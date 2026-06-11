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JioHotstar वरील TADKA ने गाठला 100 दशलक्ष वापरकर्त्यांचा टप्पा; मायक्रो-कंटेंट मनोरंजनाची लोकप्रियता वाढली

Updated On: Jun 11, 2026 | 08:10 PM IST
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सारांश

JioHotstar वरील TADKA या मायक्रो-कंटेंट प्लॅटफॉर्मने 100 दशलक्ष (10 कोटी) वापरकर्त्यांचा टप्पा पार करत डिजिटल मनोरंजन क्षेत्रात नवा विक्रम नोंदवला आहे. लॉन्चनंतर प्रत्येक प्रेक्षकाचा दैनंदिन वॉचटाइम पाचपट वाढल्याने या फॉरमॅटला मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून आले आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

भारतातील डिजिटल मनोरंजन क्षेत्रात महत्त्वाचा टप्पा गाठत JioHotstar वरील TADKA या मायक्रो-कंटेंट प्लॅटफॉर्मने 100 दशलक्ष (10 कोटी) वापरकर्त्यांचा आकडा पार केला आहे. या यशामुळे प्रीमियम मायक्रो-कंटेंट हा स्वतंत्र आणि मुख्य प्रवाहातील मनोरंजनाचा प्रकार म्हणून उदयास आल्याचे स्पष्ट झाले आहे. मोबाइल-फर्स्ट प्रेक्षकांमध्ये लघु स्वरूपातील कंटेंटची वाढती लोकप्रियता आणि बदलत्या मनोरंजन सवयींचे हे मोठे उदाहरण मानले जात आहे.

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कंपनीने दिलेल्या माहितीनुसार, TADKA च्या प्रारंभिक टप्प्यापासून प्रत्येक प्रेक्षकाच्या दैनंदिन वॉचटाइममध्ये पाचपट वाढ झाली आहे. यावरून या फॉरमॅटला प्रेक्षकांकडून सातत्यपूर्ण प्रतिसाद मिळत असल्याचे दिसून येते. विविध वयोगटांतील तसेच देशभरातील प्रेक्षकांनी या प्लॅटफॉर्मचा स्वीकार केल्याने मायक्रो-कंटेंटच्या वाढत्या प्रभावाची नोंद घेण्यात येत आहे.

TADKA च्या प्रेक्षकवर्गात तरुणांचा मोठा वाटा आहे. एकूण प्रेक्षकांपैकी 42 टक्क्यांहून अधिक प्रेक्षकांचे वय 24 वर्षांखालील आहे. तसेच महानगरांमधील आणि टियर-2 शहरांमधील प्रेक्षक प्रत्येकी सुमारे 40 टक्के वॉचटाइममध्ये योगदान देत आहेत. यामुळे प्रीमियम, मोबाइल-केंद्रित आणि जलद मनोरंजनाच्या स्वरूपाला देशभरातून पसंती मिळत असल्याचे स्पष्ट होत आहे.

मायक्रो-कंटेंटची वाढती मागणी कंटेंट निर्मितीच्या पद्धतीतही बदल घडवून आणत आहे. पारंपरिक मनोरंजन केंद्रांपलीकडे जाऊन आता मुंबई, दिल्ली, लखनौ, इंदूर, हैदराबाद, बेंगळुरू आणि चेन्नईसारख्या शहरांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर चित्रीकरण सुरू आहे. त्यामुळे विविध भाषा, संस्कृती आणि प्रदेशांतील कथा प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचत असून अधिक व्यापक आणि वैविध्यपूर्ण क्रिएटिव्ह इकोसिस्टम तयार होत आहे.

JioHotstar प्लॅटफॉर्मवर सुरू करण्यात आलेल्या TADKA मध्ये 100 हून अधिक मूळ (ओरिजिनल) शीर्षकांचा समावेश आहे. 30 ते 60 सेकंदांच्या उभ्या (व्हर्टिकल) आणि भागांमध्ये विभागलेल्या कथा मोबाइल वापरकर्त्यांना लक्षात घेऊन तयार करण्यात आल्या आहेत. दैनंदिन भावना, नातेसंबंध, महत्त्वाकांक्षा आणि आधुनिक भारतीय जीवनशैली यांवर आधारित कथानकांमुळे या कंटेंटला मोठी पसंती मिळत आहे. रोमांस, ड्रामा, थ्रिलर, कॉमेडी, क्रीडा आणि युवा-केंद्रित कथा अशा विविध प्रकारांचा समावेश या प्लॅटफॉर्मवर करण्यात आला आहे. हिंदी, तमिळ, तेलुगूसह अनेक भाषांमध्ये हा कंटेंट उपलब्ध आहे.

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या यशाबाबत प्रतिक्रिया देताना JioStar चे मायक्रो-कंटेंट विभागाचे कार्यकारी उपाध्यक्ष अंबुज कश्यप यांनी सांगितले की, “100 दशलक्ष वापरकर्त्यांचा टप्पा हा केवळ TADKA साठीच नव्हे, तर संपूर्ण स्ट्रीमिंग उद्योगासाठी महत्त्वाचा क्षण आहे. प्रेक्षकांच्या पाहण्याच्या सवयी बदलत असून, दिवसातील विविध क्षणांमध्ये सहज बसणाऱ्या कथाकथनासाठी नव्या संधी निर्माण होत आहेत. मायक्रो-कंटेंट हा आता एक स्वतंत्र आणि प्रभावी मनोरंजन प्रकार बनत आहे.”

JioHotstar च्या व्यापक मनोरंजन धोरणाचा TADKA हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. बदलत्या ग्राहक सवयींनुसार प्लॅटफॉर्म सातत्याने नवनवीन अनुभव विकसित करत आहे. इंटरअॅक्टिव्ह कॉमर्स, सेकंड-स्क्रीन अनुभव आणि मायक्रो-कंटेंटसारख्या नवकल्पनांद्वारे प्रेक्षक आणि कथांमधील नाते अधिक मजबूत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे.

सध्या 500 दशलक्ष मासिक सक्रिय वापरकर्ते आणि 3 लाख तासांहून अधिक कंटेंट लायब्ररीसह JioHotstar हे जगातील सर्वात मोठ्या स्ट्रीमिंग प्लॅटफॉर्मपैकी एक मानले जाते. TADKA च्या यशामुळे भारतातील डिजिटल मनोरंजनाच्या नव्या पर्वाला अधिक गती मिळणार असल्याचे मानले जात आहे.

Web Title: Tadka on jiohotstar hits the 100 million user milestone

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Published On: Jun 11, 2026 | 08:10 PM

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