस कोठडीची शक्यता

Nashik Crime: लग्नासाठी हट्ट धरला, कुटुंबीयांनी होकार दिला अन् दुसऱ्याच दिवशी प्रियकराचा खून
2

Nashik Crime: लग्नासाठी हट्ट धरला, कुटुंबीयांनी होकार दिला अन् दुसऱ्याच दिवशी प्रियकराचा खून

Maharashtra politics : नाशिकमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी भाजपाचा व्हीप जारी; ५२ नगरसेवक सहलीसाठी रवाना
3

Maharashtra politics : नाशिकमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; विधान परिषद निवडणुकीपूर्वी भाजपाचा व्हीप जारी; ५२ नगरसेवक सहलीसाठी रवाना

अन्न भेसळविरोधी कारवाईची धास्ती, पनीरसह भेसळीचे दुग्धजन्य पदार्थ गायब; खुले खाद्यतेलही बाजारातून गायब
4

अन्न भेसळविरोधी कारवाईची धास्ती, पनीरसह भेसळीचे दुग्धजन्य पदार्थ गायब; खुले खाद्यतेलही बाजारातून गायब

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा मोठे निर्णय ! जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी निवडून आलेल्या उमेदवारांना 6 महिन्यांची मुदतवाढ

Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा मोठे निर्णय ! जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी निवडून आलेल्या उमेदवारांना 6 महिन्यांची मुदतवाढ

Jun 16, 2026 | 05:00 PM
Inflation News: महागाई गगनाला, सरकार राजकारणात मग्न! मे महिन्यात घाऊक महागाईचा दर ४३ महिन्यांच्या उच्चांकावर

Inflation News: महागाई गगनाला, सरकार राजकारणात मग्न! मे महिन्यात घाऊक महागाईचा दर ४३ महिन्यांच्या उच्चांकावर

Jun 16, 2026 | 04:47 PM
पुणे मेट्रो विस्तारासाठी सिमेन्सला मोठी ऑर्डर; 12 ट्रेनसेटसाठी अत्याधुनिक प्रोपल्शन तंत्रज्ञान पुरवणार

पुणे मेट्रो विस्तारासाठी सिमेन्सला मोठी ऑर्डर; 12 ट्रेनसेटसाठी अत्याधुनिक प्रोपल्शन तंत्रज्ञान पुरवणार

Jun 16, 2026 | 04:44 PM
FIFA World Cup 2026: झोपमोड करायला तयार व्हा! मेस्सी, रोनाल्डो अन्…; वाचा ‘सुपर वेन्सडे’ची रणधुमाळी

FIFA World Cup 2026: झोपमोड करायला तयार व्हा! मेस्सी, रोनाल्डो अन्…; वाचा ‘सुपर वेन्सडे’ची रणधुमाळी

Jun 16, 2026 | 04:38 PM
‘जाइये सजना’नंतर सतींदर सरताज पुन्हा चर्चेत; ‘येझदी’सोबतच्या खास नात्याची भावनिक कहाणी

‘जाइये सजना’नंतर सतींदर सरताज पुन्हा चर्चेत; ‘येझदी’सोबतच्या खास नात्याची भावनिक कहाणी

Jun 16, 2026 | 04:38 PM
गावांमध्ये काम मिळेना, शहरातही वाढलं टेन्शन! मे महिन्यात बेरोजगारीची धक्कादायक आकडेवारी, अर्थव्यवस्था संकटात?

गावांमध्ये काम मिळेना, शहरातही वाढलं टेन्शन! मे महिन्यात बेरोजगारीची धक्कादायक आकडेवारी, अर्थव्यवस्था संकटात?

Jun 16, 2026 | 04:25 PM
पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गोंधळ; सत्ताधारी नगरसेवकांचाच तीव्र विरोध डावलून प्रस्ताव मंजूर

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेत गोंधळ; सत्ताधारी नगरसेवकांचाच तीव्र विरोध डावलून प्रस्ताव मंजूर

Jun 16, 2026 | 04:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा