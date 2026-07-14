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Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Updated On: Jul 14, 2026 | 03:30 PM IST
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सारांश

मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या कथित निष्काळजीपणामुळे एका मुक्या जनावराचा जीव धोक्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इंद्रलोक परिसरातील तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमध्ये एक म्हैस पडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच नवघर पोलीस, मिरा-भाईंदर अग्निशमन दल, शिवसेनेची युवासेना आणि प्राणीप्रेमी घटनास्थळी दाखल झाले.

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मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या कथित निष्काळजीपणामुळे एका मुक्या जनावराचा जीव धोक्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इंद्रलोक परिसरातील तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमध्ये एक म्हैस पडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच नवघर पोलीस, मिरा-भाईंदर अग्निशमन दल, शिवसेनेची युवासेना आणि प्राणीप्रेमी घटनास्थळी दाखल झाले. तब्बल चार तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर म्हशीची सुखरूप सुटका करण्यात यश आले. या घटनेनंतर नागरिकांनी महापालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, शहरातील उघडी चेंबर्स आणि धोकादायक ठिकाणे तातडीने सुरक्षित करण्याची मागणी केली आहे. नेमकी घटना काय घडली? पाहा हा सविस्तर रिपोर्ट.

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विस्तार

 

मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या कथित निष्काळजीपणामुळे एका मुक्या जनावराचा जीव धोक्यात आल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. इंद्रलोक परिसरातील तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमध्ये एक म्हैस पडल्याने परिसरात एकच खळबळ उडाली. घटनेची माहिती मिळताच नवघर पोलीस, मिरा-भाईंदर अग्निशमन दल, शिवसेनेची युवासेना आणि प्राणीप्रेमी घटनास्थळी दाखल झाले. तब्बल चार तासांच्या अथक प्रयत्नांनंतर म्हशीची सुखरूप सुटका करण्यात यश आले. या घटनेनंतर नागरिकांनी महापालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, शहरातील उघडी चेंबर्स आणि धोकादायक ठिकाणे तातडीने सुरक्षित करण्याची मागणी केली आहे. नेमकी घटना काय घडली? पाहा हा सविस्तर रिपोर्ट.

Web Title: Mumbai a buffalo fell in todaywhat if a person falls in tomorrow citizens outraged over an open manhole near tapovan school

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Published On: Jul 14, 2026 | 03:30 PM

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