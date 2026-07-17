सकाळची सुरुवात करा हेल्दी पदार्थाने! घरीच बनवा पौष्टिक वॉलनट मिल्क कॉफी, नोट करून घ्या रेसिपी

सकाळी उठल्यानंतर अनेकांना चहा किंवा कॉफी पिण्याची खूप जास्त सवय असते. तर काही लोक उपाशी पोटी चहा कॉफीचे सेवन करतात. पण उपाशी पोटी चहा किंवा कॉफी पिणे शरीरासाठी धोक्याचे ठरू शकते. कॅफिन युक्त पेय वारंवार प्यायल्यामुळे ऍसिडिटी आणि अपचनाच्या समस्या वाढतात. या समस्या उद्भवू नये म्हणून उपाशी पोटी कधीही कॉफीचे सेवन करू नये. आज आम्ही तुम्हाला वॉलनट मिल्क कॉफी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली कॉफी चवीसोबतच शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. बाजारात अक्रोड दूध सहज उपलब्ध होते. रोजच्या दुधापेक्षा वेगळ्या चवीची कॉफी पिण्याची इच्छा झाल्यास झटपट तुम्ही वॉलनट मिल्क कॉफी बनवू शकता. ही कॉफी प्रामुख्याने थंड करून प्यावी. तसेच अक्रोड दुधाला उकळी काढू नये. यामुळे दूध फाटण्याची शक्यता असते. बाजारात कॉफीचे अनेक वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत. पण कायमच विकतची महागडी कॉफी पिण्यापेक्षा घरी बनवलेली वॉलनट मिल्क कॉफी प्यावी. चला तर जाणून घेऊया वॉलनट मिल्क कॉफी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
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