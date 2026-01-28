Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Ahilyanagar News: वाळूतस्कराची इतकी हिंमत! कारवाईसाठी आलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर घातला डंपर

वाळूतस्करी करणाऱ्यांवर कारवाई करण्यासाठी आलेल्या पथकाच्या अंगावर डंपर घालण्याचा प्रयत्न एका वाळूतस्कराकडून करण्यात आला. ही घटना पारनेरमध्ये घडली आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 09:23 PM
  • वाळूतस्कराचा कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर डंपर घालण्याचा प्रयत्न
  • पारनेरमधील घटना
  • जाणून घ्या संपूर्ण घटना
पारनेर येथील देसवडे परिसरात वाळू तस्करीविरोधात कारवाईसाठी गेलेल्या महसूल विभागाच्या पथकावर वाळू तस्कराने थेट डंपर घालण्याचा प्रयत्न केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. एवढेच नव्हे तर पथकातील एका कर्मचाऱ्याचे अपहरण करून त्यांना शिवीगाळ करत मोबाईल फोडून रस्त्यावर सोडल्याचा प्रकार समोर आला आहे. याप्रकरणी विशाल बाबाजी तळेकर (रा. वासुंदे, ता. पारनेर) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

गौण खनिज व वाळूच्या अवैध उत्खननाला आळा घालण्यासाठी तहसीलदारांच्या आदेशानुसार महसूल विभागाचे विशेष पथक नेमण्यात आले आहे. या पथकात पळशी येथील मंडळ अधिकारी अशोक भाऊसाहेब डोळस (वय 57) यांच्यासह एस. आर. काळे (ग्राम महसूल अधिकारी, लोणी हवेली), आर. आर. खरमाळे (राधा), ए. डी. जगताप (चांभूत), एस. सी. पवार (सिद्धेश्वरवाडी) आणि एन. के. पवार (पळशी) यांचा समावेश आहे.

Ajit Pawar Plane Crash: “अजितदादांच्या निधनावर राजकारण करू नका…”, ममता बॅनर्जींच्या विधानावर देवेंद्र फडणवीस संतापले

हे पथक 25 जानेवारी रोजी रात्री 10:30 वाजता देसवडे परिसरात पेट्रोलिंग करत असताना, पावणेबाराच्या सुमारास देसवडे येथील मुळा नदीपात्राजवळ खंडोबा मंदिरालगत वाळूने भरलेला एक डंपर आढळून आला. पथक जवळ येताच दोन संशयित व्यक्ती झाडीत पळून गेल्या. त्याच वेळी तेथे एक पांढऱ्या रंगाची क्रेटा कार (MH 14 GH 9277) आली. कारमधून उतरलेली व्यक्ती विशाल तळेकर असल्याचे मंडळ अधिकारी डोळस यांनी ओळखले.

पथकाने पंचनामा करून डंपर व कार ताब्यात घेण्याचा प्रयत्न केला असता, तळेकर याने कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ करत धक्काबुक्की केली. पोलिसांना बोलावल्याचे सांगताच त्याने डंपर सुरू केला. पथकातील संकेत चंद्रकांत पवार यांनी डंपर थांबवण्यासाठी चालकाच्या बाजूच्या सीटवर बसण्याचा प्रयत्न केला, याचा राग आल्याने तळेकरने “तुम्हा एकेकाला गाडीखाली चिरडून मारतो” अशी धमकी देत डंपर थेट कर्मचाऱ्यांच्या अंगावर घालण्याचा प्रयत्न केला आणि पवार यांना घेऊन तो सुसाट पळून गेला.

Ajit Pawar Plane Crash: “दादा गेले हे दुःख बघवत नाही…”, मनोज जरांगे पाटील बारामतीत भावूक; व्यक्त केला शोक

पथकाने पवार यांचा शोध घेतला असता, घटनास्थळापासून सुमारे चार किलोमीटर अंतरावर पोखरी गावाच्या शिवारात ते रस्त्यावर सापडले. तळेकरने त्यांचा मोबाईल जमिनीवर आपटून फोडला होता तसेच रस्त्यावर वाळू टाकून त्यांना धमकावत खाली उतरवले होते. दरम्यान, पथक घटनास्थळी परतले असता क्रेटा कार तेथेच उभी आढळली. पंचनामा करून ती कार ताब्यात घेण्यात आली.

मंडळ अधिकारी अशोक डोळस यांच्या फिर्यादीवरून विशाल तळेकर याच्याविरुद्ध संबंधित कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

