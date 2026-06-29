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Kiss Controversy: किसिंग सीनदरम्यान कंगना रणौतने अभिनेत्याच्या ओठाला घेतला चावा? व्हायरल Videoनंतर रंगली चर्चा

Updated On: Jun 29, 2026 | 12:55 PM IST
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सारांश

'रिव्हॉल्वर राणी' चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान कंगना रणौतने अभिनेता आणि कॉमेडियन वीर दासला किसिंग सीनमध्ये जखमी केल्याची चर्चा पुन्हा एकदा सोशल मीडियावर रंगली आहे.

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

बॉलिवूड अभिनेत्री आणि भाजप खासदार कंगना रणौत हिच्याबाबत सोशल मीडियावर एक जुना दावा पुन्हा चर्चेत आला आहे. ‘रिव्हॉल्वर राणी’ चित्रपटाच्या शूटिंगदरम्यान कंगनाने अभिनेता आणि स्टँड-अप कॉमेडियन वीर दासला किसिंग सीनमध्ये जखमी केल्याचा दावा करण्यात आला. मात्र, आता या चर्चेवर स्वतः वीर दासने स्पष्टीकरण देत सत्य समोर आणले आहे.

काय होता दावा?

ज्येष्ठ पत्रकार सिमी चंडोक यांनी अलीकडेच सिद्धार्थ कन्ननच्या पॉडकास्टमध्ये ‘रिव्हॉल्वर राणी’च्या शूटिंगदरम्यान घडलेल्या एका प्रसंगाचा उल्लेख केला. त्यांच्या दाव्यानुसार, एका किसिंग सीनमध्ये कंगना रणौत भूमिकेत इतकी गुंतली होती की दिग्दर्शकाने ‘कट’ म्हटल्यानंतरही ती थांबली नाही. या दरम्यान तिने वीर दासच्या ओठाला चावा घेतल्याने त्याच्या ओठातून रक्त आल्याचे सांगण्यात आले.

वीर दासने सांगितलं सत्य

हा दावा व्हायरल झाल्यानंतर वीर दासने इन्स्टाग्रामवर पोस्ट शेअर करत या संपूर्ण कथेला स्पष्टपणे फेटाळून लावले. त्याने लिहिले की, ही गोष्ट पूर्णपणे काल्पनिक असून तिच्यात कोणतेही तथ्य नाही.

वीर दासने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटले की, “ही कथा पूर्णपणे बनावट आहे. कंगना रणौत अत्यंत व्यावसायिक कलाकार होती आणि आजही मला वाटते की ती एक उत्कृष्ट अभिनेत्री आहे. तिच्याबद्दल अशा खोट्या कथा पसरवणे चुकीचे आहे.”

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कंगनाच्या व्यावसायिकतेचं केलं कौतुक

वीर दासने केवळ अफवांचे खंडनच केले नाही, तर कंगना रणौतच्या कामाबद्दलही सकारात्मक मत व्यक्त केले. शूटिंगदरम्यान ती पूर्णपणे व्यावसायिक होती आणि तिच्यासोबत काम करण्याचा अनुभव चांगला होता, असेही त्याने स्पष्ट केले.

‘रिव्हॉल्वर राणी’ आणि वीर दास

२०१४ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘रिव्हॉल्वर राणी’ चित्रपटात कंगना रणौत आणि वीर दास यांनी प्रमुख भूमिका साकारल्या होत्या. त्यानंतर वीर दासने अभिनेता आणि स्टँड-अप कॉमेडियन म्हणून वेगळी ओळख निर्माण केली. २०२३ मध्ये त्याला ‘Vir Das: Landing’ या नेटफ्लिक्स कॉमेडी स्पेशलसाठी आंतरराष्ट्रीय एमी पुरस्कार मिळाला होता.

दरम्यान, सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या दाव्यांवर विश्वास ठेवण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीचे अधिकृत स्पष्टीकरण तपासणे आवश्यक असल्याचे या प्रकरणातून पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे.

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Web Title: Kiss controversy did kangana ranaut bite her co stars lip during a kissing scene viral video

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Published On: Jun 29, 2026 | 12:55 PM

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