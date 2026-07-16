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Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Updated On: Jul 16, 2026 | 07:32 PM IST
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सारांश

वसई-विरार शहराला दरवर्षी पावसाळ्यात भेडसावणाऱ्या पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी पुढील ५ ते ७ वर्षांचे व्यापक नियोजन आवश्यक असल्याचे मत वसई-विरार महानगरपालिकेचे प्रथम माजी महापौर राजीव पाटील यांनी व्यक्त केले आहे.

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वसई-विरार शहराला दरवर्षी पावसाळ्यात भेडसावणाऱ्या पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी पुढील ५ ते ७ वर्षांचे व्यापक नियोजन आवश्यक असल्याचे मत वसई-विरार महानगरपालिकेचे प्रथम माजी महापौर राजीव पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. यासाठी त्यांनी महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर सविस्तर पूरमुक्ती ‘मास्टर प्लॅन’ सादर केला.

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विस्तार

 

 

वसई-विरार शहराला दरवर्षी पावसाळ्यात भेडसावणाऱ्या पूरस्थितीवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यासाठी पुढील ५ ते ७ वर्षांचे व्यापक नियोजन आवश्यक असल्याचे मत वसई-विरार महानगरपालिकेचे प्रथम माजी महापौर राजीव पाटील यांनी व्यक्त केले आहे. यासाठी त्यांनी महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसमोर सविस्तर पूरमुक्ती ‘मास्टर प्लॅन’ सादर केला.

Web Title: Virar a permanent end to the annual floods a 5 to 7 year blueprint prepared for vasai virar

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Published On: Jul 16, 2026 | 07:32 PM

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