बुधवार, 24 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Maharashtra »
  • Baramati Water Supply Scheme Sunetra Pawar Orders Mjp To Transfer Jalochi Tandulwadi

Baramati News: बारामतीच्या पाणीपुरवठ्यासाठी सुनेत्रा पवार ॲक्शन मोडमध्ये! ‘या’ दोन मोठ्या योजना पालिकेकडे हस्तांतरित

Updated On: Jun 24, 2026 | 08:05 PM IST
जाहिरात
सारांश

बारामती तालुक्यातील विविध पाणीपुरवठा योजनांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तालुक्यातील एकूण २३ योजनांपैकी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त योजनांची कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करून नागरिकांना शाश्वत, दर्जेदार आणि नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.

Baramati News: बारामतीच्या पाणीपुरवठ्यासाठी सुनेत्रा पवार ॲक्शन मोडमध्ये! ‘या’ दोन मोठ्या योजना पालिकेकडे हस्तांतरित

Baramati News: बारामतीच्या पाणीपुरवठा प्रकल्पांना गती; उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार ॲक्शन मोडमध्ये! 'या' दोन मोठ्या योजना पालिकेकडे हस्तांतरित

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Baramati Water Supply:   बारामती शहर व परिसरातील पाणीपुरवठा व्यवस्था अधिक सक्षम, परिणामकारक आणि दीर्घकालीन स्वरूपाची करण्याच्या दृष्टीने जळोची व तांदुळवाडी पाणीपुरवठा योजना महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून बारामती नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिल्या.

बारामती शहर पाणीपुरवठा योजनेसह तालुक्यातील २३ पाणीपुरवठा योजनांचा आढावा घेण्यासाठी विधान भवन येथे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाच्या राज्यमंत्री मेघना बोर्डीकर-साकोरे, बारामती नगरपरिषदेचे नगराध्यक्ष सचिन सातव, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन-नैनुटिया, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, पुणे जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), बारामती नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी पंकज भुसे, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, पुणे यांच्या मुख्य अभियंता वैशाली आवटे, बारामती नगरपालिकेचे गटनेते संजय संघवी तसेच नगरसेवक अल्ताफ सय्यद उपस्थित होते.

PCMC News: महापौरांसाठी ३० लाख तर आयुक्तांसाठी १९ लाखांची कार; PCMC चा थेट खरेदीचा निर्णय चर्चेत

बैठकीदरम्यान बारामती शहरातील जळोची-तांदुळवाडी पाणीपुरवठा योजना आणि शहर पाणीपुरवठा योजना टप्पा-१ अंतर्गत पूर्ण झालेली कामे तातडीने महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून बारामती नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री पवार यांनी दिले. तसेच शहर पाणीपुरवठा योजना टप्पा-२ मधील प्रलंबित कामे डिसेंबर २०२६ पर्यंत पूर्ण करण्यासाठी संबंधित यंत्रणांनी आवश्यक कार्यवाही वेगाने करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या.

बारामती शहराच्या पाणीपुरवठ्यासाठी उभारण्यात आलेल्या साठवण तलावामध्ये आढळून आलेली गळती तातडीने दुरुस्त करण्याचे निर्देशही यावेळी देण्यात आले. पाणीपुरवठ्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, याची दक्षता घेत आवश्यक तांत्रिक उपाययोजना तत्काळ राबविण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात आले.

Devendra Fadnavis : शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी! वर्षाअखेरीस प्रत्येक शेतकऱ्यापर्यंत

यावेळी बारामती तालुक्यातील विविध पाणीपुरवठा योजनांचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. तालुक्यातील एकूण २३ योजनांपैकी प्रशासकीय मान्यता प्राप्त योजनांची कामे निर्धारित कालावधीत पूर्ण करून नागरिकांना शाश्वत, दर्जेदार आणि नियमित पाणीपुरवठा उपलब्ध करून देण्यावर भर देण्यात आला.

बारामती शहराची वाढती लोकसंख्या आणि भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेता दीर्घकालीन पाणीपुरवठा व्यवस्थेसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व प्रकल्पांना गती देणे गरजेचे असल्याचे उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी नमूद केले. नागरिकांना स्वच्छ, सुरक्षित आणि पुरेशा प्रमाणात पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय साधत वेळबद्ध पद्धतीने काम करावे, असे निर्देशही त्यांनी यावेळी दिले.

