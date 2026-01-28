Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ajit Pawar Plane Crash: "अजितदादांच्या निधनावर राजकारण करू नका…", ममता बॅनर्जींच्या विधानावर देवेंद्र फडणवीस संतापले

Devendra Fadnavis: अपघातात प्राण गमावलेल्या नेत्याच्या मृत्यूवरही असे क्षुल्लक राजकारण केले जात आहे हे अत्यंत दुःखद आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी स्वतः स्पष्टपणे सांगितले आहे की हा एक अपघात होता.

Updated On: Jan 28, 2026 | 09:10 PM
Ajit Pawar Plane Crash: “अजितदादांच्या निधनावर राजकारण करू नका…”, ममता बॅनर्जींच्या विधानावर देवेंद्र फडणवीस संतापले
Politics over Ajit Pawar Death: बारामती येथील विमान अपघातात अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या मृत्यूवर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी केलेल्या वक्तव्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (CM Devendra Fadnavis) यांनी तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. बॅनर्जी यांनी “राजकीय फायद्यासाठी एखाद्याच्या मृत्यूचा वापर” केल्याचा आरोप करत, फडणवीस यांनी त्यांचे विधान दुर्दैवी आणि निषेधार्ह म्हटले आहे. फडणवीस म्हणाले की, ही राजकारण करण्याची वेळ नाही, तर दिवंगत आत्म्याला श्रद्धांजली वाहण्याची आणि शोकाकुल कुटुंबासोबत उभे राहण्याची वेळ आहे.


देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अपघातात प्राण गमावलेल्या नेत्याच्या मृत्यूवरही असे क्षुल्लक राजकारण केले जात आहे हे अत्यंत दुःखद आहे. ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी स्वतः स्पष्टपणे सांगितले आहे की हा एक अपघात होता ज्यामध्ये दुर्दैवाने लोकांचे प्राण गेले आणि त्यावर राजकारण खेळले जाऊ नये. तरीही, अशी विधाने अत्यंत वेदनादायक आहेत.

मृत्यूवर खेळले जात असलेले घृणास्पद राजकारण: फडणवीस

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, राजकारण इतक्या खालच्या पातळीवर गेले आहे की एखाद्या व्यक्तीच्या मृत्यूवरही घाणेरडे आणि घृणास्पद राजकारण केले जात आहे याबद्दल त्यांना खूप दुःख आहे. ते म्हणाले, “ममता दीदींचे असे विधान अत्यंत दुर्दैवी आणि पूर्णपणे चुकीचे आहे. राजकारण करण्यासाठी त्यांना इतक्या खालच्या पातळीवर जाताना पाहून खूप दुःख होते.”

Ajit Pawar Plane Crash: ममता बॅनर्जींनंतर आता मल्लिकार्जुन खरगे यांचीही चौकशीची मागणी; नेमकं काय म्हणाले?

देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अजित पवार हे महाराष्ट्रातील एक अतिशय लोकप्रिय नेते होते. त्यांच्या निधनाचे राजकारण करणे हे केवळ असंवेदनशीलच नाही तर संपूर्ण महाराष्ट्राचा अपमान आहे. मुख्यमंत्र्यांनी यावर भर दिला की अशा विधानांमुळे समाजात चुकीचा संदेश जातो आणि या दुःखाच्या काळात लोकांच्या भावना दुखावल्या जातात. त्यांनी ममता बॅनर्जी यांना त्यांच्या विधानावर पुनर्विचार करण्याचे आणि अशा टिप्पण्या करण्यापासून दूर राहण्याचे आवाहन केले.

बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी काय म्हटले?

पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी अजित पवारांच्या विमान अपघाताला राजकीय कटाशी जोडले. एका कार्यक्रमादरम्यान त्या म्हणाल्या, “उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे विमान अपघातात निधन झाल्याचे ऐकून मला खूप धक्का बसला. जेव्हा या देशात राजकीय नेतेही सुरक्षित नाहीत, तेव्हा सामान्य नागरिकांच्या सुरक्षेबद्दल आपण काय म्हणू शकतो? दोन दिवसांपूर्वी त्यांना कळले की अजित पवार आपला गट सोडणार आहेत आणि आज ही घटना घडली. आम्हाला फक्त सर्वोच्च न्यायालयावर विश्वास आहे, इतर कोणत्याही एजन्सीवर नाही. सर्व एजन्सी पूर्णपणे धोक्यात आल्या आहेत.”

Ajit Pawar Plane Crash: प्रोटोकॉल बाजूला, माणुसकी पुढे! अजित पवारांनी २० दिवसांपूर्वी नक्की काय केलं होतं? वाचा तो थरारक प्रसंग

Published On: Jan 28, 2026 | 09:09 PM

