OTT Release: गोष्ट ऐकून सरकेल पायाखालची जमीन, ‘या’ दशकामध्ये गाजलेली थरारक कहानी पुन्हा एकदा ट्रेंडिंगवर

ओटीटी प्लॅटफॉर्म नेटफ्लिक्स नेहमीच मनोरंजनाचा खजिना देते. दर आठवड्याला, या लोकप्रिय प्लॅटफॉर्मवर नवीन वेब सिरीज आणि चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीला येत असतात. कधी कधी जुन्या चित्रपटांची लोकप्रियता पाहून कधीकधी आश्चर्य वाटू शकते, जे पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत. अलिकडेच जेव्हा एका सात वर्षांच्या हिंदी चित्रपटाने नेटफ्लिक्सवरील टॉप १० मध्ये स्थान मिळवले तेव्हा हे दिसून आले.
यावेळी, “मर्दानी २” हा चित्रपट चर्चेत आहे. २०१९ मध्ये प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट एक क्राइम थ्रिलर आहे. बॉलीवूड हंगामाच्या अहवालानुसार, चित्रपटाचे बजेट २७ कोटी होते आणि बॉक्स ऑफिसवर त्याने ४७ कोटींपेक्षा जास्त कमाई केली. शिवाय, त्याचे जगभरातील कलेक्शन ६७ कोटींपेक्षा जास्त होते. या आकडेवारीवरून असे म्हणता येईल की हा चित्रपट सुपरहिट ठरला.
अंदाजे १ तास ४३ मिनिटांचा ‘मर्दानी २’ चित्रपट एका वेड्या सिरीयल किलरभोवती फिरतो. चित्रपटात तो एकामागून एक तरुणींचे अपहरण करतो, त्यांच्यावर बलात्कार करतो आणि नंतर त्यांची निर्घृण हत्या करतो हे दाखवले आहे. पोलिस मारेकऱ्याला पकडण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतात, परंतु तो सतत त्यांना टाळत राहतो. चित्रपटात, हे प्रकरण सोडवण्याचे काम राणी मुखर्जीने साकारलेली महिला अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉयवर येते.
‘Welcome to the Jungle’ ची रिलीज डेट जाहीर; ३० हून अधिक कलाकार प्रेक्षकांना खळखळून हसवण्यासाठी सज्ज!
हा चित्रपट सध्या नेटफ्लिक्सवर ७ व्या क्रमांकावर ट्रेंड करत आहे. प्रेक्षकांना तो केवळ त्याच्या कथेसाठीच नाही तर राणी मुखर्जीच्या दमदार अभिनयासाठीही आवडतो आहे. या चित्रपटात राणी मुखर्जी एका मजबूत आणि करिष्माई पोलिस अधिकाऱ्याची भूमिका साकारते, ज्यामुळे मर्दानी फ्रँचायझीला एक वेगळी ओळख मिळते. मर्दानी ३ च्या प्रदर्शनाची बातमी चाहत्यांसाठी देखील एक आनंदाची बातमी आहे. राणी मुखर्जी शिवानी शिवाजी रॉयच्या भूमिकेत परतणार आहे. मर्दानी फ्रँचायझीचा तिसरा भाग ३० जानेवारी रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. पहिल्या दोन भागांच्या यशामुळे, मर्दानी ३ देखील बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करेल अशी अपेक्षा आहे.
चित्रपटाची ओटीटी रिलीज तारीखही जाहीर करण्यात आली आहे. थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर, “मर्दानी ३” २७ मार्चपासून नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होईल.
Vadh 2 Trailer: मानवी भावनांचा गडद प्रवास दाखवणाऱ्या ‘वध 2’चा ट्रेलर प्रदर्शित,संजय मिश्रा–नीना गुप्ता पुन्हा एकदा दमदार भूमिकेत