 

 

Web Title: Baramati water supply scheme sunetra pawar orders mjp to transfer jalochi tandulwadi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 24, 2026 | 08:04 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sharad Pawar Faction: महाराष्ट्रात पुन्हा भूकंप? उद्धव ठाकरेंसोबतच आता शरद पवारांचे ५ खासदार भाजपच्या संपर्कात!
1

Sharad Pawar Faction: महाराष्ट्रात पुन्हा भूकंप? उद्धव ठाकरेंसोबतच आता शरद पवारांचे ५ खासदार भाजपच्या संपर्कात!

PMC Water Crisis: ९०टक्के अडचणी मानवनिर्मित, निसर्गाला दोष देऊ नका! पुणे पाणी कपातीवरून नगरसेवक आक्रमक
2

PMC Water Crisis: ९०टक्के अडचणी मानवनिर्मित, निसर्गाला दोष देऊ नका! पुणे पाणी कपातीवरून नगरसेवक आक्रमक

कोण आहेत सुप्रिया सुळे यांचे जावई Sarang Lakhani ? कोट्यवधींच्या बिझनेस ग्रुपचे वारस; इतकी आहे नेटवर्थ!
3

कोण आहेत सुप्रिया सुळे यांचे जावई Sarang Lakhani ? कोट्यवधींच्या बिझनेस ग्रुपचे वारस; इतकी आहे नेटवर्थ!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Chilli Potato: फक्त १५ मिनिटांत बनवा रेस्टॉरंटसारखे क्रिस्पी चिली पोटॅटो; चव अशी की पुन्हा पुन्हा खाल, वाचा सोपी रेसिपी

Chilli Potato: फक्त १५ मिनिटांत बनवा रेस्टॉरंटसारखे क्रिस्पी चिली पोटॅटो; चव अशी की पुन्हा पुन्हा खाल, वाचा सोपी रेसिपी

Jun 24, 2026 | 08:35 PM
Kitchen Garden Tips: पावसाळ्यापूर्वी किचन गार्डनमध्ये लावा या भाज्या, आरोग्यासाठी ठरतील उत्तम

Kitchen Garden Tips: पावसाळ्यापूर्वी किचन गार्डनमध्ये लावा या भाज्या, आरोग्यासाठी ठरतील उत्तम

Jun 24, 2026 | 08:32 PM
फादर्स डे निमित्त गिफ्टिंगमध्ये मोठा बदल; वॉलेट्सच्या मागणीत 1100% वाढ, परफ्यूम्सची विक्री दुप्पट

फादर्स डे निमित्त गिफ्टिंगमध्ये मोठा बदल; वॉलेट्सच्या मागणीत 1100% वाढ, परफ्यूम्सची विक्री दुप्पट

Jun 24, 2026 | 08:31 PM
Maharashtra Rain Alert: राज्याला पावसाचा वेढा; ‘या’ ठिकाणी अति ते अति मुसळधार अन्…, सतर्कतेचा इशारा

Maharashtra Rain Alert: राज्याला पावसाचा वेढा; ‘या’ ठिकाणी अति ते अति मुसळधार अन्…, सतर्कतेचा इशारा

Jun 24, 2026 | 08:22 PM
सह्याद्रीत पावसाळी भटकंतीचा हंगाम सुरू; सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन, पर्यटकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी

सह्याद्रीत पावसाळी भटकंतीचा हंगाम सुरू; सुरक्षिततेला प्राधान्य देण्याचे आवाहन, पर्यटकांसाठी मार्गदर्शक सूचना जारी

Jun 24, 2026 | 08:19 PM
बोगस डॉक्टरांचा होणार गेम! क्युआर कोड स्कॅन करताच समोर येणार कुंडली; मंत्री Hasan Mushrif यांची विधानसभेत मोठी घोषणा

बोगस डॉक्टरांचा होणार गेम! क्युआर कोड स्कॅन करताच समोर येणार कुंडली; मंत्री Hasan Mushrif यांची विधानसभेत मोठी घोषणा

Jun 24, 2026 | 08:17 PM
Kitchen Tips : न मारता स्वयंपाकघरातून मुंग्यांना कसं पळवून लावायचं? ही घरगुती ट्रिक येईल कामी

Kitchen Tips : न मारता स्वयंपाकघरातून मुंग्यांना कसं पळवून लावायचं? ही घरगुती ट्रिक येईल कामी

Jun 24, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा