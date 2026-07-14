Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

मुंबईमधील डोंबिवलीत डॉक्टरांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर एका नगरसेवकांने मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच घडलेला होता. या हल्ल्याच्या विरोधात आज सांगली आणि मिरज मधील डॉक्टरांनी एकत्र येत या विरोधात आवाज उठवत किल्लारीकारी तीव्र निदर्शने केली. संबंधितावर कडक कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे अन्यथा रस्त्यावरील लढाई सह न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचा इशारा डॉक्टरांनी दिलाय.
मुंबईमधील डोंबिवलीत डॉक्टरांवर आणि कर्मचाऱ्यांवर एका नगरसेवकांने मारहाण केल्याचा धक्कादायक प्रकार नुकताच घडलेला होता. या हल्ल्याच्या विरोधात आज सांगली आणि मिरज मधील डॉक्टरांनी एकत्र येत या विरोधात आवाज उठवत किल्लारीकारी तीव्र निदर्शने केली. संबंधितावर कडक कायदेशीर कारवाई झाली पाहिजे अन्यथा रस्त्यावरील लढाई सह न्यायालयीन लढाई लढणार असल्याचा इशारा डॉक्टरांनी दिलाय.