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Akanksha Chamola Divorce: ‘खोटारडी!’ Akansha Chamolaवर राखी सावंतचा हल्लाबोल; सोशल मीडियावर रंगला वाद

Updated On: Jun 29, 2026 | 10:51 AM IST
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सारांश

'लॉक अप २'मध्ये आकांक्षा चमोलाने गौरव खन्नासोबतच्या घटस्फोटाचा खुलासा केला. त्यावर राखी सावंतने 'खोटारडी' म्हणत प्रतिक्रिया दिल्याने सोशल मीडियावर चर्चा रंगली.

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

( फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

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विस्तार

‘लॉक अप २’ या रिॲलिटी शोच्या पहिल्याच एपिसोडने प्रेक्षकांना धक्का दिला आहे. यावेळी टीव्ही अभिनेत्री आकांक्षा चमोला देखील या शोमध्ये स्पर्धक म्हणून सहभागी झाली आहे. मात्र, अगदी सुरुवातीलाच तिने तिच्या वैयक्तिक आयुष्याबद्दल एक असा खुलासा केला, ज्यामुळे सर्वांना आश्चर्याचा धक्का बसला.

पहिल्या एपिसोडमध्ये मोठा खुलासा
‘लॉक अप २’ चा पहिला एपिसोड २७ जून रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला. या शोमधील १५ स्पर्धकांपैकी एक म्हणजे टीव्ही अभिनेता गौरव खन्नाची पत्नी आकांक्षा चमोला.

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पहिल्याच एपिसोडमध्ये आकांक्षाने खुलासा केला की ती आणि गौरव खन्ना विभक्त होत असून घटस्फोट घेणार आहेत. तिने असेही सांगितले की ते गेल्या वर्षभरापासून वेगळे राहत आहेत. तिच्या या वक्तव्याने शोचे सूत्रसंचालक फराह खान आणि रितेश देशमुख यांना धक्का बसला.

आकांक्षाच्या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली. दरम्यान, राखी सावंतची प्रतिक्रिया सर्वाधिक व्हायरल होत आहे.’

 

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शोमधील एका व्हिडिओवर कमेंट करताना, राखीने हसणाऱ्या इमोजीसह फक्त एकच शब्द लिहिला: “खोटारडी.” तिच्या या प्रतिक्रियेवर युझर्स उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत. एका युझरने लिहिले, “तुझं बरोबर ओळखलंस,” तर दुसऱ्याने म्हटले की, शोचा टीआरपी वाढवण्यासाठी हा निव्वळ एक पब्लिसिटी स्टंट असू शकतो.

शोमध्ये आकांक्षा म्हणाली, “मी आणि गौरव खन्ना घटस्फोट घेत आहोत. आम्ही गेल्या वर्षभरापासून वेगळे राहत होतो आणि लोकांना आतापर्यंत याबद्दल माहिती नव्हती.” तिने पुढे स्पष्ट केले की, हा निर्णय दोघांनी मिळून घेतला असून, गेल्या वर्षभरापासून त्यावर चर्चा सुरू होती.

नोव्हेंबर २०२५ मध्ये ‘बिग बॉस १९’ च्या फॅमिली वीक दरम्यान आकांक्षा आणि गौरव एकत्र दिसले होते, जिथे त्यांनी खूप प्रेम दाखवले. यानंतरही ते सोशल मीडियावर एकत्र दिसू लागले आणि जानेवारीमध्ये त्यांनी आकांक्षाचा वाढदिवससुद्धा एकत्र साजरा केला.

Web Title: Rakhi sawant slams akanksha chamola social media erupts in debate

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Published On: Jun 29, 2026 | 10:51 AM

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