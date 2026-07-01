बुधवार, 1 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Nerul Water Electrocution Two School Girls Injured Lp Naka Bikaner Sweets Circle Mahavitaran Report

Navi Mumbai News : नेरुळमध्ये साचलेल्या पाण्यात करंट; दोन विद्यार्थिनी जखमी, महावितरणचा प्राथमिक अहवाल समोर

Updated On: Jul 01, 2026 | 06:15 PM IST
जाहिरात
सारांश

नेरुळमधील एल.पी. नाका येथे बिकानेर स्वीट्ससमोरील सर्कलजवळ साचलेल्या पाण्यात विजेचा प्रवाह आल्याने दोन विद्यार्थिनी जखमी झाल्या. महावितरणच्या प्राथमिक अहवालानुसार घटनेची चौकशी सुरू असून दोन्ही विद्यार्थिनींची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती समोर आली आहे.

नेरुळमध्ये साचलेल्या पाण्यात करंट; दोन विद्यार्थिनी जखमी, महावितरणचा प्राथमिक अहवाल समोर

नेरुळमध्ये साचलेल्या पाण्यात करंट; दोन विद्यार्थिनी जखमी, महावितरणचा प्राथमिक अहवाल समोर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • नेरुळमध्ये साचलेल्या पाण्यात करंट
  • दोन विद्यार्थिनी जखमी
  • महावितरणचा प्राथमिक अहवाल
 

सावन वैश्य | नवी मुंबई : नेरुळ एल.पी. नाका येथील बिकानेर स्वीट्ससमोरील सर्कलजवळ पावसामुळे साचलेल्या पाण्यात विद्युत प्रवाह उतरल्याने दोन विद्यार्थिनी जखमी झाल्याची धक्कादायक घटना मंगळवारी घडली. स्थानिक नागरिकांच्या तत्परतेमुळे दोघींना तातडीने डी. वाय. पाटील रुग्णालयात दाखल करण्यात आले असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती नेरुळ विभागाचे सहाय्यक पोलीस आयुक्त मयूर भुजबळ यांनी दिली.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुसळधार पावसामुळे एल.पी. नाका परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचले होते. त्याचवेळी पाण्यात विद्युत प्रवाह उतरल्याने तेथून पायी जात असलेल्या कु. उज्वला लक्ष्मण वाघ आणि कु. शुभांगी सुभाष वालखंडे या दोन विद्यार्थिनींना जोरदार विद्युत धक्का बसला. दोघीही खाली कोसळल्यानंतर स्थानिक नागरिकांनी तातडीने मदत करून त्यांना रिक्षाच्या सहाय्याने डी. वाय. पाटील रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल केले. या घटनेची माहिती मिळताच नवी मुंबईच्या महापौर सुजाता पाटील यांनी रुग्णालयात जाऊन जखमी विद्यार्थिनींची भेट घेत त्यांच्या प्रकृतीची विचारपूस केली.

Maharashtra Rain Alert : आता नुसता धो धो पाऊस बरसणार! राज्यात पुढील 4 ते 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा

दरम्यान, या घटनेबाबत महावितरणच्या भांडुप परिमंडलाच्या जनसंपर्क विभागाने स्पष्टीकरण प्रसिद्ध केले आहे. त्यानुसार, नेरुळ एल.पी. नाका पुलाखालील नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या पथदिवा वीजजोडणीवरून परिसरातील पथदिव्यांना वीजपुरवठा केला जातो. घटनेनंतर महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी पाहणी केली असता, संबंधित वीजजोडणीच्या मीटरमधून जाणाऱ्या आउटगोइंग केबलपैकी एका केबलचे इन्सुलेशन तुटलेले असल्याचे प्राथमिक तपासणीत आढळून आले. पावसाच्या पाण्याशी या केबलचा संपर्क आल्यामुळे परिसर विद्युतभारित झाला असावा, अशी शक्यता महावितरणने व्यक्त केली आहे. या घटनेनंतर सहाय्यक विद्युत निरीक्षक सोनवणे यांनी घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. तसेच महावितरणने तात्काळ संबंधित वीजपुरवठा बंद करून परिसर सुरक्षित केला.

महावितरणने आपल्या निवेदनात स्पष्ट केले आहे की, संबंधित पथदिवा वीजजोडणी आणि त्यावरील आउटगोइंग केबल ही नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या मालकीची असून तिची देखभालही महापालिकेमार्फत केली जाते. त्यामुळे या प्रकरणातील पुढील तांत्रिक तपासणी व आवश्यक कार्यवाही नवी मुंबई महानगरपालिकेच्या विद्युत विभागाकडून करण्यात येणार आहे.

या घटनेनंतर पावसाळ्यापूर्वी पथदिव्यांच्या वीजजोडण्या, केबल्स आणि जलनिस्सारण व्यवस्थेची नियमित तपासणी करण्याची आवश्यकता पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. नागरिकांच्या सुरक्षिततेशी संबंधित अशा घटनांची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी महानगरपालिका, महावितरण आणि संबंधित यंत्रणांनी समन्वयाने काम करून आवश्यक प्रतिबंधात्मक उपाययोजना तातडीने राबवाव्यात, अशी मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

Mumbai Rain: अखेर मुंबईकरांना दिलासा! ढगांचा गडगडाट आणि वादळी वाऱ्यासह मुंईबत पावसाचे आगमन

Web Title: Nerul water electrocution two school girls injured lp naka bikaner sweets circle mahavitaran report

