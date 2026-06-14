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पंढरपूर दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५ लाखांची मदत; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

Updated On: Jun 14, 2026 | 10:07 PM IST
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सारांश

सोलापूर जिल्ह्यातील तांदूळवाडी येथे भाविकांची पिकअप विहिरीत कोसळून झालेल्या भीषण दुर्घटनेत ८ जणांचा मृत्यू झाला. या घटनेबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शोक व्यक्त करत मृतांच्या वारसांना प्रत्येकी ५ लाख रुपयांची आर्थिक मदत जाहीर केली आहे.

पंढरपूर दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५ लाखांची मदत; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

पंढरपूर दुर्घटनेतील मृतांच्या कुटुंबीयांना ५ लाखांची मदत; मुख्यमंत्री फडणवीसांची मोठी घोषणा

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विस्तार

माळशिरस तालुक्यातील तांदूळवाडी येथे घडलेल्या भीषण अपघाताने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला आहे. देवदर्शन करून परतणाऱ्या भाविकांची पिकअप गाडी विहिरीत कोसळल्याने आठ जणांना आपला जीव गमवावा लागला. या हृदयद्रावक घटनेनंतर राज्य सरकारने मृतांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदतीची घोषणा केली असून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रत्येक मृताच्या वारसाला पाच लाख रुपयांची मदत देण्यात येणार असल्याचे जाहीर केले आहे.

नेमकं काय घडलं ?

म्हसवड येथील सिद्धनाथ मंदिरात दर्शनासाठी गेलेले भाविक आपल्या गावाकडे परतत असताना हा दुर्दैवी अपघात घडला. पंढरपूर तालुक्यातील रांजणी गावातील हे सर्व भाविक पिकअप वाहनातून प्रवास करत होते. तांदूळवाडी गावाजवळ अचानक वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने गाडी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या खोल विहिरीत जाऊन कोसळली. काही क्षणांत आनंदाचा प्रवास दुःखद दुर्घटनेत बदलला.

या अपघातात आठ जणांचा मृत्यू झाला असून सात जणांना स्थानिक नागरिक आणि प्रशासनाच्या मदतीने सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. जखमींवर उपचार सुरू असून त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.

काय म्हणाले मुख्यमंत्री फडणवीस ?

घटनेची माहिती मिळताच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तीव्र दुःख व्यक्त केले. अपघातात मृत्यू झालेल्या भाविकांना श्रद्धांजली अर्पण करत त्यांनी शोकाकुल कुटुंबीयांप्रती संवेदना व्यक्त केल्या. या कठीण प्रसंगी राज्य सरकार मृतांच्या कुटुंबीयांच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, अपघातानंतर जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक आणि स्थानिक प्रशासनाने तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली. बचाव आणि मदतकार्य युद्धपातळीवर राबविण्यात आले. तसेच जखमींना आवश्यक वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध करून देण्याच्या सूचनाही प्रशासनाला देण्यात आल्या आहेत.

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दरम्यान, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनीही या घटनेबद्दल तीव्र शोक व्यक्त केला आहे. त्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांशी संपर्क साधून परिस्थितीची माहिती घेतली असून प्रभावित कुटुंबांना तातडीने मदत पोहोचविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मृतांच्या कुटुंबीयांच्या दुःखात राज्य सरकार सहभागी असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

या अपघातामुळे रांजणी गावावर शोककळा पसरली आहे. देवदर्शनासाठी गेलेले आप्तेष्ट परत येणार नाहीत, ही वस्तुस्थिती अनेक कुटुंबांना अजूनही स्वीकारता आलेली नाही. गावात सर्वत्र हळहळ व्यक्त केली जात असून मृतांच्या कुटुंबीयांचे सांत्वन करण्यासाठी नागरिक मोठ्या संख्येने पुढे येत आहेत. दरम्यान, अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी प्रशासनाकडून चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. वाहनाचा वेग, रस्त्याची स्थिती आणि सुरक्षाव्यवस्थेच्या बाबींचा तपास केला जात असून भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याची मागणीही जोर धरू लागली आहे.

मोठी बातमी! देवदर्शनावरून परतताना भीषण दुर्घटना; सोलापुरात पिकअप वाहन विहिरीत कोसळून 14 जणांचा मृत्यू

Web Title: Pandharpur accident devendra fadnavis announces rs 5 lakh aid to victims families

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Published On: Jun 14, 2026 | 10:07 PM

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