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Deool Band 2 : सिनेमाच्या कथेतही पत्नीचं योगदान! आधी ‘हा’ अभिनेता होता लीड हिरो, स्नेहल तरडेने कथाच बदलली

Updated On: Jun 30, 2026 | 04:48 PM IST
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सारांश

'देऊळ बंद 2'ची आजची कथा सुरुवातीला पूर्णपणे वेगळी होती आणि ती एका गरीब शेतकऱ्याभोवती फिरणार होती. या भूमिकेसाठी सुरुवातीला ज्येष्ठ अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांची निवड करण्यात आली होती.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • आज ‘देऊळ बंद 2’ या नावाने प्रदर्शित झालेल्या सिनेमाची मूळ कथा यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती.
  • शेतकरी महिलांच्या आत्महत्यांविषयी फारसे ऐकायला मिळत नाही किंवा अशी उदाहरणे अत्यंत दुर्मिळ आहेत.
  • देवाला जाब विचारण्याचा हक्कही त्या शेतकरी महिलेलाच आहे.
‘देऊळ बंद 2’ सिनेमाने 100 कोटींचा टप्पा गाठला आहे. या सिनेमाचे दिग्दर्शन प्रवीण तरडे यांनी केले असून, मुख्य भूमिकेत त्यांची पत्नी स्नेहल तरडे झळकली आहे. स्नेहलने साकारलेल्या पात्राभोवती संपूर्ण कथा फिरते. विशेष म्हणजे, या पात्राची संकल्पना स्वतः स्नेहलनेच प्रवीण यांना सुचवली होती. याचा खुलासा स्वतः प्रवीण तरडे यांनी एका मुलाखतीत केला. विशेष म्हणजे, आज ‘देऊळ बंद 2’ या नावाने प्रदर्शित झालेल्या सिनेमाची मूळ कथा यापेक्षा पूर्णपणे वेगळी होती.

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प्रवीण तरडे यांनी मुलाखतीत सांगितले की, सुरुवातीला सिनेमाची कथा एका गरीब शेतकऱ्याभोवती फिरणार होती. याबाबत त्यांनी ज्येष्ठ अभिनेते मकरंद अनासपुरे यांच्याशीही चर्चा केली होती. इतकेच नव्हे, तर या सिनेमात मुख्य भूमिकेत मकरंद अनासपुरे झळकणार होते. मात्र, जेव्हा प्रवीण यांच्या पत्नी स्नेहल यांना ही कथा समजली, तेव्हा त्यांनी कथेत काही महत्त्वाचे बदल सुचवले. महाराष्ट्रात शेतकरी आत्महत्या हा अत्यंत गंभीर प्रश्न आहे. मात्र, शेतकरी महिलांच्या आत्महत्यांविषयी फारसे ऐकायला मिळत नाही किंवा अशी उदाहरणे अत्यंत दुर्मिळ आहेत.

स्नेहल यांच्या मते, एखाद्या संकटाशी लढा देण्याऐवजी आपल्या मुलाबाळांना संकटात सोडून देणे हे एका आईला कधीच शक्य होत नाही. त्यामुळे त्यांनी प्रवीण यांना सिनेमा शेतकरी पुरुषाऐवजी शेतकरी महिलेवर आधारित ठेवण्याचा सल्ला दिला. प्रवीण यांनाही हा विचार पटला आणि त्यांनी मकरंद अनासपुरे यांच्याशी याबाबत चर्चा केली. त्याच काळात ‘झिम्मा’ आणि ‘बाईपण भारी देवा’ यांसारख्या स्त्रीप्रधान सिनेमांनी प्रेक्षकांची मने जिंकली होती. त्यामुळे प्रवीण यांनी स्नेहल यांच्या सूचनेनुसार कथेचे केंद्र शेतकरी पुरुषाऐवजी शेतकरी महिलेकडे वळवले.

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या चर्चेदरम्यान स्नेहल यांनी प्रवीण यांना एक महत्त्वाची गोष्ट सांगितली होती. त्या म्हणाल्या होत्या, “आपल्या मुलांसाठी शेतकरी महिला कधीच आत्महत्या करत नाही. त्यामुळे देवाला जाब विचारण्याचा हक्कही त्या शेतकरी महिलेलाच आहे.”

Web Title: Snehal tarde asked pravin tarde to change the story of deool band 2

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Published On: Jun 30, 2026 | 04:48 PM

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