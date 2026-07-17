Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप! 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ऐकून चकित व्हाल

PhonePe, Paytm की Google Pay? कोणत्या ॲपवरून भारतीय करतायत सर्वात जास्त UPI पेमेंट? पाहा ताजी आकडेवारी
मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,690 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,370 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,490 रुपये आहे. (फोटो सौजन्य – AI Created)
नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,610 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,510 रुपये आहे.
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अहमदाबादमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,510 रुपये आहे. आग्रामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,610 रुपये आहे.
|शहरं
|22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
|मुंबई
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,07,460
|पुणे
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,07,460
|केरळ
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,07,460
|कोलकाता
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,07,460
|नागपूर
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,07,460
|हैद्राबाद
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,07,460
|बंगळुरु
|₹1,31,340
|₹1,43,280
|₹1,07,460
|दिल्ली
|₹1,31,490
|₹1,43,430
|₹1,07,610
|चंदीगड
|₹1,31,490
|₹1,43,430
|₹1,07,610
|लखनौ
|₹1,31,490
|₹1,43,430
|₹1,07,610
|जयपूर
|₹1,31,490
|₹1,43,430
|₹1,07,610
|नाशिक
|₹1,31,370
|₹1,43,310
|₹1,07,490
|सुरत
|₹1,31,390
|₹1,43,330
|₹1,07,510
|चेन्नई
|₹1,31,490
|₹1,43,450
|₹1,09,690