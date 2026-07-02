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Anil Sharma : ग्लॅमरच्या पलीकडे जाऊन विचार करणारा अनोखा दिग्दर्शक! सिद्ध करून दाखवले अनेक महत्वाचे पैलू

Updated On: Jul 02, 2026 | 06:22 PM IST
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सारांश

रीमेकच्या ट्रेंडमध्येही अनिल शर्मा यांनी कायम मौलिक कथांवरच विश्वास ठेवत भारतीय सिनेमात वेगळी ओळख निर्माण केली. 'गदर', 'अपने', 'वीर' आणि 'गदर २'सारख्या चित्रपटांतून देशभक्ती, संस्कृती आणि कौटुंबिक मूल्यांचा प्रभावी संगम त्यांनी मोठ्या पडद्यावर साकारला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

आजच्या काळात बॉक्स ऑफिसवर यश मिळवण्यासाठी अनेक चित्रपट निर्माते रीमेक, अ‍ॅडॅप्टेशन किंवा आधीच यशस्वी ठरलेल्या फॉर्म्युल्यांचा आधार घेतात. मात्र, दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांनी आपल्या संपूर्ण कारकिर्दीत नेहमीच मौलिक कथांवर विश्वास ठेवत भारतीय सिनेमात वेगळी ओळख निर्माण केली आहे. ‘गदर’, ‘अपने’ आणि ‘वीर’सारख्या चित्रपटांमधून त्यांनी भारतीय संस्कृती, देशभक्ती, कौटुंबिक मूल्ये आणि भावनिक नात्यांवर आधारित कथा मोठ्या पडद्यावर साकारल्या.

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अनिल शर्मा यांच्या दिग्दर्शनाची खासियत म्हणजे त्यांनी कधीही यशस्वी चित्रपटांच्या रीमेकचा मार्ग स्वीकारला नाही. प्रत्येक वेळी त्यांनी नवे विषय, वेगळे कथानक आणि भारतीय समाजाशी नाळ जुळणाऱ्या कथा प्रेक्षकांसमोर मांडल्या. त्यामुळे त्यांचे चित्रपट केवळ मनोरंजनापुरते मर्यादित राहत नाहीत, तर प्रेक्षकांच्या मनावर कायमस्वरूपी भावनिक ठसा उमटवतात. भारतीय मातीचा सुगंध आणि सार्वत्रिक भावना यांचा मिलाफ त्यांच्या प्रत्येक चित्रपटात पाहायला मिळतो.

१९८१ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘श्रद्धांजली’ पासून सुरू झालेला त्यांचा प्रवास २००१ मधील ‘गदर : एक प्रेम कथा’ या ऐतिहासिक ब्लॉकबस्टरपर्यंत यशस्वीपणे पोहोचला. भारताच्या फाळणीच्या पार्श्वभूमीवर आधारित ‘गदर’ने प्रेम, देशभक्ती, संघर्ष आणि कौटुंबिक नात्यांचा प्रभावी संगम सादर करत भारतीय सिनेमात नवा इतिहास रचला. हा चित्रपट आजही सर्वाधिक लोकप्रिय आणि संस्मरणीय चित्रपटांपैकी एक मानला जातो.

यानंतर २००७ मध्ये आलेल्या ‘अपने’ या चित्रपटातून अनिल शर्मा यांनी क्रीडा आणि कौटुंबिक नात्यांचा भावनिक प्रवास मांडला. कुटुंबातील एकजूट, संघर्ष आणि नात्यांची ताकद यांचे प्रभावी चित्रण या चित्रपटात पाहायला मिळाले. त्यानंतर ‘वीर’ या भव्य ऐतिहासिक चित्रपटातून त्यांनी भारताचा वारसा, शौर्य आणि सांस्कृतिक मूल्ये मोठ्या पडद्यावर साकारली. प्रत्येक चित्रपटातून भारतीय संस्कृतीबद्दलची त्यांची जिव्हाळ्याची भावना स्पष्टपणे दिसून आली.

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अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या ‘गदर २’ ने बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी यश मिळवत पुन्हा एकदा अनिल शर्मा यांच्या कथाकथनाची ताकद सिद्ध केली. प्रेक्षक आजही ट्रेंड्सपेक्षा भावना, प्रामाणिकपणा आणि दमदार कथांना अधिक पसंती देतात, हे या चित्रपटाच्या यशातून स्पष्ट झाले. या चित्रपटाने नव्या पिढीतील प्रेक्षकांनाही ‘गदर’च्या विश्वाशी पुन्हा जोडले.

अनेक दशकांच्या कारकिर्दीत अनिल शर्मा यांनी बदलत्या ट्रेंड्सचे अंधानुकरण करण्याऐवजी स्वतःच्या सर्जनशील दृष्टिकोनावर विश्वास ठेवला. रीमेकच्या वाढत्या ट्रेंडमध्येही त्यांनी सातत्याने मौलिक कथा सांगण्याचा मार्ग स्वीकारला. भारतीय संस्कृती, परंपरा, देशभक्ती आणि कौटुंबिक मूल्यांशी जोडलेल्या त्यांच्या चित्रपटांमुळे ते भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक आदरणीय आणि प्रभावशाली दिग्दर्शकांपैकी एक म्हणून ओळखले जातात.

Web Title: The director anil sharma who changed the perspective of audience

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Published On: Jul 02, 2026 | 06:22 PM

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