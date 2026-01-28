Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • The Golden Jubilee Continuous Chanting Of Gods Name Ceremony Has Begun At Koliwali

कोळीवली येथे सुवर्णमहोत्सवी अखंड हरिनाम सोहळ्याला सुरुवात! यंदा २५ वे वर्ष

नेरळजवळील कोळीवली येथे सुवर्णमहोत्सवी अखंड हरिनाम सोहळ्याला मोठ्या भक्तिभावात सुरुवात झाली आहे. गेल्या २४ वर्षांपासून सुरू असलेल्या या सोहळ्याचे यंदा २५ वे वर्ष असून तो २८ ते ३१ जानेवारीदरम्यान होत आहे.

Updated On: Jan 28, 2026 | 07:16 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:

नेरळ कोळीवली येथे सुवर्णमहोत्सवी अखंड हरिनाम सोहळ्याला मोठ्या भक्तिभावात सुरुवात झाली आहे. कर्जत तालुक्यातील नेरळजवळ असलेल्या कोळीवली गाव व परिसराच्या वतीने गेल्या २४ वर्षांपासून अखंड हरिनाम ज्ञानयज्ञ सोहळ्याचे आयोजन करण्यात येत असून, यंदा या उपक्रमाचे २५ वे वर्ष सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे होत आहे. श्री संत सेवा वारकरी संप्रदाय मंडळाच्या पुढाकाराने हा पवित्र सोहळा २८ जानेवारी ते ३१ जानेवारी या कालावधीत श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर, कोळीवली येथे संपन्न होत आहे.

Ajit Pawar Plane Crash: “तो आवाज कानात घुमतो आहे”, अपघातापूर्वी अजित पवारांनी शेवटचा फोन कुणाला केला होता?

या अखंड हरिनाम सप्ताहाची सुरुवात आज पहाटे काकड आरती व भजनाने झाली. त्यानंतर संत ज्ञानेश्वर महाराजांच्या ग्रंथराज ज्ञानेश्वरीच्या पारायणास प्रारंभ करण्यात आला. कोळीवली गाव व परिसरातील वारकरी संप्रदायाच्या भक्तीमुळे हा सोहळा गेली अनेक वर्षे अखंडपणे सुरू असून, या माध्यमातून वारकरी परंपरा अधिक दृढ होत आहे. साडेतीन दिवस चालणाऱ्या या सोहळ्यात प्रवचन, हरिकीर्तन, भजन, हरिपाठ, ज्ञानेश्वरी पारायण, काकड आरती, जागर भजन अशा विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे.

या वर्षीच्या सुवर्णमहोत्सवी हरिनाम सोहळ्यात नामवंत कीर्तनकारांची उपस्थिती लाभणार आहे. ह.भ.प. महादेव महाराज शिंदे (देवाची आळंदी), ह.भ.प. जयश्रीताई घोरट (देहनोली, मुरबाड) आणि ह.भ.प. ज्ञानेश्वर माऊली महाराज कोठुळे (बीड) यांची हरिकीर्तने होणार आहेत. तसेच काल्याचे कीर्तन ह.भ.प. कैलास महाराज भोईर यांच्या वतीने होणार आहे.

Ajit Pawar Death News: अजित पवारांचे विमान अपघातात निधन; पुण्यात दोन दिवसांची शासकीय सुट्टी जाहीर

अखंड हरिनाम सप्ताहाचा दैनंदिन कार्यक्रम पहाटे ४ ते ६ काकड भजन, सकाळी ८ ते १२ ज्ञानेश्वरी पारायण, दुपारी १ ते २ संगीत भजन, सायंकाळी ४ ते ५ प्रवचन, सायंकाळी ५.३० ते ६.३० हरिपाठ, सायंकाळी ७ ते ८ संगीत भजन आणि रात्री ८.३० ते १०.३० हरिकीर्तन व त्यानंतर जागर भजन असा आखलेला आहे. हा सुवर्णमहोत्सवी अखंड हरिनाम सोहळा ह.भ.प. श्री कैलास महाराज भोईर यांच्या देखरेखीखाली पार पडत असून, पंढरीनाथ तांबोळी, बळीराम भागीत, विजय महाराज पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली नियोजन करण्यात आले आहे. या सोहळ्याचे व्यवस्थापन ह.भ.प. दिगंबर पंढरीनाथ तांबोळी (अध्यक्ष), प्रमोद परशुराम तांबोळी (सचिव), ह.भ.प. बळीराम भागीत (खजिनदार) तसेच व्यवस्थापक सदस्य व ग्रामस्थ मंडळ यांच्या सहकार्याने अविरतपणे सुरू आहे. कोळीवली परिसरात या हरिनाम सोहळ्यामुळे भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले असून भाविक मोठ्या संख्येने सहभागी होत आहेत.

