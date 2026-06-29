Samay Rainaच्या जुन्या व्हिडिओवरून नवा वाद; हार्ट अटॅकवरील विनोदामुळे सोशल मीडियावर संताप

प्रसिद्ध विनोदी कलाकार समय रैना त्याच्या लोकप्रिय शो ‘इंडियाज गॉट लेटेंट’च्या दुसऱ्या सीझनसह परत आला आहे. याच्या पहिल्याच एपिसोडमध्ये आलिया भट्ट आणि शर्वरी यांसारख्या प्रसिद्ध सेलिब्रिटी पाहुण्या म्हणून आल्या होत्या. शोची चर्चा सुरू असतानाच, समय रैना जुन्या वादांमुळे पुन्हा एकदा इंटरनेटवर टीकेचा धनी झाला आहे. अलीकडील ₹३७० च्या बिर्याणीच्या प्रकरणानंतर, २०२४ मधील एक जुनी व्हिडिओ क्लिप सोशल मीडियावर पुन्हा समोर येत आहे, ज्यामुळे विनोदाच्या मर्यादांबद्दल पुन्हा एकदा चर्चा सुरू झाली आहे.
या व्हायरल क्लिपमध्ये, समय रैनाच्या शोमध्ये प्रेक्षकांमध्ये बसलेली एक मुलगी अचानक उठून निघून जाते. आश्चर्यचकित होऊन समय तिला विचारतो, “का?”, पण तिच्यासोबत आलेला तिचा प्रियकर हसून सांगतो की, त्याच्या प्रेयसीच्या वडिलांना सौम्य हृदयविकाराचा झटका आल्यामुळे त्यांना जावे लागले. समय त्या मुलाच्या उदासीनतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो, तो इतका शांत कसा राहू शकतो आणि त्या मुलीसोबत का जात नाहीये, असे विचारतो. त्याच क्षणी, समय स्टेजवरून एक अपमानकारक टिप्पणी करतो, “तू आत्ता जाऊन रडायला नको होतंस. तुझा भाऊ तुला खांदा देईल तरच ती तुला मिठी मारेल.” समयच्या या टिप्पणीवर उपस्थित असलेले सर्वजण खळखळून हसतात, पण हे विधान आता त्याच्या मनात सलत राहिले आहे.
समय रैनाच्या वक्तव्यावर लोक आपला संताप व्यक्त करत आहेत. एका युझरने संताप व्यक्त करत लिहिले की, जेव्हा एका मुलीचे वडील गंभीर अवस्थेत होते, तेव्हा अशी ‘लॉकर रूम’ भाषा वापरणे लज्जास्पद आहे. युझर्सच्या मते, ही विचारसरणी अलीकडील ‘₹३७० बिर्याणी’ प्रकरणापेक्षा वेगळी नाही, जिथे महिलांना वस्तूंप्रमाणे वागणूक दिली गेली. अनेकांनी खंत व्यक्त केली की, आजची कॉमेडी ही एक सडलेली आणि स्त्रीद्वेषी मानसिकता लपवण्याचे साधन बनली आहे
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३७० बिर्याणीचा वाद काय होता?
स्टँड-अप कॉमेडियन प्रणित मोरेच्या शोमधील एक व्हिडिओ क्लिप अलीकडेच व्हायरल झाली होती. त्यामध्ये, हिमांशू जांगरा नावाच्या २३ वर्षीय तरुणाने सांगितले की तो एका मुलीसोबत डेटवर गेला होता, जिथे त्याने तिला ₹३७० किमतीची चिकन बिर्याणी खाऊ घातली. त्याने असा युक्तिवाद केला की, त्याने पैसे खर्च केल्यामुळे त्याला त्याच्या गुंतवणुकीवर परतावा मिळायला हवा होता. सर्वत्र झालेल्या टीकेनंतर, त्या व्यक्तीने माफी मागितली आणि आपली सोशल मीडिया अकाऊंट हटवली, तर कॉमेडियन प्रणित मोरे यानेही माफी मागितली आता, रैनाचा व्हिडिओ पुन्हा समोर आला असून, त्यावर अशाच प्रकारच्या मानसिकतेला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप होत आहे.
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