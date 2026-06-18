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Navi Mumbai Airport : नवी मुंबईकरांसाठी खुशखबर! आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून ‘या’ दिवशी विमाने घेणार टेक ऑफ

Updated On: Jun 18, 2026 | 12:53 PM IST
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सारांश

Navi Mumbai International Airport : नवी मुंबईकरांसाठी मोठी आनंदाची बातमी! नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून विमानसेवा सुरू होण्याची तारीख निश्चित झाली असून, 'या' दिवशी पहिल्या उड्डाणांचा श्रीगणेशा होणार आहे.

नवी मुंबईकरांसाठी खुशखबर! आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून 'या' दिवशी विमाने घेणार टेक ऑफ

नवी मुंबईकरांसाठी खुशखबर! आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून 'या' दिवशी विमाने घेणार टेक ऑफ

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विस्तार
  • नवी मुंबईकरांसाठी खुशखबर!
  • आंतरराष्ट्रीय विमानतळावरून ‘या’ दिवशी विमाने घेणार टेक ऑफ
  • टर्मिनल २ साठी विस्तार योजना
Navi Mumbai International Airport News Marathi : नवी मुंबईकरांसाठी मोठी आनंदाची बातमी समोर येत असून विमानतळाच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळावर (NMIA) १५ जुलैपासून आंतरराष्ट्रीय प्रवासी आणि मालवाहतूक सेवा सुरू होण्याची शक्यता आहे. ही सेवा सुरू होणे अंतिम नियामक मंजुरी आणि सीमाशुल्क औपचारिकता पूर्ण होण्यावर अवलंबून आहे.

आंतरराष्ट्रीय उड्डाणे आखाती प्रदेशावर लक्ष केंद्रित करून सुरू होणार असून एनएमआयएचे अध्यक्ष कॅप्टन बीव्हीजेके शर्मा यांनी सांगितले की, आंतरराष्ट्रीय प्रवासी सेवा आणि मालवाहतूक सेवा एकाच दिवशी सुरू होण्याची शक्यता आहे. सुरुवातीचे मार्ग कमी अंतराच्या ठिकाणांवर, विशेषतः आखाती प्रदेशावर लक्ष केंद्रित करतील अशी अपेक्षा आहे. सुरुवातीच्या आंतरराष्ट्रीय सेवा सुरू करणाऱ्या विमान कंपन्यांमध्ये एअर इंडिया एक्सप्रेस आणि इंडिगो यांचा समावेश अपेक्षित आहे, ज्यामुळे विमानतळ जागतिक स्तरावर जोडले जाईल.

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मालवाहतूक सेवा एकाच वेळी सुरू

आंतरराष्ट्रीय मालवाहतूक सेवा देखील १५ जुलैपासून सुरू होणार असून, आठवड्यातून अंदाजे १८ मालवाहू उड्डाणांपर्यंत क्षमता हळूहळू वाढवण्याची योजना आहे. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, सीमाशुल्क अधिकाऱ्यांनी विमानतळाच्या तयारीचा आधीच आढावा घेतला आहे. कलम ४५ चे पालन, कुरिअर आणि मालवाहतूक प्रणालीच्या चाचण्या आणि संबंधित मंजुरी यासह अंतिम प्रक्रियेचे टप्पे सध्या सुरू आहेत. सीमाशुल्क व्यापार अधिसूचना ५ जुलैच्या सुमारास अपेक्षित आहे.

टर्मिनल २ साठी विस्तार योजना

एनएमआयए (NMIA) आपल्या दीर्घकालीन पायाभूत सुविधांच्या धोरणातही सुधारणा करत आहे. सुरुवातीला ३ कोटी प्रवाशांसाठी नियोजित असलेले टर्मिनल २, आता वार्षिक ५ कोटी प्रवाशांच्या क्षमतेसह एका मोठ्या सुविधेमध्ये पुन्हा डिझाइन केले जात आहे. हे टर्मिनल अखेरीस आंतरराष्ट्रीय वाहतुकीचा एक महत्त्वपूर्ण भाग हाताळेल अशी अपेक्षा आहे. विस्ताराच्या अंतिम टप्प्यात, विमानतळाचे वार्षिक ९ कोटी प्रवासी आणि ३२ लाख टन माल हाताळण्याचे उद्दिष्ट आहे. यावेळी अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, बांधकाम टप्प्याटप्प्याने केले जाईल, ज्यात प्रथम मुख्य पायाभूत सुविधा बांधल्या जातील आणि मागणीनुसार विस्तार केला जाईल.

बहुविध वाहतूक जोडणी योजना

भविष्यातील वाढीला पाठिंबा देण्यासाठी, एनएमआयएला एक बहुविध वाहतूक केंद्र म्हणून विकसित केले जात आहे. नियोजित जोडणीमध्ये मेट्रो लाईन ८, हाय-स्पीड रेल्वे, विस्तारित रस्ते पायाभूत सुविधा आणि भविष्यातील जलवाहतूक सेवांचा समावेश आहे, जेणेकरून मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवाशांना सहज प्रवेश मिळेल.

सध्याचे कामकाज आणि वाढीचा दृष्टिकोन

एनएमआयए येथे देशांतर्गत वाहतूक गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये सुरू झाली. सध्या विमानतळावरून दररोज अंदाजे २०,००० प्रवासी आणि सुमारे १५० विमानांची ये-जा होते. वर्षअखेरीस, प्रवाशांची संख्या ५०,००० पर्यंत आणि दररोज अंदाजे ३८० विमानांच्या उड्डाणांपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे.

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जागतिक मान्यता

१५ जून रोजी, ग्वांगझो, फ्रँकफर्ट, कंदाहार, पिट्सबर्ग आणि सॅन दिएगो येथील विमानतळांच्या पंक्तीत एनएमआयएचा (NMIA) ‘प्रिक्स व्हर्साय वर्ल्ड्स मोस्ट ब्युटीफुल एअरपोर्ट्स २०२६’ मध्ये समावेश करण्यात आला.

Web Title: Navi mumbai airport to begin international operations from july 15

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Published On: Jun 18, 2026 | 12:53 PM

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