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Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Updated On: Jul 13, 2026 | 03:35 PM IST
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सारांश

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार तब्बल दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्चून सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या वतीने बांधून तयार झालेल्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून याला सत्ताधाऱ्यांकडून आणि...

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Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार तब्बल दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्चून सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या वतीने बांधून तयार झालेल्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून याला सत्ताधाऱ्यांकडून आणि इतर पक्ष संघटनाकडून ही तीव्र विरोध होताना दिसतोय. दरम्यान या हॉस्पिटलचं खाजगीकरण होऊ नये महानगरपालिकेकडूनच ते चालवले जावे आवश्यक असणारी नोकर भरती करण्यात यावी, सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेच्या हितासाठी हे हॉस्पिटल बांधले असून त्याचे खाजगीकरण करण्याची प्रक्रिया आम्ही कदापि होऊ देणार नाही वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरू आणि वेळ पडल्यास न्यायालयात ही धाव घेऊन दाद मागू अशा तऱ्हेचा इशारा आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा नगरसेवक विष्णू माने आणि शिवसेनेचे कुपवाड शहर प्रमुख सुरेश कासलीकर यांनी दिलाय.20 जुलै रोजी महानगरपालिकेची महासभा होणार असून या महासभेमध्ये या खाजगीकरणाचा विषय अजेंड्यावर घेऊन तो उधळून लावू अशा तऱ्हेची प्रतिक्रिया आहे विष्णू माने व सुरज कासलीकर यांनी नवराष्ट्र शी बोलताना व्यक्त केली आहे

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Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार तब्बल दहा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी खर्चून सांगली मिरज कुपवाड शहर महानगरपालिकेच्या वतीने बांधून तयार झालेल्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटलचे खाजगीकरण करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला असून याला सत्ताधाऱ्यांकडून आणि इतर पक्ष संघटनाकडून ही तीव्र विरोध होताना दिसतोय. दरम्यान या हॉस्पिटलचं खाजगीकरण होऊ नये महानगरपालिकेकडूनच ते चालवले जावे आवश्यक असणारी नोकर भरती करण्यात यावी, सर्वसामान्य गोरगरीब जनतेच्या हितासाठी हे हॉस्पिटल बांधले असून त्याचे खाजगीकरण करण्याची प्रक्रिया आम्ही कदापि होऊ देणार नाही वेळप्रसंगी रस्त्यावर उतरू आणि वेळ पडल्यास न्यायालयात ही धाव घेऊन दाद मागू अशा तऱ्हेचा इशारा आज राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रदेश उपाध्यक्ष तथा नगरसेवक विष्णू माने आणि शिवसेनेचे कुपवाड शहर प्रमुख सुरेश कासलीकर यांनी दिलाय.20 जुलै रोजी महानगरपालिकेची महासभा होणार असून या महासभेमध्ये या खाजगीकरणाचा विषय अजेंड्यावर घेऊन तो उधळून लावू अशा तऱ्हेची प्रतिक्रिया आहे विष्णू माने व सुरज कासलीकर यांनी नवराष्ट्र शी बोलताना व्यक्त केली आहे

Web Title: Sangli strong opposition to the privatization of the municipal corporations multi specialty hospital move to scuttle the privatization plan

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Published On: Jul 13, 2026 | 03:35 PM

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