Web Title: The golden jubilee continuous chanting of gods name ceremony has begun at koliwali

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 28, 2026 | 07:16 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
फ्रान्समध्ये मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी! १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलांना डिजिटल प्लॅटफॉर्म नाही

फ्रान्समध्ये मुलांसाठी सोशल मीडियावर बंदी! १५ वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या मुलांना डिजिटल प्लॅटफॉर्म नाही

Jan 28, 2026 | 08:58 PM
Ajit Pawar Death News: राज्यात 3 दिवसांचा दुखवटा जाहीर! ‘या’ तारखेपर्यंत राज्यातील सर्व शाळा राहतील बंद

Ajit Pawar Death News: राज्यात 3 दिवसांचा दुखवटा जाहीर! ‘या’ तारखेपर्यंत राज्यातील सर्व शाळा राहतील बंद

Jan 28, 2026 | 08:52 PM
IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये किवीचे भारतासमोर 216 धावांचे लक्ष्य! सेफर्ट-कॉनवे चमकले 

IND vs NZ 4th T20I : विशाखापट्टणममध्ये किवीचे भारतासमोर 216 धावांचे लक्ष्य! सेफर्ट-कॉनवे चमकले 

Jan 28, 2026 | 08:45 PM
Ajit Pawar Plane crash: ‘तुम्हाला रनवे दिसतोय का…?’ अजित पवारांच्या विमानातील वैमानिकांचे ATC शी झालेले शेवटचे संभाषण

Ajit Pawar Plane crash: ‘तुम्हाला रनवे दिसतोय का…?’ अजित पवारांच्या विमानातील वैमानिकांचे ATC शी झालेले शेवटचे संभाषण

Jan 28, 2026 | 08:42 PM
Ajit Pawar Plane Crash: “दादा गेले हे दुःख बघवत नाही…”, मनोज जरांगे पाटील बारामतीत भावूक; व्यक्त केला शोक

Ajit Pawar Plane Crash: “दादा गेले हे दुःख बघवत नाही…”, मनोज जरांगे पाटील बारामतीत भावूक; व्यक्त केला शोक

Jan 28, 2026 | 08:39 PM
ट्रम्प यांचा दावा फोल! Operation Sindoor बाबत अमेरिकन सिनेटरचा मोठा गौप्यस्फोट

ट्रम्प यांचा दावा फोल! Operation Sindoor बाबत अमेरिकन सिनेटरचा मोठा गौप्यस्फोट

Jan 28, 2026 | 08:20 PM
व्हायरल चारकोल मास्क तुमच्या त्वचेसाठी घातक? तज्ज्ञांंचा इशारा

व्हायरल चारकोल मास्क तुमच्या त्वचेसाठी घातक? तज्ज्ञांंचा इशारा

Jan 28, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Sanjay Raut on Ajit pawar plane crash : अजित पवारांशिवाय महाराष्ट्राचे राजकारण बेचव -संजय राऊत

Jan 28, 2026 | 02:11 PM
Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Ajit Pawar Passed Away : ‘विश्वास बसत नाही’ अजितदादांच्या निधनाने मनोज जरांगे भावूक

Jan 28, 2026 | 02:06 PM
Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Ajit Pawar Death in Plane Accident : आमचा कुटुंबप्रमुख गेला । प्रकाश सोळंके बारामतीच्या दिशेने रवाना

Jan 28, 2026 | 01:14 PM
Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Ratnagiri : अजित दादांच्या मृत्यूने महाराष्ट्राचे मोठे नुकसान -आ. भास्कर जाधव

Jan 28, 2026 | 01:10 PM
Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Eknath Shinde On Ajit Pawar DEATH : “मोठा भाऊ हरपल्याची भावना माझ्या मनात”, पहिली प्रतिक्रिया

Jan 28, 2026 | 01:05 PM
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM