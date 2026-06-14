Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

पाटण शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाई न केल्यास आंदोलन करू, सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिसाळ यांचा इशारा

Updated On: Jun 14, 2026 | 09:02 PM IST
जाहिरात
सारांश

पाटण शहरातील अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांबाबत नगरपंचायत प्रशासनाने तातडीने कारवाई करावी, अशी मागणी सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिसाळ यांनी केली आहे. तक्रारींची दखल न घेतल्यास आंदोलन छेडण्याचा इशाराही त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिला.

पाटण शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाई न केल्यास आंदोलन करू, सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिसाळ यांचा इशारा

पाटण शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाई न केल्यास आंदोलन करू, सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिसाळ यांचा इशारा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

पाटण : पाटण शहरात नव्याने उभारण्यात आलेल्या बांधकामांची नगरपंचायत प्रशासनाने अधिकृत नोंद घ्यावी. तसेच गावठाण परिसरातील अतिक्रमणांच्या तक्रारींची तातडीने दखल घेऊन संबंधितांवर कारवाई करावी अन्यथा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिसाळ यांनी दिला.

पाटण येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी मनसेचे तालुकाध्यक्ष गोरख नारकर यांची प्रमुख उपस्थिती होती.

पिसाळ म्हणाले, पाटण शहराचा विस्तार दिवसेंदिवस वाढत असल्याने गावठाण हद्दीत अनेक ठिकाणी नवीन घरे, व्यावसायिक इमारती आणि इतर बांधकामे उभी राहत आहेत. अनेकांनी बांधकाम परवाने न घेताच इमारती उभ्या केल्या आहेत. तसेच जुन्या बांधकामावर वाढीव बांधकामेही करण्यात आली आहेत. मात्र या बांधकामांची आवश्यक नोंद अद्याप नगरपंचायतीत पूर्णपणे झाली नसल्याची तक्रार आहे.

सोलापूर विधान परिषद निवडणुकीत राष्ट्रवादी शरद पवार गटात बंडाचे पडसाद; भाजपला साथ देणाऱ्या तीन आमदारांवर मोठी कारवाई

नोंद करण्यासाठी गेलेल्या नागरिकांना भरमसाठ आर्थिक मागणी करण्यात येत असल्याच्या तक्रारी आहेत. त्यामुळे नोंदी रखडत असून भविष्यात मालमत्ता नोंदणी, कर आकारणी तसेच शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यात अडचणी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय काही ठिकाणी सार्वजनिक जागा, रस्ते व शासकीय जमिनींवर अतिक्रमण झाल्याच्या तक्रारी संबंधित प्रशासनाकडे दाखल करण्यात आल्या आहेत. या तक्रारींची निष्पक्ष चौकशी करून अतिक्रमण सिद्ध झाल्यास नियमानुसार कारवाई करावी. महसूल विभाग, नगरपंचायत आणि संबंधित यंत्रणांनी संयुक्त सर्वेक्षण करून गावठाण विस्ताराची अद्ययावत नोंद करावी, अनधिकृत बांधकामे आणि अतिक्रमणांबाबत आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करावी तसेच भविष्यात अशा प्रकारांना आळा घालण्यासाठी नियमित तपासणी मोहीम राबवावी, अशी मागणी पिसाळ यांनी केली आहे.

या अतिक्रमण करणाऱ्यांमध्ये काही विद्यमान नगरसेवक, बड्या व्यक्तींचा समावेश असल्याने कारवाई करण्यात दिरंगाई केली जात असल्याचा आरोप करून पिसाळ यांनी तातडीने कारवाई करावी अन्यथा आंदोलन करावे लागेल, असा इशारा दिला आहे.

