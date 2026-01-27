Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

OTT Release: गोष्ट ऐकून सरकेल पायाखालची जमीन, ‘या’ दशकामध्ये गाजलेली थरारक कहानी पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगवर

सात वर्षांपूर्वी रिलीज झालेला हा हिंदी चित्रपट सध्या नेटफ्लिक्सवरील टॉप १० मध्ये झळकत आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 05:07 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्स नेहमीच मनोरंजनाचा खजिना देते. दर आठवड्याला, या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मवर नवीन वेब सिरीज आणि चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असतात. कधी कधी जुन्या चित्रपटांची लोकप्रियता पाहून कधीकधी आश्चर्य वाटू शकते, जे पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. अलिकडेच जेव्हा एका सात वर्षांच्या हिंदी चित्रपटाने नेटफ्लिक्सवरील टॉप १० मध्ये स्थान मिळवले तेव्हा हे दिसून आले.

यावेळी, “मर्दानी २” हा चित्रपट चर्चेत आहे. २०१९ मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट एक क्राइम थ्रिलर आहे. बॉलीवूड हंगामाच्या अहवालानुसार, चित्रपटाचे बजेट २७ कोटी होते आणि बॉक्स ऑफिसवर त्याने ४७ कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली. शिवाय, त्याचे जगभरातील कलेक्शन ६७ कोटींपेक्षा जास्त होते. या आकडेवारीवरून असे म्हणता येईल की हा चित्रपट सुपरहिट ठरला.

अंदाजे १ तास ४३ मिनिटांचा ‘मर्दानी २’ चित्रपट एका वेड्या सिरीयल किलरभोवती फिरतो. चित्रपटात तो एकामागून एक तरुणींचे अपहरण करतो, त्यांच्यावर बलात्कार करतो आणि नंतर त्यांची निर्घृण हत्या करतो हे दाखवले आहे. पोलिस मारेकऱ्याला पकडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतात, परंतु तो सतत त्यांना टाळत राहतो. चित्रपटात, हे प्रकरण सोडवण्याचे काम राणी मुखर्जीने साकारलेली महिला अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉयवर येते.

‘Welcome to the Jungle’ ची रिलीज डेट जाहीर; ३० हून अधिक कलाकार प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज!

हा चित्रपट सध्या नेटफ्लिक्सवर ७ व्या क्रमांकावर ट्रेंड करत आहे. प्रेक्षकांना तो केवळ त्याच्या कथेसाठीच नाही तर राणी मुखर्जीच्या दमदार अभिनयासाठीही आवडतो आहे. या चित्रपटात राणी मुखर्जी एका मजबूत आणि करिष्माई पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारते, ज्यामुळे मर्दानी फ्रँचायझीला एक वेगळी ओळख मिळते. मर्दानी ३ च्या प्रदर्शनाची बातमी चाहत्यांसाठी देखील एक आनंदाची बातमी आहे. राणी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉयच्या भूमिकेत परतणार आहे. मर्दानी फ्रँचायझीचा तिसरा भाग ३० जानेवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. पहिल्या दोन भागांच्या यशामुळे, मर्दानी ३ देखील बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे.

चित्रपटाची ओटीटी रिलीज तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे. थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर, “मर्दानी ३” २७ मार्चपासून नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होईल.

Vadh 2 Trailer: मानवी भावनांचा गडद प्रवास दाखवणाऱ्या ‘वध 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित,संजय मिश्रा–नीना गुप्ता पुन्हा एकदा दमदार भूमिकेत

Web Title: Mardaani 2 7 year old crime thriller is dominating ott platforms suddenly became trending

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 05:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Vadh 2 Trailer: मानवी भावनांचा गडद प्रवास दाखवणाऱ्या ‘वध 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित,संजय मिश्रा–नीना गुप्ता पुन्हा एकदा दमदार भूमिकेत
1

Vadh 2 Trailer: मानवी भावनांचा गडद प्रवास दाखवणाऱ्या ‘वध 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित,संजय मिश्रा–नीना गुप्ता पुन्हा एकदा दमदार भूमिकेत

वरुण धवन स्टंटमुळे चर्चेत; मेट्रो प्रवासादरम्यान नियमांचे उल्लंघन, अधिकारी कारवाई करणार का? पाहा व्हिडिओ
2

वरुण धवन स्टंटमुळे चर्चेत; मेट्रो प्रवासादरम्यान नियमांचे उल्लंघन, अधिकारी कारवाई करणार का? पाहा व्हिडिओ

