ब्रिजस्टोन इंडियाची पंजाबी स्टार परमिश वर्मासोबत भागीदारी! आता रंगेल खरी मैफिल

ब्रिजस्टोन इंडियाने ग्राहकांशी संवाद अधिक मजबूत करण्यासाठी पंजाबी स्टार परमिश वर्मासोबत संगीत-आधारित भागीदारी जाहीर केली आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 06:39 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

ब्रिजस्टोन इंडियाने भारतातील महत्त्वाच्या प्रादेशिक बाजारांमध्ये ग्राहकांशी आपला संपर्क अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. याच अनुषंगाने, कंपनीने प्रसिद्ध पंजाबी गायक, अभिनेता आणि युवा आयकॉन परमिश वर्मा यांच्यासोबत एक नवी, गतिशील आणि संगीत-आधारित भागीदारी जाहीर केली आहे. या सहकार्याच्या माध्यमातून ब्रिजस्टोन इंडियाचा उद्देश तरुण ग्राहकांपर्यंत अधिक प्रभावी, भावनिक आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या सुसंगत पद्धतीने पोहोचण्याचा आहे.

उत्तर भारतातील तरुणाईचा बुलंद आवाज म्हणून ओळखला जाणारा परमिश वर्मा हा केवळ एक लोकप्रिय कलाकारच नाही, तर ऑटोमोबाईल्सचा खरा चाहता देखील आहे. सुरक्षित वाहनचालन, जबाबदार गतिशीलता आणि परफॉर्मन्सबाबत त्याची वैयक्तिक बांधिलकी ब्रिजस्टोनच्या मूलभूत मूल्यांशी पूर्णतः जुळणारी आहे. त्यामुळे ही भागीदारी ब्रिजस्टोनसाठी नैसर्गिक आणि विश्वासार्ह ठरते.

वाढती वाहन मालकी, तरुण आणि महत्त्वाकांक्षी ग्राहकवर्ग तसेच बदलती जीवनशैली लक्षात घेता, उत्तर भारत हा ब्रिजस्टोन इंडियासाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि धोरणात्मक प्रदेश ठरत आहे. या भागात संगीत, लोकप्रिय संस्कृती आणि सेलिब्रिटी प्रभाव ब्रँड पसंती घडवण्यात मोठी भूमिका बजावतात. अशा पार्श्वभूमीवर, परमिश वर्मासारख्या प्रभावी व्यक्तिमत्त्वासोबतची भागीदारी ब्रिजस्टोनच्या ब्रँड स्ट्रॅटेजीसाठी अत्यंत उपयुक्त ठरणार आहे.

या सहकार्याअंतर्गत, परमिश वर्मा ब्रिजस्टोन इंडियासोबत एक कलाकार आणि ब्रँड सहयोगी म्हणून काम करणार असून, निवडक मोहिमांसाठी संगीत-आधारित कथाकथन, प्रभावी निवेदन आणि सोशल मीडिया-केंद्रित कंटेंट निर्मितीत योगदान देणार आहे. यामुळे ब्रिजस्टोनचा संदेश अधिक भावनिक, मनोरंजक आणि तरुणांशी जोडणारा ठरणार आहे.

या भागीदारीबाबत माहिती देताना, ब्रिजस्टोन इंडियाचे सेल्स आणि मार्केटिंग एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर राजीव शर्मा म्हणाले,
“उत्तर भारत ही आमच्यासाठी अत्यंत महत्त्वाची बाजारपेठ आहे. परमिश वर्माची प्रामाणिक प्रतिमा आणि त्याचा प्रेक्षकांशी असलेला घट्ट भावनिक संबंध ब्रिजस्टोनचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी आदर्श आहे. या सहकार्यामुळे आम्हाला तरुण ग्राहकांशी अधिक अर्थपूर्ण आणि प्रेरणादायी पद्धतीने संवाद साधता येईल.”

आपली भावना व्यक्त करताना परमिश वर्मा म्हणाले, “ब्रिजस्टोन हा असा ब्रँड आहे ज्यावर लोक सुरक्षितता आणि कामगिरीसाठी विश्वास ठेवतात. गुणवत्ता, जबाबदारी आणि ग्राहककेंद्री दृष्टिकोन जपणाऱ्या या ब्रँडशी जोडले जाणे हा माझ्यासाठी अभिमानाचा विषय आहे. या भागीदारीतून मी प्रेक्षकांशी नव्या आणि अर्थपूर्ण मार्गाने जोडले जाण्यास उत्सुक आहे.”

या सहकार्याद्वारे ब्रिजस्टोन इंडियाने देशभरात एक विश्वासार्ह मोबिलिटी सोल्यूशन प्रदाता म्हणून आपले स्थान अधिक बळकट केले आहे. तसेच, ही भागीदारी ब्रिजस्टोनच्या E8 वचनबद्धतेतील ‘भावना’ (Emotion) या मूल्याचेही प्रभावी प्रतिबिंब आहे, जे उत्साह, आनंद आणि सकारात्मक गतिशीलतेला प्रोत्साहन देण्यावर विश्वास ठेवते.

Published On: Jan 27, 2026 | 06:39 PM

Jan 27, 2026 | 06:39 PM
