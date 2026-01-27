Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

  Wardha Farmers Guided To Modern Technology At District Level Agricultural Exhibition

Wardha : जिल्हास्तरीय कृषी प्रदर्शनात शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन

पशुसंवर्धन विभाग, कृषि विभाग, आत्मा व उमेदच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हास्तरीय देशी, संकरीत जनावरांच्या पशुपक्षी प्रदर्शनीचे करण्यात आले आहे.

Jan 27, 2026 | 06:23 PM

पशुसंवर्धन विभाग, कृषि विभाग, आत्मा व उमेदच्या संयुक्त विद्यमाने जिल्हास्तरीय देशी, संकरीत जनावरांच्या पशुपक्षी प्रदर्शनीचे करण्यात आले आहे. यामध्ये शेतकऱ्यांना सुद्धा पॅकेजिंग कशा पद्धतीने करायचे बी बियाणे याबाबत सुद्धा मार्गदर्शन करण्यात येते असे आत्म्याच्या प्रकल्प संचालक डॉक्टर नलिनी भोयर यांनी सांगितले.त्याच बरोबर महोत्सवात कृषि तज्ञांकडून आधुनिक शेती तंत्रज्ञानाचे मार्गदर्शन मिळत आहे. आधुनिक कृषि निविष्ठांसोबत शेतीशीसंबंधित अवजारे, शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेल्या मालाची थेट विक्री असे अनेक उपयुक्त उपक्रम आयोजित करण्यात आले.

Jan 27, 2026 | 06:23 PM

