Navarashtra Digital Influencers Summit 2026 महाराष्ट्रातील डिजिटल क्रिएटर्ससाठी एक भव्य मंच!

Navarashtra Digital Influencers Summit 2026 : नवराष्ट्र आयोजित डिजिटल इन्फ्लुएन्सर समिट 2026 हा महाराष्ट्रातील डिजिटल क्रिएटर्ससाठी एक महत्त्वाचा मंच आहे. या सोहळ्यात विविध क्षेत्रातील कंटेंट क्रिएटर्सना सन्मानित करण्यात येणार असून, त्यांच्या सर्जनशीलतेला आणि प्रभावाला ओळख दिली जाणार आहे. नवराष्ट्र डिजिटल इन्फ्लुएन्सर समिट 2026 हा सोहळा 22 मे 2026 रोजी पुण्यातील विमान नगर, हयात रीजेंसी येथे दुपारी 4 वाजता आयोजित करण्यात येणार आहे. या समिटमध्ये महाराष्ट्रभरातील अशा कंटेंट क्रिएटर्सना सन्मानित केले जाईल, ज्यांनी सोशल आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर आपली खरी आणि प्रभावी ओळख निर्माण केली आहे.
नवरात्र डिजिटल इन्फ्लुएन्सर समिट २०२६ हा महाराष्ट्राच्या वेगाने वाढणाऱ्या डिजिटल क्रिएटर इकोसिस्टमचा अतिशय महत्त्वाचा मंच ठरणार आहे. गावांपासून ते महानगरांपर्यंत, राज्यभरातील क्रिएटर्स आपल्या आवडीला प्रभावी ओळखींमध्ये रूपांतरित करत आहेत. हे क्रिएटर्स डिजिटल जगात संवादाला चालना देत आहेत, प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवत आहेत आणि समाजातील विचार व मते घडवत आहेत.” हे समिट क्रिएटरपासून डिजिटल स्टारपर्यंतच्या प्रेरणादायी प्रवासाला ओळख देते आणि आवाज, सर्जनशील उत्कृष्टता आणि अर्थपूर्ण प्रभावाचा सन्मान करते, जे महाराष्ट्राचा आत्मा, विविधता आणि आकांक्षा खऱ्या अर्थाने प्रतिबिंबित करतात.
“नवराष्ट्र मराठी इन्फ्लुएन्सर समिट २०२६”चा उद्देश कंटेंट क्रिएटरपासून डिजिटल स्टारपर्यंतच्या प्रवासाचा उत्सव साजरा करणे तसेच संवादाला आकार देणाऱ्या, समुदाय निर्माण करणाऱ्या आणि संपूर्ण महाराष्ट्रात खरा प्रभाव पाडणाऱ्या अस्सल आवाजांना सन्मानित करणे हा आहे. या समिटसाठी लेखन, कॉमेडी, शिक्षण, फॅशन व सौंदर्य, खाद्य व पर्यटन, गेमिंग, आरोग्य व फिटनेस, संगीत व नृत्य, क्रीडा, शाश्वतता, तंत्रज्ञान, पालकत्व, कविता व कथाकथन यांसह एकूण २५ विविध श्रेणींमध्ये नामांकने मागविण्यात येत आहेत.
महाराष्ट्रातील सर्वात वेगाने वाढणारे मराठी दैनिक ‘नवराष्ट्र’ हे मराठी डिजिटल क्रिएटर इकोसिस्टमच्या वाढीला ओळख देण्यामध्ये अग्रेसर राहिले आहे. आता तिसऱ्या वर्षी आयोजित ही परिषद, लहान शहरांपासून ते प्रमुख महानगरांपर्यंत पसरलेल्या इंस्टाग्राम, यूट्यूब आणि फेसबुकसारख्या प्लॅटफॉर्मवरील मराठी कंटेंटची वाढती ताकद दर्शवते.
क्रिएटर्स आणि इन्फ्लुएन्सर्स येथे नामांकनासाठी अर्ज करू शकतात:
https://www.navarashtra.com/digitalinfluencersummit2026/ या कार्यक्रमात प्रवेश केवळ आमंत्रणाद्वारेच आहे.
