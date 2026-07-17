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Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप! 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ऐकून चकित व्हाल

Updated On: Jul 17, 2026 | 08:31 AM IST
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सारांश

Today's Gold Rate: सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी आजचे ताजे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे. 17 जुलै रोजी देशभरात सोन्याच्या दरात बदल झाला असून, मुंबईसह अनेक प्रमुख शहरांतील नवीन भाव जाहीर झाले आहेत.

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप! 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ऐकून चकित व्हाल

Todays Gold-Silver Price: सोन्याने पुन्हा घेतली झेप! 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ऐकून चकित व्हाल

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विस्तार
  • 17 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम ₹1,43,280, तर 22 कॅरेटचा दर ₹1,31,340 इतका आहे.
  • मुंबई, नागपूर, नाशिक, दिल्ली, चेन्नई, सुरत आणि अहमदाबादसह प्रमुख शहरांतील नवीन सोन्याचे दर जाहीर करण्यात आले आहेत.
  • आज चांदीचा दर प्रति ग्रॅम ₹234.90, तर प्रति किलो ₹2,34,900 इतका नोंदवला गेला आहे.
Gold Rate Todayभारतात 17 जुलै रोजी 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 14,328 रुपये, 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 13,134 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति ग्रॅमचा दर 10,746 रुपये आहे. भारतात 17 जुलै रोजी 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये आहे. भारतात 17 जुलै रोजी चांदीचा भाव प्रति ग्रॅम 234.90 रुपये आणि प्रति किलोग्रॅम 2,34,900 रुपये आहे.

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मुंबई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये आहे. चेन्नई शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,450 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,09,690 रुपये आहे. नाशिक शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,370 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,310 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,490 रुपये आहे.  (फोटो सौजन्य – AI Created) 

नागपूर शहरात आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,340 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,280 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,460 रुपये आहे. दिल्लीमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,610 रुपये आहे. सुरतमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,510 रुपये आहे.

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अहमदाबादमध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,390 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,330 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,510 रुपये आहे. आग्रामध्ये आज 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,31,490 रुपये, 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,43,430 रुपये आणि 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 1,07,610 रुपये आहे.

शहरं 22 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 24 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर 18 कॅरेट सोन्याच्या प्रति 10 ग्रॅमचा दर
मुंबई ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,07,460
पुणे ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,07,460
केरळ ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,07,460
कोलकाता ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,07,460
नागपूर ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,07,460
हैद्राबाद ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,07,460
बंगळुरु ₹1,31,340 ₹1,43,280 ₹1,07,460
दिल्ली ₹1,31,490 ₹1,43,430 ₹1,07,610
चंदीगड ₹1,31,490 ₹1,43,430 ₹1,07,610
लखनौ ₹1,31,490 ₹1,43,430 ₹1,07,610
जयपूर ₹1,31,490 ₹1,43,430 ₹1,07,610
नाशिक ₹1,31,370 ₹1,43,310 ₹1,07,490
सुरत ₹1,31,390 ₹1,43,330 ₹1,07,510
चेन्नई ₹1,31,490 ₹1,43,450 ₹1,09,690

टीप: वरील सोन्याच्या दरात जीएसटी, टीसीएस आणि इतर कर समाविष्ट नाहीत. अचूक दरांसाठी तुमच्या स्थानिक ज्वेलर्सशी संपर्क साधा.

Web Title: Gold and silver rate in indian cities at 17 july 2026 gold and silver rate news in marathi

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Published On: Jul 17, 2026 | 08:31 AM

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