Border 2 नंतर लवकरच येणार Border 3? मेकर्सने दिली हिंट, जाणून घ्या सविस्तर
3

Border 2 नंतर लवकरच येणार Border 3? मेकर्सने दिली हिंट, जाणून घ्या सविस्तर

प्रजासत्ताक दिन 2026: ‘बॅटल ऑफ गलवान’पासून ‘मातृभूमी’पर्यंत, देशभक्ती जागवणारी सदाबहार गाण्यांची खास यादी
4

प्रजासत्ताक दिन 2026: ‘बॅटल ऑफ गलवान’पासून ‘मातृभूमी’पर्यंत, देशभक्ती जागवणारी सदाबहार गाण्यांची खास यादी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
OTT Release: गोष्ट ऐकून सरकेल पायाखालची जमीन, ‘या’ दशकामध्ये गाजलेली थरारक कहानी पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगवर

OTT Release: गोष्ट ऐकून सरकेल पायाखालची जमीन, ‘या’ दशकामध्ये गाजलेली थरारक कहानी पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगवर

Jan 27, 2026 | 05:07 PM
History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

History of Indian Budget: जेम्स विल्सनपासून निर्मला सीतारमणपर्यंत; अर्थसंकल्पाचा थक्क करणारा इतिहास जाणून घ्या एका क्लिकवर 

Jan 27, 2026 | 05:03 PM
IND vs NZ 4th T20I: ‘मिस्टर 360’ च्या रडारवर खास विक्रम! मैदानावर ‘हा’ पराक्रम करताच ‘रो-को’च्या क्लबमध्ये करणार एंट्री 

IND vs NZ 4th T20I: ‘मिस्टर 360’ च्या रडारवर खास विक्रम! मैदानावर ‘हा’ पराक्रम करताच ‘रो-को’च्या क्लबमध्ये करणार एंट्री 

Jan 27, 2026 | 04:57 PM
Kia Sonet: 24.1 KMPL मायलेज, सनरूफ आणि ADAS…! किया सोनेटने ५ लाख युनिट्स विक्रीचा टप्‍पा गाठला

Kia Sonet: 24.1 KMPL मायलेज, सनरूफ आणि ADAS…! किया सोनेटने ५ लाख युनिट्स विक्रीचा टप्‍पा गाठला

Jan 27, 2026 | 04:55 PM
Chitra Wagh on Anjali Bharti : बुद्धीची कीव करावी तितकी कमी…! अमृता फडणवीसांवर टीका करणाऱ्या गायिकेवर चित्रा वाघ संतापल्या

Chitra Wagh on Anjali Bharti : बुद्धीची कीव करावी तितकी कमी…! अमृता फडणवीसांवर टीका करणाऱ्या गायिकेवर चित्रा वाघ संतापल्या

Jan 27, 2026 | 04:48 PM
History of Union Budget in India: ‘बजेट’ शब्दाचा इतिहास काय? जाणून घ्या भारतातील पहिल्या अर्थसंकल्पाची कथा

History of Union Budget in India: ‘बजेट’ शब्दाचा इतिहास काय? जाणून घ्या भारतातील पहिल्या अर्थसंकल्पाची कथा

Jan 27, 2026 | 04:42 PM
Astro Tips : किती संकटं आली तरी खचत नाही; ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?

Astro Tips : किती संकटं आली तरी खचत नाही; ज्योतिषशास्त्रानुसार मनाने खंबीर असलेल्या राशी कोणत्या?

Jan 27, 2026 | 04:41 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Mumbai : मीरा भाईंदर फ्लायओव्हर संदर्भातील मनसेच्या आरोपांवर MMRDAचे स्पष्टीकरण

Jan 27, 2026 | 03:30 PM
Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Navi Mumbai: ठाणे महापालिकेत भाजपला हवे हे पद?

Jan 27, 2026 | 03:27 PM
Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Sindhudurg ZP Election : पावशी मतदारसंघात ठाकरे सेनेचा प्रचार शिगेला

Jan 26, 2026 | 07:34 PM
Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Alibaug : मतदान हा लोकशाहीचा कणा; मतदारांनी अधिकार बजावावेत – किशन जावळे

Jan 26, 2026 | 07:27 PM
Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Ratnagiri : धनशक्ती नव्हे जनशक्तीवर विश्वास; विजय आमचाच – स्नेहा साळवी

Jan 26, 2026 | 07:20 PM
Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Virar : पोलिसांच्या पाठपुराव्याला यश; 25 लाखांहून अधिक किमतीचे हरवलेले मोबाईल मालकांच्या हाती

Jan 26, 2026 | 06:09 PM