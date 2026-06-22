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Mumbai Rain: अखेर मुंबईकरांना दिलासा! ढगांचा गडगडाट आणि वादळी वाऱ्यासह मुंईबत पावसाचे आगमन

Updated On: Jun 22, 2026 | 08:09 AM IST
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सारांश

Mumbai Rain Update: अनेक दिवसांच्या कडाक्याच्या उन्हानंतर अखेर आता मुंबईत पावसाने हजेरी लावली आहे. पावसाच्या सरींमुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून उकाड्याने त्रस्त झालेल्या नागरिकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. तसेच अनेक ठिकाणी जोरदार पाऊस सुरु असून सखल भागांमध्ये पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे.

Mumbai Rain: अखेर मुंबईकरांना दिलासा! ढगांचा गडगडाट आणि वादळी वाऱ्यासह मुंईबत पावसाचे आगमन

Mumbai Rain: अखेर मुंबईकरांना दिलासा! ढगांचा गडगडाट आणि वादळी वाऱ्यासह मुंईबत पावसाचे आगमन

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विस्तार
  • मुंबई, ठाणे आणि उपनगरातील अनेक भागांमध्ये पहाटेपासून पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने वातावरणात गारवा निर्माण झाला आहे.
  • वरळी नाका, सायनसह काही सखल भागांमध्ये पाणी साचण्यास सुरुवात झाल्याने नागरिक आणि वाहनचालकांना त्रास सहन करावा लागत आहे.
  • हवामान विभागाने मुंबई, ठाणे आणि रायगडसाठी यलो अलर्ट जारी करत 24 ते 26 जूनदरम्यान पावसाचा जोर आणखी वाढण्याचा अंदाज वर्तवला आहे.
Rain Update: मुंबईतील अनेक भागांमध्ये आज पहाटेपासूनच पावसाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे अखेर आता मुंबईत पावसाचे आगमन झाले असून उकड्यापासून हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. जून महिना सुरु झाला तरी देखील पावसाचे आगमन न झाल्याने नागरिक प्रचंड हैराण झाले होते. कारण सतत वाढत जाणारा उकाडा मुंबईकरांसाठी त्रासदायक ठरत होता. मुंबई, ठाण्यासह अनेक शहरांतील नागरिक गेल्या अनेक दिवसांपासून पावसाची प्रतिक्षा करत होते. आता अखेर पावसाचे आगमन झाले आहे. त्यामुळे वातावरणात देखील गारवा निर्माण झाला आहे.

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शहरातील अनेक ठिकाणी पावसाची दमदार बॅटिंग

मुंबई आणि ठाण्यासह अनेक भागांमध्ये पहाटेपासूनच पावसाने हजेरी लावली आहे. दादर, लोअर परळसह वांद्रे परिसर आणि इतर अनेक ठिकाणी पावसाला सुरुवात झाली आहे. तर उपनगरातील विक्रोळी, भांडूप आणि मुलूंड परिसरात देखील पावसाची दमदार बॅटिंग पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे वातावरणात गारवा निर्माण झाला असून उकाड्यापासून हैराण झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. तसेच अनेक ठिकाणी सखल भागांमध्ये पाणी साचण्यास सुरुवात झाली आहे. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

हवामान विभागाने मुंबई, ठाणे आणि रायगड या शहारांसाठी यलो अलर्ट जारी केला आहे. तसेच आजपासून ढगांचा गडगडाट आणि वादळी वाऱ्यासह मुंबई आणि ठाण्यात मध्यम स्वरुपाच्या पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे.

सखल भागांंमध्ये पाणी साचण्यास सुरुवात

पहाटेपासून सुरु असलेल्या पावसामुळे मुंबईतील वरळी नाका परिसरात मोठ्या प्रमाणात पाणी साचल्याची माहिती समोर आली आहे. पहिल्याच पावसात आता मुंबईतील रस्त्यांवर पाणी साचण्यास सुरुवात झाल्याने नागरिक हैराण झाले आहेत. सखल भागांत आणि रस्त्यांवर पाणी साचल्याने वाहनचालकांना मोठा त्रास सहन कराव लागत आहे. तसेच सायन परिसरात देखील पाणी साचल्याने सांगितलं जात आहे.

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हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, 22 आणि 23 जून रोजी दक्षिण कोकण आणि महाराष्ट्राजवळच्या काही भागांमध्ये पावसाला सुरुवात होणार आहे. तर, 24 ते 26 जून या काळात मुंबई, उत्तर कोकण आणि महाराष्ट्रातील विविध भागांमध्ये पावसाला जोरदार सुरुवात होणार आहे.

Web Title: Heavy rain started in mumbai and thane imd issues yellow alert for raigad and thane from today

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Published On: Jun 22, 2026 | 08:09 AM

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