हातांच्या सौंदर्यात भर घालवण्यासाठी वटपौर्णिमेला काढा ‘या’ खास मेहंदी डिझाईन, दिसाल अधिक सुंदर

हिंदू धर्मात वटपौर्णिमा सणाला विशेष महत्व आहे. यंदाच्या वर्षी २९ जूनला वटपौर्णिमा साजरी केली जाणार आहे. विवाहित महिलांसाठी वटपौर्णिमा सण अतिशय महत्वाचा आहे. हा सण पतीच्या उत्तम आरोग्यासाठी आणि दीर्घायुष्यासाठी ज्येष्ठ महिन्यातील पौर्णिमेला साजरा केला जातो. वडाच्या झाडाची पूजा करून पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना केली जाते. त्यानंतर झाडाला सात फेरे मारले जाते. प्रत्येक सणावारांच्या दिवसांमध्ये हातांवर मेहंदी काढली जाते. त्यामुळे येणाऱ्या वटपौर्णिमेला या डिझाईनची मेहंदी हातांवर नक्कीच काढा. (फोटो सौजन्य – pinterest)