कर्जमाफीच्या नियमांमध्ये बदल होणार? रोहित पवारांच्या आंदोलनादरम्यान सरकारकडून मोठे संकेत 

Web Title: Patan encroachment action demand nitin pisal warning protest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 14, 2026 | 09:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Accident News: साताऱ्यात मध्यरात्री भीषण अपघात; कार 3 वेळा पलटी, एका तरुणाचा जागीच मृत्यू
1

Accident News: साताऱ्यात मध्यरात्री भीषण अपघात; कार 3 वेळा पलटी, एका तरुणाचा जागीच मृत्यू

शिवसेनेच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर साताऱ्यात पुन्हा प्रश्नचिन्ह, रणजितसिंह भोसले यांची नाराजी
2

शिवसेनेच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर साताऱ्यात पुन्हा प्रश्नचिन्ह, रणजितसिंह भोसले यांची नाराजी

तारळी प्रकल्पाच्या देयकासाठी ठेकेदार आक्रमक; 17 जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा
3

तारळी प्रकल्पाच्या देयकासाठी ठेकेदार आक्रमक; 17 जूनपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषणाचा इशारा

महाबळेश्वर मार्गावरील केळघर पूल लवकरच होणार वाहतुकीसाठी खुला; प्रवास होणार सुकर
4

महाबळेश्वर मार्गावरील केळघर पूल लवकरच होणार वाहतुकीसाठी खुला; प्रवास होणार सुकर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘तृणमूल’ मध्ये बंडखोरीला नवे वळण, बंडखोर खासदार होणार नव्या पक्षात विलीन, NDA ला देणार पाठिंबा?

‘तृणमूल’ मध्ये बंडखोरीला नवे वळण, बंडखोर खासदार होणार नव्या पक्षात विलीन, NDA ला देणार पाठिंबा?

Jun 14, 2026 | 09:33 PM
Mahabaleshwar: विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबली! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून कोयना-कांदाटीतील २५० विद्यार्थ्यांना सायकलींची भेट

Mahabaleshwar: विद्यार्थ्यांची पायपीट थांबली! उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंकडून कोयना-कांदाटीतील २५० विद्यार्थ्यांना सायकलींची भेट

Jun 14, 2026 | 09:26 PM
पाटण शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाई न केल्यास आंदोलन करू, सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिसाळ यांचा इशारा

पाटण शहरातील अतिक्रमणांवर कारवाई न केल्यास आंदोलन करू, सामाजिक कार्यकर्ते नितीन पिसाळ यांचा इशारा

Jun 14, 2026 | 09:02 PM
आदिवासी समाजात निसर्गाला का देव मानलं जातं? जाणून घ्या यामागील सांस्कृतिक आणि पारंपरिक कारणे

आदिवासी समाजात निसर्गाला का देव मानलं जातं? जाणून घ्या यामागील सांस्कृतिक आणि पारंपरिक कारणे

Jun 14, 2026 | 09:00 PM
Almirah Vastu Tips : घरातील अलमारी कुठे ठेवावी? वास्तुनुसार या गोष्टींची घ्या काळजी; धनवृद्धीसाठी उपयुक्त ठरू शकतात उपाय

Almirah Vastu Tips : घरातील अलमारी कुठे ठेवावी? वास्तुनुसार या गोष्टींची घ्या काळजी; धनवृद्धीसाठी उपयुक्त ठरू शकतात उपाय

Jun 14, 2026 | 08:51 PM
IND W vs PAK W Live Score: स्मृती-ऋचाच्या बॅटिंगने पाकिस्तानात थरकाप! टीम इंडियाच्या १७० धावा; पाकड्यांना विजयासाठी कठीण आव्हान

IND W vs PAK W Live Score: स्मृती-ऋचाच्या बॅटिंगने पाकिस्तानात थरकाप! टीम इंडियाच्या १७० धावा; पाकड्यांना विजयासाठी कठीण आव्हान

Jun 14, 2026 | 08:48 PM
Urmila Matondkar : उर्मिला मातोंडकरच्या EX-Husband ने हुरकलं लग्न! पोस्ट करत म्हणाला ‘तू जिथे असशील तिथे समाधानी…’

Urmila Matondkar : उर्मिला मातोंडकरच्या EX-Husband ने हुरकलं लग्न! पोस्ट करत म्हणाला ‘तू जिथे असशील तिथे समाधानी…’

Jun 14, 2026 | 08:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा