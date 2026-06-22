नव्या गाड्यांच्या स्वागतासाठी पीएमपी सज्ज; डेपो अन् पार्किंगसाठी 100 एकर जागेची मागणी

पुणे : पुणे आणि पिंपरी-चिंचवडकरांची जीवनवाहिनी असलेल्या ‘पुणे महानगर परिवहन महामंडळाच्या’ (पीएमपी) ताफ्यात आगामी काळात मोठी भर पडणार आहे. पुढील सहा महिन्यांत तब्बल १,७०० नवीन साध्या आणि ई-बसेस ताफ्यात दाखल होण्याची शक्यता आहे. मात्र, या वाढत्या बसेसच्या संख्येमुळे प्रशासनासमोर ‘पार्किंग’ आणि नवीन ‘डेपो’ उभारणीचा मोठा प्रश्न उभा ठाकला आहे. या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी पीएमपीने पुणे महानगरपालिका, पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका आणि पीएमआरडीएकडे वेगवेगळ्या ४९ ठिकाणी एकूण १०० एकर जागेची आग्रही मागणी केली आहे.
सध्या पीएमपीकडे उपलब्ध असलेली जागा अपुरी पडत असल्याने बसेस भर रस्त्यात पार्क कराव्या लागत आहेत. पीएमआरडीएच्या हद्दीत बस सेवा वाढवली असली, तरी त्या भागात पुरेसे डेपो उपलब्ध नाहीत. नव्या बसेस आल्यानंतर ही समस्या अधिक गंभीर होऊ नये, म्हणून प्रशासनाने आतापासूनच नव्या जागांचा शोध सुरू केला आहे. महापालिका, पीएमआरडीए आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे या जागेची मागणी करण्यात आली असून, जागा मिळाल्यास ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रवासी सेवेचा विस्तार करणे सोपे होणार आहे.
अशी आहे सद्यस्थिती
ताफ्यातील एकूण बसेस : १,९२५
एकूण नियोजित मार्ग : ४०८
सध्या कार्यरत डेपो (आगार) : १७
नव्याने दाखल होणाऱ्या बसेस : १,७००
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केंद्र सरकार आणि पीएमआरडीएकडून मदत
प्रवासी सेवेचा ताण कमी करण्यासाठी दोन्ही महापालिकांच्या निधीतून ७०० बसेस खरेदीची प्रक्रिया पूर्ण झाली असून, त्या लवकरच ताफ्यात येतील. याशिवाय, ‘पीएमआरडीए’ने ५०० बसेस खरेदीसाठी आर्थिक तरतूद केली आहे. तसेच, केंद्र सरकारच्या ‘पीएम ई-ड्राइव्ह’ उपक्रमांतर्गत १,००० बसेसची मागणी करण्यात आली आहे. या नव्या बसेस महामंडळाच्या स्वमालकीच्या असणार आहेत, ज्यामुळे भविष्यात पीएमपीचा ताफा कमालीचा मजबूत होईल.
ताफ्यात नव्या बसेस दाखल होणार असल्याने बससंख्या वाढणार आहे. त्यासाठी जागेची मोठी गरज भासत आहे. म्हणूनच पुणे, पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि पीएमआरडीएकडे आम्ही जागेची मागणी केली आहे. — महेश आव्हाड, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपी.
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