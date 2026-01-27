Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘Ranveer Singh म्हणजे चालतं-बोलतं एनर्जी स्टेशन’, ७ टाके असूनही रणवीरचा हावडा ब्रिजवर दमदार डान्स

बॉलिवूडचा सुपरस्टार अभिनेता रणवीर सिंह याच्या कामाबद्दल कोरिओग्राफर बोस्को मार्टिस यांनी एक खुलासा केला आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 05:34 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूडचा सुपरस्टार अभिनेता रणवीर सिंह नेहमी चर्चात असतो. अभिनेत्याबद्दल एक खुलासा करण्यात आला आहे. रणवीर सिंहची अफाट ऊर्जा आणि कामाविषयीची अटळ निष्ठा पुन्हा एकदा समोर आली आहे. कोरिओग्राफर बोस्को मार्टिस यांनी अलीकडेच खुलासा केला की पायाला गंभीर दुखापत होऊनही आणि ६–७ टाके लागलेले असतानाही रणवीरने कोलकात्याच्या प्रसिद्ध हावडा ब्रिजवर डान्स सुरूच ठेवला.

एका मुलाखतीत बोस्को म्हणाले की, सेटवर कितीही दुखापत झाली तरी रणवीरची एनर्जी क्वचितच कमी होते. शूटिंगचा अनुभव सांगताना ते म्हणाले, “रणवीर सिंह म्हणजे एनर्जीचा पॉवरहाऊस आहे. जोपर्यंत त्यांना शारीरिक दुखापत होत नाही, तोपर्यंत त्यांना वाटतच नाही की त्यांनी काहीतरी केलं आहे.”

बोस्को यांनी हेही सांगितलं की जेव्हा-जेव्हा ते दोघं एकत्र काम करतात, तेव्हा रणवीरला दुखापत होणं जणू काही नेहमीचंच असतं. “कधी हाताला काप लागतो, कधी चेहऱ्यावर जखम होते. आम्ही जेव्हा एकत्र शूट करतो, तेव्हा त्यांना दुखापत होणं हमखास,” असे ते म्हणाले.
मात्र, एक घटना विशेष लक्षात राहिल्याचं बोस्को यांनी सांगितलं. हावडा ब्रिजवर डान्स सीन शूट करत असताना रणवीरच्या पायाला खोल जखम झाली, ज्यासाठी तात्काळ उपचार करून ६–७ टाके घालावे लागले.
बोस्को पुढे म्हणाले, “हावडा ब्रिजवर शूटिंगदरम्यान त्यांच्या पायाला कट लागला आणि ६–७ टाके पडले. पण त्यांची एनर्जी अजिबात कमी झाली नाही. त्यांनी वरच्या शरीराच्या हालचालींनी डान्स सुरूच ठेवला.”

रणवीरने वेदना कधीही स्क्रीनवर दिसू दिल्या नाहीत, याचं बोस्को यांना विशेष कौतुक वाटलं. त्यांच्या प्रचंड मेहनतीमुळे आणि पूर्णपणे भूमिकेत झोकून दिलेल्या परफॉर्मन्समुळे प्रेक्षकांना ते किती वेदनेत होते, याचा अंदाजही येत नाही. “प्रेक्षकांना तेच दिसतं, जे रणवीर त्यांना दाखवू इच्छितात,” असं बोस्को म्हणाले.

हा समर्पणाचा किस्सा अशा वेळी समोर आला आहे, जेव्हा रणवीर सिंह आपल्या करिअरच्या सर्वोत्तम टप्प्यावर आहेत. धुरंधर या चित्रपटासह त्यांनी बॉक्स ऑफिसवर विक्रम मोडले आहेत. हमझा या भूमिकेत रणवीरने ताकद आणि भावनांचा अप्रतिम समतोल साधत आपल्या पिढीतील सर्वोत्तम अभिनेत्यांमध्ये आपली जागा अधिक भक्कम केली आहे.

इथेच हा प्रवास थांबत नाही. धुरंधर: द रिव्हेंज लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, त्यात हमझा उर्फ जसकीरतची कथा आणखी खोलात नेली जाणार आहे. हा सिक्वेल या व्यक्तिरेखेची दुनिया अधिक विस्तारण्याचं आश्वासन देतो.
जर धुरंधर: द रिव्हेंजलाही पहिल्या चित्रपटाइतकीच यशस्वी कामगिरी करता आली, तर रणवीर सिंह आपल्या पिढीत एक वेगळाच मुकाम गाठतील. विक्रम मोडणारी यशस्वी वाटचाल, दमदार अभिनय आणि अथक मेहनतीच्या जोरावर आता प्रश्न स्पर्धेचा राहिलेला नाही,तर हा प्रश्न उरतो, या पिढीत रणवीर सिंहला टक्कर देणारा कोणी आहे का?

Published On: Jan 27, 2026 | 05:34 PM