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 01, 2026 | 06:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नवी मुंबई पोलीस बदल्यांमध्ये ट्विस्ट! उरण पोलीस ठाण्यात अखेर जगदीश शेलकरांची नियुक्ती, निर्णयामागील कारणांबाबत चर्चा
1

नवी मुंबई पोलीस बदल्यांमध्ये ट्विस्ट! उरण पोलीस ठाण्यात अखेर जगदीश शेलकरांची नियुक्ती, निर्णयामागील कारणांबाबत चर्चा

Maharashtra Rain Alert : आता नुसता धो धो पाऊस बरसणार! राज्यात पुढील 4 ते 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा
2

Maharashtra Rain Alert : आता नुसता धो धो पाऊस बरसणार! राज्यात पुढील 4 ते 5 दिवस मुसळधार पावसाचा इशारा

नवी मुंबई दस्त नोंदणी घोटाळा: राज्यभर चौकशीचे आदेश, २० हजार कोटींचा घोटाळा उघड होणार?
3

नवी मुंबई दस्त नोंदणी घोटाळा: राज्यभर चौकशीचे आदेश, २० हजार कोटींचा घोटाळा उघड होणार?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Russian Oil Imports: जग पाहतच राहिलं आणि भारताने खेळली जबरदस्त खेळी; जूनमध्ये कच्च्या तेलाची रेकॉर्डतोड आयात

Russian Oil Imports: जग पाहतच राहिलं आणि भारताने खेळली जबरदस्त खेळी; जूनमध्ये कच्च्या तेलाची रेकॉर्डतोड आयात

Jul 01, 2026 | 07:26 PM
Nissan : जूनमध्ये निसानच्या विक्रीला वेग; देशांतर्गत विक्रीत 129 टक्क्यांची दमदार वाढ

Nissan : जूनमध्ये निसानच्या विक्रीला वेग; देशांतर्गत विक्रीत 129 टक्क्यांची दमदार वाढ

Jul 01, 2026 | 07:26 PM
Gurbir Singh: ‘ …म्हणून मुंबई प्रेस क्लबने केलेली हकालपट्टी’! कोर्टाचा अंतरिम दिलासा देण्यास नकार

Gurbir Singh: ‘ …म्हणून मुंबई प्रेस क्लबने केलेली हकालपट्टी’! कोर्टाचा अंतरिम दिलासा देण्यास नकार

Jul 01, 2026 | 07:25 PM
क्षणात खेळ खल्लास! उंचावर फोटो काढायला गेला, पाय घसरला अन् थेट…, थरारक घटना कॅमेरात कैद, VIDEO

क्षणात खेळ खल्लास! उंचावर फोटो काढायला गेला, पाय घसरला अन् थेट…, थरारक घटना कॅमेरात कैद, VIDEO

Jul 01, 2026 | 07:20 PM
प्रदूषणाचा कहर! ‘या’ राज्यातील सरकारचा मोठा निर्णय! ५०% कर्मचाऱ्यांसाठी WFH अनिवार्य, पार्किंग शुल्कात दुप्पट वाढ

प्रदूषणाचा कहर! ‘या’ राज्यातील सरकारचा मोठा निर्णय! ५०% कर्मचाऱ्यांसाठी WFH अनिवार्य, पार्किंग शुल्कात दुप्पट वाढ

Jul 01, 2026 | 07:05 PM
आनंदाची बातमी! स्वदेशी AI क्लाऊडला मिळाली नवी दिशा; ESDS ने लॉन्च केले ‘स्वराज क्लाऊड’

आनंदाची बातमी! स्वदेशी AI क्लाऊडला मिळाली नवी दिशा; ESDS ने लॉन्च केले ‘स्वराज क्लाऊड’

Jul 01, 2026 | 07:04 PM
Hindu Temple Entry Law : जन्माने हिंदू नसल्यास मंदिरात प्रवेश नाकारता येतो का? उच्च न्यायालयाने दिले स्पष्ट उत्तर

Hindu Temple Entry Law : जन्माने हिंदू नसल्यास मंदिरात प्रवेश नाकारता येतो का? उच्च न्यायालयाने दिले स्पष्ट उत्तर

Jul 01, 2026 | 06:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Kailas Patil : धाराशिव मेडिकल कॉलेजच्या कामासाठी आता पुन्हा निघणार ‘फेरनिविदा’!

Jul 01, 2026 | 03:39 PM
SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

SINDHUDURG : युवासेनेचे अनोखे ‘पेपरविक्री केंद्र’ आंदोलन, महायुती सरकारविरोधात जोरदार घोषणाबाजी

Jul 01, 2026 | 03:33 PM
Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Chandrakant Patil: पालकमंत्री चंद्रकांत पाटलांचा खासदार विशाल पाटलांना थेट इशारा

Jun 30, 2026 | 03:39 PM
Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Ketan Agarwal murder case : श्रीवास्तवांनी धाडलेली नोटीस,साहिल गोयलला आलीच नाही,वकील दुशिंगांचा दावा

Jun 30, 2026 | 03:34 PM
Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Dehu : निर्मल वारी, हरित वारी’ अभियान; देहू नगरीत वटवृक्ष लावून महिलांनी जपली पर्यावरण परंपरा!

Jun 29, 2026 | 03:42 PM
Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Latur : “पगार मिळेपर्यंत हटणार नाही…”; लातूर महापालिकेचे कामकाज पूर्णपणे ठप्प

Jun 29, 2026 | 03:39 PM
NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

NITESH RANE : काँग्रेसला आता उद्धव ठाकरे यांच्या पक्षाची गरज उरलेली नाही – निलेश राणे

Jun 28, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा