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संघाच्या कार्यक्रमावरून झालेल्या टीकेला विश्वास नांगरे पाटलांचे उत्तर; “सेवा शर्तींचे कोणतेही उल्लंघन केले नाही”

Updated On: Jun 29, 2026 | 08:45 PM IST
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सारांश

RSS कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्यानंतर झालेल्या राजकीय टीकेवर नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी प्रथमच भूमिका मांडली. संविधानाशी निष्ठा असल्याचे सांगत त्यांनी कोणत्याही सेवा नियमांचे उल्लंघन केले नसल्याचे स्पष्ट केले.

संघाच्या कार्यक्रमावरून झालेल्या टीकेला विश्वास नांगरे पाटलांचे उत्तर; "सेवा शर्तींचे कोणतेही उल्लंघन केले नाही"

संघाच्या कार्यक्रमावरून झालेल्या टीकेला विश्वास नांगरे पाटलांचे उत्तर; "सेवा शर्तींचे कोणतेही उल्लंघन केले नाही"

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विस्तार

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या (RSS) कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्यानंतर सोशल मीडियावर झालेल्या राजकीय टीकेवर नव्याने नागपूरचे पोलीस आयुक्त म्हणून पदभार स्वीकारलेल्या आयपीएस अधिकारी विश्वास नांगरे पाटील यांनी प्रथमच सविस्तर भूमिका मांडली आहे. आपण कोणत्याही सेवा नियमांचे उल्लंघन केले नसल्याचे स्पष्ट करत संविधानाशी आपली कटिबद्धता असल्याचे त्यांनी सांगितले.

नागपूर पोलीस आयुक्त म्हणून काय असणार प्राधान्य?

नागपूर पोलीस आयुक्त म्हणून कार्यभार स्वीकारल्यानंतर पत्रकारांशी संवाद साधताना नांगरे पाटील म्हणाले की, नागपूरसारख्या महत्त्वाच्या शहरात कायदा व सुव्यवस्था राखणे, कोर पोलिसिंग मजबूत करणे तसेच महिला आणि लहान मुलांच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात येईल.

ते म्हणाले, “आमच्या खांद्यावर IPS लिहिलेले आहे. त्यातील ‘S’ म्हणजे सर्व्हिस. त्यामुळे फक्त गुन्हेगारांनीच पोलिसांना घाबरले पाहिजे, सर्वसामान्य नागरिकांनी नाही.”

“संविधानाशी पूर्ण निष्ठा, सर्व धर्मांच्या कार्यक्रमांना जातो”

RSS कार्यक्रमातील सहभागाबाबत बोलताना त्यांनी स्पष्ट केले की, ते गेली ३० वर्षे पोलीस सेवेत असून विविध सामाजिक, धार्मिक आणि सांस्कृतिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे ही सामान्य बाब आहे.

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“रमजान, जैन, शीख कार्यक्रमांनाही उपस्थित राहिलो”

नांगरे पाटील म्हणाले, “मी रमजान ईदच्या कार्यक्रमांना जातो, जैन आणि शीख समाजाच्या कार्यक्रमांनाही उपस्थित राहतो. त्याच परंपरेत मी या कार्यक्रमालाही गेलो होतो.”

त्यांनी सांगितले की, संबंधित कार्यक्रम १९ एप्रिल रोजी सानपाडा येथे झाला होता. त्या कार्यक्रमात जीएसटीविषयी मार्गदर्शन, आध्यात्मिक व्याख्याने आणि सामाजिक विषयांवर चर्चा झाली होती. आपण तेथे मानवी कल्याणासाठी प्रार्थना, ज्ञानेश्वरीतील विचार, अमली पदार्थांच्या दुष्परिणामांबाबत तसेच पोलीस दलातील संधींबाबत भाष्य केले होते.

“सेवा शर्तींचे उल्लंघन केले नाही”

RSS कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्याने कोणत्याही शासकीय नियमांचे उल्लंघन झाले नसल्याचा पुनरुच्चार करत नांगरे पाटील म्हणाले, “माझी पूर्ण निष्ठा संविधान आणि त्याच्या मूल्यांशी आहे. त्या कार्यक्रमात जाऊन मी माझ्या नोकरीच्या सेवा शर्तींचे कोणतेही उल्लंघन केलेले नाही.”

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राज ठाकरेंची टीका काय होती?

यापूर्वी मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी विश्वास नांगरे पाटील यांच्या RSS कार्यक्रमातील उपस्थितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. “जर संघाबद्दल एवढीच आपुलकी असेल तर पोलीस सेवेचा राजीनामा द्या आणि संघात किंवा भाजपमध्ये प्रवेश करा,” असा सल्लाही राज ठाकरे यांनी दिला होता. या टीकेनंतर नांगरे पाटील यांनी प्रथमच सार्वजनिकरित्या आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

Web Title: Vishwas nangare patil clarifies rss program controversy nagpur police commissioner

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Published On: Jun 29, 2026 | 08:41 PM

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