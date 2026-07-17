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सकाळची सुरुवात करा हेल्दी पदार्थाने! घरीच बनवा पौष्टिक वॉलनट मिल्क कॉफी, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jul 17, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

कायमच चहा कॉफी पिऊन कंटाळा आल्यास झटपट घरच्या घरी तुम्ही वॉलनट मिल्क कॉफी बनवू शकता. ही कॉफी चवीसोबतच आरोग्यासाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे.

सकाळची सुरुवात करा हेल्दी पदार्थाने! घरीच बनवा पौष्टिक वॉलनट मिल्क कॉफी

सकाळची सुरुवात करा हेल्दी पदार्थाने! घरीच बनवा पौष्टिक वॉलनट मिल्क कॉफी

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विस्तार

सकाळी उठल्यानंतर अनेकांना चहा किंवा कॉफी पिण्याची खूप जास्त सवय असते. तर काही लोक उपाशी पोटी चहा कॉफीचे सेवन करतात. पण उपाशी पोटी चहा किंवा कॉफी पिणे शरीरासाठी धोक्याचे ठरू शकते. कॅफिन युक्त पेय वारंवार प्यायल्यामुळे ऍसिडिटी आणि अपचनाच्या समस्या वाढतात. या समस्या उद्भवू नये म्हणून उपाशी पोटी कधीही कॉफीचे सेवन करू नये. आज आम्ही तुम्हाला वॉलनट मिल्क कॉफी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. या पद्धतीने बनवलेली कॉफी चवीसोबतच शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. बाजारात अक्रोड दूध सहज उपलब्ध होते. रोजच्या दुधापेक्षा वेगळ्या चवीची कॉफी पिण्याची इच्छा झाल्यास झटपट तुम्ही वॉलनट मिल्क कॉफी बनवू शकता. ही कॉफी प्रामुख्याने थंड करून प्यावी. तसेच अक्रोड दुधाला उकळी काढू नये. यामुळे दूध फाटण्याची शक्यता असते. बाजारात कॉफीचे अनेक वेगवेगळे पर्याय उपलब्ध आहेत. पण कायमच विकतची महागडी कॉफी पिण्यापेक्षा घरी बनवलेली वॉलनट मिल्क कॉफी प्यावी. चला तर जाणून घेऊया वॉलनट मिल्क कॉफी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

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साहित्य:

  • अक्रोड दूध
  • इन्स्टंट कॉफी
  • मध
  • दालचिनी पावडर
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कृती:

  • वॉलनट मिल्क कॉफी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, टोपात अक्रोड दूध गरम करण्यासाठी ठेवा. दूध गरम करताना गॅस कायमच मंद आचेवर ठेवावा.
  • दूध गरम झाल्यानंतर गॅस बंद करून घ्या. कपात कॉफी पावडर घेऊन त्यात चार चमचे गरम पाणी घालून मिक्स करा.
  • तयार केलेले कॉफीचे मिश्रण अक्रोड दुधात ओतून मिक्स करा. तुम्हाला हवे असेल तितक्या प्रमाणात मध घालून मिक्स करा.
  • सगळ्यात शेवटी वरून दालचिनी पावडर घालून कॉफी पिण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली वॉलनट मिल्क कॉफी. ही कॉफी रोजच्या कॉफीपेक्षा चवीला अतिशय वेगळी लागते.

Web Title: Start your morning with a healthy treat make nutritious walnut milk coffee at home simple food recipe

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Published On: Jul 17, 2026 | 08:00 AM

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