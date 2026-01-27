Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Maharashtra »
  • Complaint Filed Against Anjali Bharti In Mira Bhayandar For Controversial Statement On Amruta Fadnavis

Complaint against Anjali Bharti : अमृता फडणवीसांवर आक्षेपार्ह वक्तव्य भोवलं; मीरा भाईंदरमध्ये तक्रार दाखल

गायिका अंजली भारती यांनी अमृता देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल केलेल्या वादग्रस्त वक्तव्याची जोरदार निषेध केला जात आहे. कनकिया पोलीस ठाण्यात अंजली भारती यांच्याविरोधात लेखी तक्रार दाखल केली आहे.

Updated On: Jan 27, 2026 | 06:35 PM
Complaint filed against Anjali Bharti in Mira Bhayandar for controversial statement on amruta fadnavis

अमृता फडणवीस यांच्यावर वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी अंजली भारतीविरोधात मीरा भाईंदरमध्ये तक्रार दाखल झाली (फोटो - सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
  • अंजली भारतीचे अमृता फडणवीसांबाबात आक्षेपार्ह वक्तव्य
  • संपूर्ण राज्यातूम जोरदार टीका
  • मीरा-भाईंदर येथे अंजली भारती यांच्यावर तक्रार दाखल
Complaint filed against Anjali Bharti : मीरा-भाईंदर : गायिका अंजली  भारती या वादाच्या भोवऱ्यामध्ये अडकल्या आहेत. गायिका अंजली भारती यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या पत्नी अमृता फडणवीस (Amruta Fadnavis) यांच्याबाबत अतिशय आक्षेपार्ह असे वक्तव्य केले आहे. अंजली भारती यांच्या वादग्रस्त वक्तव्याचा संपूर्ण महाराष्ट्रातून तीव्र शब्दांत निषेध केला जात आहे. राजकीय वर्तुळातून सत्ताधारी आणि विरोधी नेत्यांनी अंजली भारती यांच्यावर टीका केली. यानंतर आता मीरा-भाईंदर येथे अंजली भारती यांच्यावर तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.

गायिका अंजली भारती यांनी अमृता देवेंद्र फडणवीस यांच्याबद्दल केलेल्या वादग्रस्त टिप्पणी आणि कथित आक्षेपार्ह कृत्याच्या निषेधार्थ भाजप महिला आघाडी आक्रमक झाली आहे. या प्रकरणाचे पडसाद मीरा-भाईंदरमध्ये उमटले असून, भाजप महिला जिल्हाध्यक्षा वैशाली भोईर यांनी आपल्या सहकाऱ्यांसह कनकिया पोलीस ठाण्यात जाऊन अंजली भारती यांच्याविरोधात लेखी तक्रार दाखल केली आहे.

हे देखील वाचा: बुद्धीची कीव करावी तितकी कमी…! अमृता फडणवीसांवर टीका करणाऱ्या गायिकेवर चित्रा वाघ संतापल्या

समाजमाध्यमे किंवा सार्वजनिक व्यासपीठावर महिलांचा अवमान करणाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी भाजपच्या वतीने करण्यात आली आहे. तक्रार दाखल केल्यानंतर माध्यमांशी बोलताना वैशाली भोईर म्हणाल्या, “समाजात द्वेष पसरवणाऱ्या आणि महिलांचा अपमान करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीची गय केली जाणार नाही. पोलिसांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेऊन अंजली भारती यांच्यावर तातडीने गुन्हा दाखल करावा आणि कठोर कारवाई करावी.” असे मत वैशाली भोईर यांनी व्यक्त केले.

भाजपचा आक्रमक पवित्रा

या संदर्भात भाजप जिल्हा मीडिया प्रभारी बिपिन गुप्ता यांनी सांगितले की, “हे प्रकरण केवळ तक्रारीपुरते मर्यादित राहणार नाही. मीरा-भाईंदर भाजप हे प्रकरण अत्यंत गांभीर्याने घेत आहे. दोषींवर कायदेशीर कारवाई होत नाही तोपर्यंत भाजप शांत बसणार नाही.” यावेळी भाजप महिला आघाडीच्या अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्या मोठ्या संख्येने उपस्थित होत्या.

हे देखील वाचा : गायिका अंजली वाघची जीभ घसरली; अमृता फडणवीसांबाबत केले आक्षेपार्ह विधान

काय म्हणाल्या गायिका अंजली वाघ?

समाजात दोन वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार केला जात आहे. त्यांना फाशी द्या फाशी द्या अशी मागणी केली जात आहे. पण हे सरकार फाशी कशी देणार? हे मोदी सरकार बलात्कारीला फाशी देईल का? मी तर म्हणतो त्या बलात्कार करणाऱ्यांना सांगतो की कोण्या दोन वर्षाच्या पोरीवर, कोण्या माई-बहिणीवर बलात्कार करण्यापेक्षा या राज्याचे जे मुख्यमंत्री आहेत देवेंद्र फडणवीस त्याची बायको माल बनवून फिरत असते. त्याच्या बायकोवर बलात्कार करावा, असे गंभीर स्वरुपाचे भाष्य गायिका अंजली वाघ यांनी केले आहे. याचा व्हिडिओ व्हायरल झाला असून त्यांच्यावर जोरदार टीका केली जात आहे.

