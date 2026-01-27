Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

दमदार मायलेज अन् कमी किंमत! ८,००,००० हून अधिक CNG कारची विक्री,‘या’ कार ठरल्या टॉप-5 बेस्ट सेलिंग कार

भारत विविध तंत्रज्ञानासह विविध प्रकारच्या कार विकतो. अनेक ऑटोमेकर्स सीएनजी कार देखील देतात. गेल्या वर्षभरात किती सीएनजी कार विकल्या गेल्या? कोणत्या उत्पादकाची कार टॉप ५ यादीत आली? जाणून घ्या

Updated On: Jan 27, 2026 | 06:23 PM
भारतात सीएनजी वाहने अधिकाधिक लोकप्रिय होत आहेत. बरेच लोक सीएनजी कार खरेदी करण्याचा पर्याय निवडत आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या वाढत्या किमती आणि प्रदूषणाबद्दल वाढती चिंता ही याची मुख्य कारणे आहेत. पेट्रोल आणि डिझेलच्या तुलनेत, सीएनजी कार कमी प्रदूषण निर्माण करतात आणि चांगले मायलेज देतात, ज्यामुळे कमी खर्चात जास्त प्रवास करता येतो. कमी धावण्याच्या खर्चामुळे सीएनजी कारकडे लोक वळत आहेत, हे सीएनजी कारच्या वाढत्या विक्रीवरून दिसून येते.

भारतात, पेट्रोल आणि डिझेल कारसोबत, सीएनजी कारनाही जास्त मागणी वाढत आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या वर्षी देशभरात किती सीएनजी कार विकल्या गेल्या? कोणत्या कारला सर्वाधिक मागणी होती? टॉप ५ मध्ये कोणत्या कारचा समावेश होता? जाणून घ्या सविस्तर माहिती…

तसेच भारतात सीएनजी कारची विक्री सातत्याने वाढत आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये सीएनजी कारच्या विक्रीत २२% वाढ झाली, तर कारची संख्या ८ लाखांपेक्षा जास्त झाली. आर्थिक वर्ष २०२५ मध्ये एकूण ८,३८,५४६ सीएनजी कार विकल्या गेल्या.

जबरदस्त लूक आणि पॉवरफुल इंजिन! नवीन Renault Duster चं भारतात आगमन; ‘इतक्या’ रुपयांत प्री-बुकिंग सुरू

किती सीएनजी कार विकल्या गेल्या?

भारतात दरमहा लाखो कार विकल्या जातात. गेल्या वर्षी भारतात ४५.२९ लाखांहून अधिक कार विकल्या गेल्या. त्यापैकी १८.५% सीएनजी कारचा वाटा सीएनजी कारने दिला.

मारुती एर्टिगा पहिल्या क्रमांकावर

मारुती बजेट एमपीव्ही सेगमेंटमध्ये एर्टिगा विकते. ही MPV पेट्रोल आणि CNG दोन्ही प्रकारात उपलब्ध आहे. अहवालांनुसार, गेल्या वर्षी या MPV च्या CNG आवृत्तीचे अंदाजे १.३० लाख युनिट्स विकले गेले.

मारुती वॅगन आर दुसऱ्या क्रमांकावर

मारुती बऱ्याच काळापासून हॅचबॅक विभागात वॅगन आर विकत आहे. अहवालांनुसार, गेल्या वर्षी या कारच्या CNG प्रकारांची एकूण विक्री देखील १.०२ लाखांपेक्षा जास्त झाली.

मारुती डिझायर तिसऱ्या क्रमांकावर

मारुती कॉम्पॅक्ट सेडान विभागात डिझायर देखील देते. अहवालांनुसार, गेल्या वर्षी या कारच्या CNG प्रकाराची एकूण विक्री ८९ हजार युनिट्सपेक्षा जास्त नोंदली गेली.

टाटा पंच

टाटा मोटर्स कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही विभागात पंच विकते. उत्पादकाने गेल्या वर्षी या SUV च्या CNG प्रकाराच्या ७१,००० पेक्षा जास्त युनिट्स विकल्या.

मारुती ब्रेझा टॉप ५

मारुती कॉम्पॅक्ट एसयूव्ही विभागात ब्रेझा विकते. ही SUV पेट्रोल आणि CNG दोन्ही प्रकारांमध्ये देखील उपलब्ध आहे. गेल्या वर्षी सीएनजी आवृत्तीने ७०,००० पेक्षा जास्त युनिट्स विकल्या.

Renault Duster 2026 करण्यात आली लाँच! renault ची आयकॉनिक डस्टर

Published On: Jan 27, 2026 | 06:23 PM

Topics:  

