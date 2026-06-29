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Salman Khanपासून वेगळं झाल्यानंतर Aishwarya Rai पूर्णपणे खचली होती? २१ वर्षांनी सहकलाकाराने उघड केली अनेक रहस्य

Updated On: Jun 29, 2026 | 12:29 PM IST
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सारांश

सलमान खानसोबतच्या ब्रेकअपनंतर ऐश्वर्या रायच्या आयुष्यातील कठीण काळाबाबत २१ वर्षांनी सहकलाकार सादिया सिद्दिकीने मोठा खुलासा केला. 'शब्द' चित्रपटाच्या सेटवरील अनुभव जाणून घ्या.

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

सलमान खान आणि ऐश्वर्या राय यांची प्रेमकथा आणि त्यानंतर झालेला त्यांचा ब्रेकअप आजही बॉलिवूड वर्तुळात चर्चेचा विषय आहे. संजय लीला भन्साळी यांच्या १९९९ सालच्या ब्लॉकबस्टर चित्रपट ‘हम दिल दे चुके सनम’च्या सेटवर सुरू झालेली ही प्रेमकथा जितकी सुंदर होती, तितकीच वादग्रस्तही होती. आता, याच वादाच्या पार्श्वभूमीवर, तिच्या एका माजी सहकलाकाराने ऐश्वर्या रायच्या मानसिक स्थितीबद्दल आणि तिच्या कार्यशैलीबद्दल काही धक्कादायक रहस्ये उघड केली आहेत.

२००५ मध्ये ‘शब्द’ हा चित्रपट प्रदर्शित झाला, ज्यात संजय दत्त, ऐश्वर्या राय बच्चन आणि झायेद खान यांच्या प्रमुख भूमिका होत्या. लीना यादव दिग्दर्शित या चित्रपटाची सह-अभिनेत्री, सादिया सिद्दिकीने अलीकडेच सिद्धार्थ कन्ननला दिलेल्या एका मुलाखतीत आठवण सांगितली की, ऐश्वर्या तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात एका विशेषतः कठीण आणि तणावपूर्ण काळातून जात होती.

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खरं तर, २००२ मध्ये ऐश्वर्याने सलमान खानपासून लांब झाल्याची अधिकृत घोषणा केली. यानंतर २००३ मध्ये विवेक ओबेरॉयने एक प्रसिद्ध पत्रकार परिषद घेतली, ज्यात त्याने सलमानवर त्याला धमकावल्याचा आरोप केला. या सगळ्या भयंकर नाट्याच्या पार्श्वभूमीवर, ऐश्वर्या राय ‘शब्द’ या चित्रपटाचे चित्रीकरण करत होती.

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मुलाखतीदरम्यान सादियाने सांगितले की, एवढ्या मोठ्या वादात आणि मानसिक तणावातही ऐश्वर्याने तिच्या व्यावसायिक जीवनावर कधीही परिणाम होऊ दिला नाही. सादिया म्हणाली, “शब्द’ चित्रपटात ऐश्वर्या आणि माझा एकही सीन एकत्र नव्हता, पण सेटवर मी दुरूनच तिचे खूप जवळून निरीक्षण केले.” सादियाने पुढे सांगितले की, “तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात जे काही चालले होते, तिने ते दुःख आणि तणाव सेटवर खूप सुंदरपणे लपवून ठेवले होते. जेव्हा ती सेटवर आली तेव्हा ती पूर्णपणे शांत आणि सन्मानाने भरलेली होती. तिने तिच्या सर्व ओळी लक्षात ठेवल्या होत्या, स्क्रिप्टवर तिची आज्ञा अद्भुत होती आणि ती खूप समर्पित कलाकारासारखी वागत होती.”

सादियाच्या खुलाशातून हे स्पष्टपणे दिसून येते की, ऐश्वर्या राय केवळ एक उत्कृष्ट अभिनेत्रीच नाही, तर एक खंबीर स्त्रीसुद्धा आहे. तिने कोणत्याही तक्रारी किंवा नाटकीपणाशिवाय आपल्या कामाला प्राधान्य दिले. सादियाच्या मते, ऐश्वर्याचा हा पैलू तिच्या हृदयाला भिडला.

Web Title: Was aishwarya rai devastated after her breakup with salman khan co star makes major revelation after 21 years

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Published On: Jun 29, 2026 | 12:29 PM

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