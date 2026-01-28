Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Selection Of A School For Intellectually Disabled Children An Initiative By Msw Students Of Saraswati College

आधार गतिमंद विद्यालयाची निवड! सरस्वती कॉलेजच्या एमएसडब्ल्यूच्या विद्यार्थ्यांचा पुढाकार

वाशिम येथील सरस्वती समाजकार्य महाविद्यालयाच्या एम.एस.डब्ल्यू. विद्यार्थ्यांनी क्षेत्रकार्यांतर्गत वाळकी येथील आधार गतिमंद विद्यालयाची निवड केली.

Updated On: Jan 28, 2026 | 08:10 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

वाशिम येथील सरस्वती समाजकार्य महाविद्यालयातील एम.एस.डब्ल्यू. (मास्टर ऑफ सोशल वर्क) अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांनी क्षेत्रकार्यांतर्गत गटकार्य उपक्रमासाठी वाळकी येथील आधार गतिमंद विद्यालयाची निवड केली आहे. या उपक्रमाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी विद्यालयातील विद्यार्थ्यांशी संवाद साधत त्यांच्या समस्या, गरजा आणि सामाजिक जाणीव यांचा अभ्यास केला. समाजकार्याच्या दृष्टीने संवेदनशीलता वाढवणे आणि विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक बदल घडवणे हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश होता.

कोळीवली येथे सुवर्णमहोत्सवी अखंड हरिनाम सोहळ्याला सुरुवात! यंदा २५ वे वर्ष

या क्षेत्रकार्याचा भाग म्हणून राष्ट्रीय बालिका दिनाच्या निमित्ताने आधार गतिमंद विद्यालयात ‘राष्ट्रीय बालिका दिन’ मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. कार्यक्रमाची सुरुवात क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्या प्रतिमेचे पूजन करून करण्यात आली. महिलाशिक्षण, स्त्री-पुरुष समानता आणि बालिकांचे हक्क यांचे महत्त्व विद्यार्थ्यांना समजावे, या उद्देशाने विविध उपक्रमांचे आयोजन करण्यात आले.

या कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी आधार विद्यालयाच्या अध्यक्षा तथा मुख्याध्यापिका आशाताई पुंड या होत्या. आपल्या अध्यक्षीय भाषणात त्यांनी बालिकांच्या शिक्षणाचे, आरोग्याचे आणि सुरक्षिततेचे महत्त्व विशद केले. “आजच्या काळात बालिकांना केवळ शिक्षणच नव्हे तर आत्मविश्वास, स्वावलंबन आणि सामाजिक पाठबळ देणे अत्यंत आवश्यक आहे,” असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

कार्यक्रमास चैताली कामखेडे, अनिता वाशिमकर, सुचिता चरपे, संदीप पुंड, रामेश्वर नव्हाळे, रवींद्र हरीमकर, योगेश सावसुंदर तसेच क्षेत्रकार्य मार्गदर्शक प्रा. यू.एस. जमधाडे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. उपस्थित मान्यवरांनी बालिका दिनाचे महत्त्व सांगत विद्यार्थिनींना मार्गदर्शन केले. समाजात बालिकांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची गरज असून, त्यासाठी अशा उपक्रमांची आवश्यकता असल्याचे त्यांनी नमूद केले.

Washim News: वाशीम जिल्हा होणार राज्यातील आदर्श जिल्हा? पालकमंत्र्यांच्या विश्वास

कार्यक्रमादरम्यान विद्यार्थ्यांनी बालिकांच्या हक्कांवर, शिक्षणाच्या संधींवर आणि लैंगिक समानतेवर आधारित संवादात्मक उपक्रम राबवले. तसेच प्रश्नोत्तराच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या शंका दूर करण्यात आल्या. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सामाजिक जाणीव वाढीस लागली असून, बालिकांच्या सक्षमीकरणाबाबत सकारात्मक विचार रुजवण्यास मदत झाली. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन शुभम सोनोने यांनी केले, तर आभार प्रदर्शन संदीप सानप यांनी केले. हा कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी सरस्वती समाजकार्य महाविद्यालयाच्या एम.एस.डब्ल्यू. भाग एकच्या सर्व विद्यार्थ्यांनी परिश्रम घेतले. या उपक्रमामुळे विद्यार्थ्यांना प्रत्यक्ष सामाजिक कार्याचा अनुभव मिळाल्याने त्यांच्यात समाजभान आणि जबाबदारीची भावना अधिक दृढ झाल्याचे दिसून आले.

Web Title: Selection of a school for intellectually disabled children an initiative by msw students of saraswati college

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 08:10 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Ajit Pawar Death News: राज्यात 3 दिवसांचा दुखवटा जाहीर! ‘या’ तारखेपर्यंत राज्यातील सर्व शाळा राहतील बंद

Ajit Pawar Death News: राज्यात 3 दिवसांचा दुखवटा जाहीर! ‘या’ तारखेपर्यंत राज्यातील सर्व शाळा राहतील बंद

Jan 28, 2026 | 08:52 PM
IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये किवीचे भारतासमोर 216 धावांचे लक्ष्य! सेफर्ट-कॉनवे चमकले 

IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये किवीचे भारतासमोर 216 धावांचे लक्ष्य! सेफर्ट-कॉनवे चमकले 

Jan 28, 2026 | 08:45 PM
Ajit Pawar Plane crash: ‘तुम्हाला रनवे दिसतोय का…?’ अजित पवारांच्या विमानातील वैमानिकांचे ATC शी झालेले शेवटचे संभाषण

Ajit Pawar Plane crash: ‘तुम्हाला रनवे दिसतोय का…?’ अजित पवारांच्या विमानातील वैमानिकांचे ATC शी झालेले शेवटचे संभाषण

Jan 28, 2026 | 08:42 PM
Ajit Pawar Plane Crash: “दादा गेले हे दुःख बघवत नाही…”, मनोज जरांगे पाटील बारामतीत भावूक; व्यक्त केला शोक

Ajit Pawar Plane Crash: “दादा गेले हे दुःख बघवत नाही…”, मनोज जरांगे पाटील बारामतीत भावूक; व्यक्त केला शोक

Jan 28, 2026 | 08:39 PM
ट्रम्प यांचा दावा फोल! Operation Sindoor बाबत अमेरिकन सिनेटरचा मोठा गौप्यस्फोट

ट्रम्प यांचा दावा फोल! Operation Sindoor बाबत अमेरिकन सिनेटरचा मोठा गौप्यस्फोट

Jan 28, 2026 | 08:20 PM
व्हायरल चारकोल मास्क तुमच्या त्वचेसाठी घातक? तज्ज्ञांंचा इशारा

व्हायरल चारकोल मास्क तुमच्या त्वचेसाठी घातक? तज्ज्ञांंचा इशारा

Jan 28, 2026 | 08:15 PM
आधार गतिमंद विद्यालयाची निवड! सरस्वती कॉलेजच्या एमएसडब्ल्यूच्या विद्यार्थ्यांचा पुढाकार

आधार गतिमंद विद्यालयाची निवड! सरस्वती कॉलेजच्या एमएसडब्ल्यूच्या विद्यार्थ्यांचा पुढाकार

Jan 28, 2026 | 08:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM