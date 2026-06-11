Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Krushnai chya Leki : आता होणार कहर…! ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेत नव्या अभिनेत्रीची एंट्री; साकारणार ‘हे’ महत्वाचं पात्र

Updated On: Jun 11, 2026 | 06:06 PM IST
जाहिरात
सारांश

Zee Marathi वर 15 जूनपासून 'कृष्णाईच्या लेकी' ही नवी मालिका प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. या मालिकेत Nivedita Saraf स्वाभिमानी आईची भूमिका साकारत असून तिच्या तीन मुलींची कथा दाखवण्यात येणार आहे.Zशारदा, गौरी आणि मिनी या भूमिकांमध्ये अनुक्रमे एकता लब्दे, ट्विंकल यादव आणि नारायणी वर्णे झळकणार आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • 15 जूनपासून Zee Marathi वाहिनेवर प्रसारित करण्यात येणार आहे.
  • अभिनेत्री एकता लब्देची निवड करण्यात आली आहे.
  • मालिकेचे प्रसारण Prime Time ला दररोज सध्यांकाळी 7 वाजता होणार आहे.
Zee Marathi वाहिनेवर प्रेक्षकांना एका नव्या मालिकेचा आनंद घेता येणार आहे. ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेचे नाव असून मालिकेत मुख्य भूमिकेत जेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ झळकणार आहेत. मालिकेत निवेदिता सराफ यांनी एका स्वाभिमानी आईची भूमिका साकारली आहे. मुळात, त्यांची भूमिका फार खास आहे. एका नवऱ्याने सोडलेली बाई, तिच्या तीन मुलींना स्वाभिमानाने कसे वाढवते? आणि त्यांना स्वाभिमानाने जगायचे कसे? हे कशा पद्धतीने शिकवते? या सगळ्या गोष्टी या मालिकेत पाहता येणार आहेत. अशामध्ये एकेक करत मालिकेतील कलाकारांची नावे समोर येत आहेत. मालिका 15 जूनपासून Zee Marathi वाहिनेवर प्रसारित करण्यात येणार आहे.

Icchadhari Naagin : Zee आणि Star मध्ये स्पर्धा? ‘मी कात टाकली’ नंतर मनोरंजन करण्यासाठी आणखीन एक Naagin आधारित मालिका सज्ज

मालिकेत ‘या’ सुप्रसिद्ध अभिनेत्रीची एंट्री!

‘कृष्णाईच्या लेकी’ या मालिकेत निवेदिता सराफ यांच्या तीन मुली दाखवण्यात आल्या आहेत. त्या तिन्ही मुलींचे नावे शारदा, गौरी आणि मिनी असे आहे. गौरी या पात्रासाठी अभिनेत्री Twinkal Yadav ची निवड करण्यात आली आहे. तर मिनी या पात्रासाठी अभिनेत्री नारायणी वर्णेची निवड करण्यात आली आहे. तर मोठी बहीण शारदाची भूमिका साकारण्यासाठी अभिनेत्री एकता लब्देची निवड करण्यात आली आहे.

एकंदरीत, ‘कृष्णाईच्या लेकी’ या मालिकेचे मुख्य भूमिका जेष्ठ अभिनेत्री निवेदिता सराफ, अभिनेत्री एकता लब्दे, अभिनेत्री ट्विंकल यादव तसेच अभिनेत्री नारायणी वर्णे यांची निवड करण्यात आली आहे. 15 जूनपासून ही मालिका प्रसारित करण्यात येणार आहे. मालिकेचे प्रसारण Prime Time ला दररोज सध्यांकाळी 7 वाजता होणार आहे.

‘मर्दिनी’मधून अहमद खान यांचं मराठीत पदार्पण; आदर्श शिंदेंच्या दमदार आवाजात उमटणार स्त्रीशक्तीचा जयघोष

‘कृष्णाईच्या लेकी’ ही मालिका एक रिमेक!

‘कृष्णाईच्या लेकी’ ही मालिका मूळ मराठी भाषेतील नसून ती एका हिंदी तसेच तेलगू मालिकेचा रिमेक आहे. काही वर्षांपूर्वी ‘राधाम्मा कुथुरु’ नावाची तेलगू मालिका प्रसारित केली जात होती. तसेच हिंदी मालिका ‘गंगा माई की बेटियां’देखील मालिका चाहत्यांमध्ये प्रसिद्ध होता. यांचं मालिकांचा रिमेक Zee Marathi वाहिनेची आगामी मालिका ‘कृष्णाईच्या लेकी’ आहे.

Web Title: Ekta labde will play the role of sharada in the marathi serial krushnai chya leki

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 06:06 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Aamchya Ladkya Naik Bai : ‘अभी तो शूटिंग सुरु हुई है’ झाला हो श्रीगणेशा! ऐश्वर्या नारकरची नवी मालिका, मुहूर्त पडला पार
1

Aamchya Ladkya Naik Bai : ‘अभी तो शूटिंग सुरु हुई है’ झाला हो श्रीगणेशा! ऐश्वर्या नारकरची नवी मालिका, मुहूर्त पडला पार

Icchadhari Naagin : Zee आणि Star मध्ये स्पर्धा? ‘मी कात टाकली’ नंतर मनोरंजन करण्यासाठी आणखीन एक Naagin आधारित मालिका सज्ज
2

Icchadhari Naagin : Zee आणि Star मध्ये स्पर्धा? ‘मी कात टाकली’ नंतर मनोरंजन करण्यासाठी आणखीन एक Naagin आधारित मालिका सज्ज

New Marathi Serial : थरार, रहस्य आणि भावनांची गुंफण; ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला
3

New Marathi Serial : थरार, रहस्य आणि भावनांची गुंफण; ‘सौभाग्यवती वृंदा मोहन’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला

Kamali : प्रेमासाठी ‘त्याने’ बदलला अवतार, कमळीला भेटण्यासाठी ‘तो’ कोल्हापुरात पोहोचला; मालिकेत मोठा ट्विस्ट, पाहा प्रोमो
4

Kamali : प्रेमासाठी ‘त्याने’ बदलला अवतार, कमळीला भेटण्यासाठी ‘तो’ कोल्हापुरात पोहोचला; मालिकेत मोठा ट्विस्ट, पाहा प्रोमो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Krushnai chya Leki : आता होणार कहर…! ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेत नव्या अभिनेत्रीची एंट्री; साकारणार ‘हे’ महत्वाचं पात्र

Krushnai chya Leki : आता होणार कहर…! ‘कृष्णाईच्या लेकी’ मालिकेत नव्या अभिनेत्रीची एंट्री; साकारणार ‘हे’ महत्वाचं पात्र

Jun 11, 2026 | 06:06 PM
वाहतूक कोंडीवरील तातडीच्या उपाययोजनांना प्राधान्य द्या; विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांचे निर्देश

वाहतूक कोंडीवरील तातडीच्या उपाययोजनांना प्राधान्य द्या; विभागीय आयुक्त शीतल तेली-उगले यांचे निर्देश

Jun 11, 2026 | 06:05 PM
आता अमराठी चालकही बोलणार मराठी! परिवहन मंत्र्यांचं संपादकांना खुलं पत्र; सहकार्यासाठी माध्यमांना घातली साद

आता अमराठी चालकही बोलणार मराठी! परिवहन मंत्र्यांचं संपादकांना खुलं पत्र; सहकार्यासाठी माध्यमांना घातली साद

Jun 11, 2026 | 06:05 PM
Raj Thackeray: राज ठाकरेंची मनसैनिकांना मोठी साद; ‘वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायला येऊ नका, पण…’, सोशल मीडियावरील पोस्ट Viral

Raj Thackeray: राज ठाकरेंची मनसैनिकांना मोठी साद; ‘वाढदिवसाच्या शुभेच्छा द्यायला येऊ नका, पण…’, सोशल मीडियावरील पोस्ट Viral

Jun 11, 2026 | 06:05 PM
घरात माणसं, मनात एकटेपणा! एकाकीपणाच्या यादीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर!

घरात माणसं, मनात एकटेपणा! एकाकीपणाच्या यादीत भारत दुसऱ्या क्रमांकावर!

Jun 11, 2026 | 06:04 PM
Raigad News: शाळा प्रवेशावर संकट! जन्म दाखले न मिळाल्याने बालकांचे शिक्षण धोक्यात; जिल्हा परिषद आरोग्य विभागावर अनास्थेचा आरोप

Raigad News: शाळा प्रवेशावर संकट! जन्म दाखले न मिळाल्याने बालकांचे शिक्षण धोक्यात; जिल्हा परिषद आरोग्य विभागावर अनास्थेचा आरोप

Jun 11, 2026 | 06:03 PM
कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे वादाच्या भोवऱ्यात, शेतकऱ्याशी झालेल्या संवादाचा व्हिडिओ व्हायरल; विरोधकांकडून टीकेची झोड

कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे वादाच्या भोवऱ्यात, शेतकऱ्याशी झालेल्या संवादाचा व्हिडिओ व्हायरल; विरोधकांकडून टीकेची झोड

Jun 11, 2026 | 05:55 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Mahad : स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी मनसे आक्रमक, रोजगार, किमान वेतन आणि प्रदूषणाच्या मुद्द्यावर आंदोलन

Jun 11, 2026 | 03:20 PM
Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Ahilyanagar : खरवंडी कासार परिसरात भीतीचे सावट, सलग दोन घरांवर दरोडा

Jun 11, 2026 | 03:16 PM
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
ऐप में पढ़ें