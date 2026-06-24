Pulse Polio Vaccination: पिंपरी-चिंचवडमध्ये रविवार २८ जून रोजी ‘पल्स पोलिओ मोहीम’; ५ वर्षांखालील बालकांना लस देण्याचे आवाहन

Pulse Polio Vaccination: जागतिक आरोग्य संघटनेने १९८८ मध्ये पोलिओ निर्मूलनाचे ध्येय निश्चित केल्यानंतर भारतात १९९५ पासून राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहीम सातत्याने राबविण्यात येत आहे. या मोहिमेअंतर्गत ५ वर्षांखालील सर्व बालकांना पोलिओ प्रतिबंधक लसीचे दोन थेंब देऊन त्यांचे संरक्षण करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
याच अनुषंगाने पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका वैद्यकीय विभागामार्फत रविवार, दि. २८ जून २०२६ रोजी राष्ट्रीय पल्स पोलिओ लसीकरण मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले आहे. शहरातील सर्व पालकांनी आपल्या ० ते ५ वर्षे वयोगटातील बालकांना पोलिओ प्रतिबंधक लसीचे दोन थेंब अवश्य पाजावेत, असे आवाहन महापौर रवि लांडगे यांनी केले आहे.
या मोहिमेदरम्यान २८ जून रोजी सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत शहरातील विविध पोलिओ बूथवर बालकांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. त्यानंतर २९ जून ते ३ जुलै २०२६ या कालावधीत आरोग्य कर्मचारी घरभेटी देऊन लसीकरणापासून वंचित राहिलेल्या बालकांना पोलिओचे डोस देणार आहेत.
शहरातील ५ वर्षांखालील प्रत्येक बालकापर्यंत लसीकरण सेवा पोहोचविण्यासाठी महानगरपालिकेने एकूण ११२३ लसीकरण केंद्रांची स्थापना केली आहे. यामध्ये महानगरपालिका दवाखाने, रुग्णालये, खासगी रुग्णालये आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये १००८ स्थायी केंद्रे उभारण्यात आली आहेत.
तसेच बसस्थानके, रेल्वे स्थानके आणि मेट्रो स्थानकांवर ३५ ट्रान्झिट लसीकरण केंद्रे, तर वीटभट्ट्या, बांधकामस्थळे आणि स्थलांतरित कुटुंबांच्या वस्त्यांमध्ये ७७ फिरती लसीकरण केंद्रे कार्यरत राहणार आहेत. याशिवाय रात्रीच्या वेळेत सेवा देण्यासाठी तीन विशेष नाईट टीमही तैनात करण्यात आल्या आहेत.
ही मोहीम प्रभावीपणे राबविण्यासाठी ८ विभागीय प्रभारी वैद्यकीय अधिकारी, ९५ वैद्यकीय अधिकारी, ३१९ पर्यवेक्षक आणि ४५५२ लसीकरण कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. एएनएम, एमपीडब्ल्यू, आशा स्वयंसेविका, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, विविध महाविद्यालयांतील विद्यार्थी, महिला आरोग्य समिती सदस्य, रोटरी क्लबचे स्वयंसेवक तसेच विविध स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधीही या मोहिमेत सहभागी होणार आहेत.
मोहिमेच्या जनजागृतीसाठी शहरभर पत्रके, बॅनर्स, स्टिकर्स, वॉल पेंटिंग, व्हीएमडी डिस्प्ले, सार्वजनिक ठिकाणी ध्वनीक्षेपकाद्वारे आवाहन तसेच सोशल मीडियाच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करण्यात येत आहे.
पिंपरी-चिंचवड महापालिका आयुक्त डॉ. विजय सूर्यवंशी म्हणाले, “पोलिओमुक्त भारताचे यश कायम राखण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने या मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवणे आवश्यक आहे. रविवार, २८ जून रोजी आपल्या ० ते ५ वर्षे वयोगटातील बालकाला जवळच्या पोलिओ बूथवर घेऊन जाऊन पोलिओ प्रतिबंधक लसीचे दोन थेंब अवश्य पाजावेत.”
आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. लक्ष्मण गोफणे यांनी सांगितले की, “५ वर्षांखालील सर्व नवजात बालके तसेच किरकोळ आजारी असलेल्या बालकांनाही पोलिओची लस देता येते. यापूर्वी पोलिओचे लसीकरण झालेले असले तरी राष्ट्रीय पल्स पोलिओ मोहिमेअंतर्गत पुन्हा डोस देणे आवश्यक आहे. त्यामुळे घरातील तसेच परिसरातील एकही बालक लसीकरणापासून वंचित राहणार नाही, याची नागरिकांनी काळजी घ्यावी.”