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“तर सेवेचा राजीनामा द्या आणि संघात, भाजपात सामील व्हा,” RSS चं कौतुक करणाऱ्या विश्वास नांगरे पाटलांवर राज ठाकरेंची आगपाखड

Updated On: Jun 27, 2026 | 03:33 PM IST
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सारांश

नागपूरचे पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील यांनी RSSचे कौतुक केल्याच्या भाषणावरून मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी त्यांच्यावर जोरदार निशाणा साधला. पोलीस अधिकाऱ्याने निष्पक्ष राहणे अपेक्षित असल्याचे सांगत त्यांनी मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनाही थेट सवाल केला.

RSS चं कौतुक करणाऱ्या विश्वास नांगरे पाटलांवर राज ठाकरेंची आगपाखड

RSS चं कौतुक करणाऱ्या विश्वास नांगरे पाटलांवर राज ठाकरेंची आगपाखड

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विस्तार
  • RSSच्या कार्यक्रमातील भाषणावरून विश्वास नांगरे पाटील यांच्यावर राज ठाकरे यांनी निष्पक्षतेचा प्रश्न उपस्थित करत जोरदार टीका केली.
  • सरकारी सेवेत राहून विशिष्ट संघटनेचे समर्थन करणे अयोग्य असल्याचे सांगत, संघात जायचे असल्यास आधी राजीनामा द्यावा, असा सल्ला दिला.
  • मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनाही थेट सवाल करत, याप्रकरणी सरकारची भूमिका स्पष्ट करण्याची मागणी केली.
 

नागपूरचे नवीन पोलीस आयुक्त विश्वास नांगरे पाटील हे सकाळ हिंदू समाजाच्या एका कार्यक्रमात उपस्थित राहिल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे. त्यांच्या भाषणाचा व्हिडीओ मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून त्यात विश्वास नांगरे पाटील राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे कौतुक करताना दिसत आहेत. यावरून नवा वाद निर्माण झालेला असतानाच यावर काँग्रेसने आक्षेप घेतला. आता माणसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनीही यावरून सोशल मीडिया पोस्ट लिहीत नांगरे पाटलांवर जोरदार टीका करत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या निष्पक्षतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

पोलीस अधिकाऱ्याची निष्ठा फक्त कर्तव्याशी असावी – राज ठाकरे

राज ठाकरे यांनी आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमधून लिहिले कि, “आयपीएस अधिकारी श्री. विश्वास नांगरे पाटील यांना अचानक दुहेरी निष्ठा दाखवण्याची इच्छा झाली आहे असं दिसतंय. ते एक पोलीस अधिकारी आहेत, त्यामुळे त्यांची निष्ठा फक्त आणि फक्त पोलीस दलाची जी कर्तव्य आहेत त्याच्याशी असायला हवी. पण इथे नांगरे पाटील यांना त्यांची राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी असलेली निष्ठा दाखवावीशी वाटत आहे. सध्या राज्यात हिंदू संमेलनं भरवली जात आहेत आणि त्यातल्या एका संमेलनात जाऊन विश्वास नांगरे पाटील यांनी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, त्यांचे संस्थापक यांच्यावर स्तुतिसुमने उधळली. मुळात ही संमेलनं भरवली जात आहेत ती जरी अराजकीय आहेत असं दाखवलं जात असली तरी ती राजकीयच आहेत.”

“आणि ती भरवणारे कोण आहेत आणि त्यांचे हेतू नक्की काय आहेत, याचा थोडा शॊध घेतला किंवा विचार जरी केला तरी या मागचे हात कुठे आहेत हे कळेल. अर्थात प्रत्येक राजकीय पक्षाला किंवा अराजकीय संघटना म्हणवून घेणाऱ्यांनी काय कार्यक्रम घ्यावेत आणि काय त्यातून सांगावे हा त्यांचा, प्रत्येक पक्षाचा आणि संघटनेचा विषय आहे , त्यामुळे त्याबद्दल बोलायचा किंवा त्यावर भाष्य करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही ! विषय एका सरकारी नोकरीवर असणाऱ्याने, त्यातही पोलिस अधिकाऱ्याने तेथे जावं का हा प्रश्न आहे !

