Krushnai chya Leki : आता होणार कहर…! ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेत नव्या अभिनेत्रीची एंट्री; साकारणार ‘हे’ महत्वाचं पात्र

मालिकेत ‘या’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीची एंट्री!
‘कृष्णाईच्या लेकी’ या मालिकेत निवेदिता सराफ यांच्या तीन मुली दाखवण्यात आल्या आहेत. त्या तिन्ही मुलींचे नावे शारदा, गौरी आणि मिनी असे आहे. गौरी या पात्रासाठी अभिनेत्री Twinkal Yadav ची निवड करण्यात आली आहे. तर मिनी या पात्रासाठी अभिनेत्री नारायणी वर्णेची निवड करण्यात आली आहे. तर मोठी बहीण शारदाची भूमिका साकारण्यासाठी अभिनेत्री एकता लब्देची निवड करण्यात आली आहे.
एकंदरीत, ‘कृष्णाईच्या लेकी’ या मालिकेचे मुख्य भूमिका जेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ, अभिनेत्री एकता लब्दे, अभिनेत्री ट्विंकल यादव तसेच अभिनेत्री नारायणी वर्णे यांची निवड करण्यात आली आहे. 15 जूनपासून ही मालिका प्रसारित करण्यात येणार आहे. मालिकेचे प्रसारण Prime Time ला दररोज सध्यांकाळी 7 वाजता होणार आहे.
‘कृष्णाईच्या लेकी’ ही मालिका एक रिमेक!
‘कृष्णाईच्या लेकी’ ही मालिका मूळ मराठी भाषेतील नसून ती एका हिंदी तसेच तेलगू मालिकेचा रिमेक आहे. काही वर्षांपूर्वी ‘राधाम्मा कुथुरु’ नावाची तेलगू मालिका प्रसारित केली जात होती. तसेच हिंदी मालिका ‘गंगा माई की बेटियां’देखील मालिका चाहत्यांमध्ये प्रसिद्ध होता. यांचं मालिकांचा रिमेक Zee Marathi वाहिनेची आगामी मालिका ‘कृष्णाईच्या लेकी’ आहे.