Web Title: Complaint filed against anjali bharti in mira bhayandar for controversial statement on amruta fadnavis

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 27, 2026 | 06:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Chitra Wagh on Anjali Bharti : बुद्धीची कीव करावी तितकी कमी…! अमृता फडणवीसांवर टीका करणाऱ्या गायिकेवर चित्रा वाघ संतापल्या
1

Chitra Wagh on Anjali Bharti : बुद्धीची कीव करावी तितकी कमी…! अमृता फडणवीसांवर टीका करणाऱ्या गायिकेवर चित्रा वाघ संतापल्या

Anjali bharati on Amruta Fadnavis : गायिका अंजली भारती जीभ घसरली; अमृता फडणवीसांबाबत केले आक्षेपार्ह विधान
2

Anjali bharati on Amruta Fadnavis : गायिका अंजली भारती जीभ घसरली; अमृता फडणवीसांबाबत केले आक्षेपार्ह विधान

Cabinet Meeting Decision Today : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचे 4 सर्वात मोठे निर्णय!
3

Cabinet Meeting Decision Today : शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत सरकारचे 4 सर्वात मोठे निर्णय!

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा
4

Devendra Fadnavis : तिसऱ्या मुंबईतील रायगड-पेण ग्रोथ सेंटरची घोषणा, देवेंद्र फडणवीसांची मोठी घोषणा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
प्रशासकीय सुधारणा गुणांकनात मुंबई विद्यापीठ राज्यात अव्वल! १५० दिवसांच्या सेवाकर्मी प्लस कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी

प्रशासकीय सुधारणा गुणांकनात मुंबई विद्यापीठ राज्यात अव्वल! १५० दिवसांच्या सेवाकर्मी प्लस कार्यक्रमात उत्कृष्ट कामगिरी

Jan 27, 2026 | 09:20 PM
Arijit Singh Retirement: आता हृदयाचे घाव भरणार कोण? अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला रामराम; धक्कादायक कारण आलं समोर

Arijit Singh Retirement: आता हृदयाचे घाव भरणार कोण? अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला रामराम; धक्कादायक कारण आलं समोर

Jan 27, 2026 | 09:18 PM
DC vs GG, WPL 2026 : गुजरात जायट्सचे DC समोर 175 धावांचे लक्ष्य; मूनीचे अर्धशतक, श्री चरणीने लगावला विकेट्सचा चौकार

DC vs GG, WPL 2026 : गुजरात जायट्सचे DC समोर 175 धावांचे लक्ष्य; मूनीचे अर्धशतक, श्री चरणीने लगावला विकेट्सचा चौकार

Jan 27, 2026 | 09:16 PM
Iranian Rial Collapse : डोनाल्ड ट्रम्पने केला ईराणचा गेम ओव्हर? एका डॉलरसाठी मोजावे लागतायत तब्बल 15 लाख रियाल

Iranian Rial Collapse : डोनाल्ड ट्रम्पने केला ईराणचा गेम ओव्हर? एका डॉलरसाठी मोजावे लागतायत तब्बल 15 लाख रियाल

Jan 27, 2026 | 09:15 PM
Mangesh Kalokhe Murder Case: मंगेश काळोखे प्रकरणात अनेक ‘लूप होल’! आमदार महेंद्र थोरवे यांचा संशय; सर्व शंकांच्या चौकशीची मागणी

Mangesh Kalokhe Murder Case: मंगेश काळोखे प्रकरणात अनेक ‘लूप होल’! आमदार महेंद्र थोरवे यांचा संशय; सर्व शंकांच्या चौकशीची मागणी

Jan 27, 2026 | 08:51 PM
Bigg Boss Marathi Season 6: घरातल्या टोळीमध्येच वाद! रुचिता विशालवर भडकली, तन्वीची केली तरफदारी

Bigg Boss Marathi Season 6: घरातल्या टोळीमध्येच वाद! रुचिता विशालवर भडकली, तन्वीची केली तरफदारी

Jan 27, 2026 | 08:35 PM
Karjat News : कर्जतमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची भाजप आणि शेकाप बरोबर महायुती; महेंद्र थोरवे यांची पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा

Karjat News : कर्जतमध्ये शिवसेना शिंदे गटाची भाजप आणि शेकाप बरोबर महायुती; महेंद्र थोरवे यांची पत्रकार परिषदेत मोठी घोषणा

Jan 27, 2026 | 08:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Mumbai News : अंजली भारतीच्या अडचणीत वाढ; मीरा भाईंदर पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल

Jan 27, 2026 | 06:57 PM
Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Latur News : लातूर जिल्हा परिषदेसाठी काँग्रेस वंचितची युती तुटली,दोन्ही पक्ष आमने-सामने

Jan 27, 2026 | 06:47 PM
Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Panhala Fort – पन्हाळा गडावरील बेकायदेशीर अतिक्रमणावरुन हिंदुत्ववादी आक्रमक

Jan 27, 2026 | 06:37 PM
Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Political News : जाती जातीत भांडण लावून स्वार्थ पाहणारा जरांगे कोणत्या बिळात लपले; नवनाथ वाघमारे यांची जहरी टीका

Jan 27, 2026 | 06:30 PM
Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

Jan 27, 2026 | 06:23 PM
Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Sindhudurg News : “विरोधी वातावरण शांत करण्यासाठी भाजप नेत्यांच्या सभा” – वैभव नाईक

Jan 27, 2026 | 06:17 PM
Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Navi Mumbai: त्या वक्तव्यानंतर आता सहर शेख यांचे विकासावर लक्ष

Jan 27, 2026 | 03:35 PM