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“..तर सेवेचा राजीनामा द्या आणि संघात किंवा भाजपमध्ये सामील व्हा !”

“अशा ठिकाणी नांगरे पाटील जाऊन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची तोंडभरून स्तुती करत आहेत. आपण पोलीस अधिकारी आहोत, निष्पक्षता ही अधिकाऱ्याकडून अपेक्षित असते याचं भान पण तुमचं गेलं ? तुम्हाला संघाबद्दल आपुलकी असेल, तर ती मनात ठेवा किंवा जाहीरपणे बोलायचं असेल तर सेवेचा राजीनामा द्या आणि संघात किंवा भाजपमध्ये सामील व्हा. सध्या तसंही गेली अनेक वर्ष मर्जीतल्या अधिकाऱ्यांसाठी पुनर्वसन हमी योजना सुरु आहेच. तुमचंही पुनर्वसन होईल.
नांगरे पाटील यांच्या वर्दीचा जो खाकी रंग आहे तो पोलीस दलाचा आहे असा आमच्या सगळ्यांचा समज होता, तो रंग संघाच्या आधीच्या खाकीचा आहे हे आत्ताच कळलं.”

मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांनाही थेट सवाल

“नांगरे पाटील यांचं सोडा, ते भरकटले असतील. पण अशी दुहेरी निष्ठा मुख्यमंत्र्यांना आणि गृहमंत्र्यांना चालते ? उद्या तुम्ही सत्तेवरून गेल्यानंतर दुसऱ्या एखाद्या संघटनेच्या कार्यक्रमाला मग एखादा अधिकारी गेला तर तेव्हा बोंब मारू नका ! एखाद्या अधिकाऱ्याच्या कृतीचं समर्थन ( अजून केलेलं नाही तरी पण गप्प बसणं हेही समर्थनच झालं ) करताना आपण काय चूकीचे पायंडे पाडत आहोत याचं भान कोणताही सत्ताधारी विसरतो तेव्हा आपण भविष्यातल्या येणाऱ्या पिढ्यांसमोर काय वाढून ठेवणार आहोत हेही विसरतोय ?”

“२०१२ ला रझा अकादमीच्या विरोधात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने काढलेल्या मोर्च्यात एका कॉन्स्टेबलने येऊन, पोलिसांच्या पाठीशी उभे राहिलात म्हणून माझं अभिनंदन केलं होतं. तर त्यावर तत्कालीन सरकारने निष्पक्षता सोडली म्हणून त्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं होतं. मग हीच भूमिका सरकार नांगरे पाटील यांच्या बाबत घेणार का ? का ही दुहेरी निष्ठा सरकारला चालते किंवा ती दाखवयालाच हवी असं वाटतं ?”

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सरकारी अधिकाऱ्यांनी निष्पक्षतेचे भान ठेवावे

“आमदार, खासदार यांना ‘आमच्याकडे या’ म्हणलं की पळत जावं लागतं, अशी परिस्थिती आणून ठेवली आहे. सध्या विरोधी आमदार, खासदार उरलेत का अशी शंका वाटत असताना जर सरकारी अधिकारी पण जर निष्पक्ष नाही राहिले तर लोकांनी बघायचं कोणाकडे ?”

“नांगरे पाटील असोत किंवा अजून कोणी असोत यांना विनंती आहे की सरकारला तुम्ही त्यांच्या किंवा त्यांच्या मागच्या संघटनांच्या मागे धावलात तर त्यांना हे हवंच आहे. परंतू नांगरे पाटील तुम्ही एक चांगले कार्यक्षम अधिकारी आहात , तुम्ही तरी तुमची सद्सद्विवेक राजकीय पक्ष आणि संघटनांसमोर गहाण टाकू नका !”

Web Title: Raj thackeray slams vishwas nangare patil over rss praise

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Published On: Jun 27, 2026 | 03:33 PM

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