मंगळवार, 16 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

मोठे सनरुफ असलेली कार घ्यायचीय? या आहेत जगातील सर्वात मोठ्या सनरुफ असलेल्या कार! पाहा एका क्लिकवर

Updated On: Jun 16, 2026 | 08:44 PM IST
जाहिरात
सारांश

आजच्या आधुनिक कारमध्ये सनरूफ हे केवळ लक्झरी फीचर राहिलेले नाही, तर ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक प्रीमियम बनवणारे आकर्षण ठरले आहे. विशेषतः पॅनोरॅमिक सनरूफमुळे प्रवाशांना अधिक मोकळेपणा, नैसर्गिक प्रकाश आणि सुंदर दृश्यांचा आनंद घेता येतो. जगभरातील अनेक कार उत्पादक आता मोठ्या आकाराच्या सनरूफसह वाहने सादर करत आहेत. अशाच काही कारch

मोठे सनरुफ असलेली कार घ्यायचीय? या आहेत जगातील सर्वात मोठ्या सनरुफ असलेल्या कार! पाहा एका क्लिकवर
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

Web Title: Big sunroof cars in world automobile marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 16, 2026 | 08:44 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘टॅक्सी कार’ म्हणून वापरल्या जातात या लोकप्रिय कार! आत्ताच जाणून घ्या
1

‘टॅक्सी कार’ म्हणून वापरल्या जातात या लोकप्रिय कार! आत्ताच जाणून घ्या

फॉर्म्युला1 कार रेस जिंकणारे ‘पहिले भारतीय’ तुम्हाला माहित आहेत का? ‘नारायण कार्तिकेयन’ यांची प्रेरणादायी गोष्ट
2

फॉर्म्युला1 कार रेस जिंकणारे ‘पहिले भारतीय’ तुम्हाला माहित आहेत का? ‘नारायण कार्तिकेयन’ यांची प्रेरणादायी गोष्ट

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या यशात सिंहाचा वाटा असणारे हे ‘दिग्गज अभियंते’ तुम्हाला माहित आहेत का?
3

भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्राच्या यशात सिंहाचा वाटा असणारे हे ‘दिग्गज अभियंते’ तुम्हाला माहित आहेत का?

प्राण्यांपासून प्रेरित आणि प्राण्यांचे नाव असणाऱ्या जगातील या भन्नाट कार तुम्हाला माहित आहेत का? जाणून घ्या
4

प्राण्यांपासून प्रेरित आणि प्राण्यांचे नाव असणाऱ्या जगातील या भन्नाट कार तुम्हाला माहित आहेत का? जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मोठे सनरुफ असलेली कार घ्यायचीय? या आहेत जगातील सर्वात मोठ्या सनरुफ असलेल्या कार! पाहा एका क्लिकवर

मोठे सनरुफ असलेली कार घ्यायचीय? या आहेत जगातील सर्वात मोठ्या सनरुफ असलेल्या कार! पाहा एका क्लिकवर

Jun 16, 2026 | 08:44 PM
Vedant Bandgar Murder Case : आरोपींना मकोका लावणार, कुणाचीही गय नाही; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा इशारा

Vedant Bandgar Murder Case : आरोपींना मकोका लावणार, कुणाचीही गय नाही; पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील यांचा इशारा

Jun 16, 2026 | 08:39 PM
The Maharashtra Files : ‘द महाराष्ट्र फाईल’वरून वाद तीव्र; ‘छोटा मराठा’ शब्दप्रयोगावर मराठा क्रांती मोर्चाचा आक्षेप

The Maharashtra Files : ‘द महाराष्ट्र फाईल’वरून वाद तीव्र; ‘छोटा मराठा’ शब्दप्रयोगावर मराठा क्रांती मोर्चाचा आक्षेप

Jun 16, 2026 | 08:25 PM
Rohit Sharma Record: रोहित शर्मा दुसऱ्या वनडेत रचणार इतिहास! केवळ १० धावा करताच वीरेंद्र सहवागचा विक्रम मोडणार

Rohit Sharma Record: रोहित शर्मा दुसऱ्या वनडेत रचणार इतिहास! केवळ १० धावा करताच वीरेंद्र सहवागचा विक्रम मोडणार

Jun 16, 2026 | 08:21 PM
फणसाच्या बिया फेकण्याआधी थांबा! व्हिटॅमिन्स-मिनरल्सचा आहे खजिना, कशाप्रकारे सेवन करावे? जाणून घ्या सविस्तर

फणसाच्या बिया फेकण्याआधी थांबा! व्हिटॅमिन्स-मिनरल्सचा आहे खजिना, कशाप्रकारे सेवन करावे? जाणून घ्या सविस्तर

Jun 16, 2026 | 08:15 PM
APMC Police Action : एपीएमसी पोलिसांची धडक कारवाई; वेश्याव्यवसायाविरोधात मोहीम, अतिक्रमणावरही संयुक्त कारवाई

APMC Police Action : एपीएमसी पोलिसांची धडक कारवाई; वेश्याव्यवसायाविरोधात मोहीम, अतिक्रमणावरही संयुक्त कारवाई

Jun 16, 2026 | 08:13 PM
Govinda Ahuja : गोविंदाच्या हेअर पॅचपासून वैवाहिक आयुष्यापर्यंत; सुनीता आहुजांच्या वक्तव्यांची जोरदार चर्चा

Govinda Ahuja : गोविंदाच्या हेअर पॅचपासून वैवाहिक आयुष्यापर्यंत; सुनीता आहुजांच्या वक्तव्यांची जोरदार चर्चा

Jun 16, 2026 | 08:11 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Ulhasnagar : लाचखोर अधिकाऱ्यांना धोरणात्मक पदे नकोत ! ‘कायद्याने वागा’, संघटनेचा महापालिकेला जाब

Jun 16, 2026 | 03:23 PM
Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Sanchita Ugale Case : अभिनेत्री संचिता उगलेच्या मृत्यूचे गूढ वाढले ; कुटुंबियांकडून गंभीर आरोप

Jun 16, 2026 | 03:20 PM
Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Sanchita Ugale : नालासोपाऱ्यात अभिनेत्री संचिता उगलेची आत्महत्या, 14 जूनच्या तारखेमुळे चर्चांना उधाण

Jun 15, 2026 | 04:19 PM
Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Babasaheb Patil : भाजपसोबत लढलो असतो तर… मंत्री बाबासाहेब पाटलांचे जाहीर सभेत राजकीय टोले

Jun 14, 2026 | 03:29 PM
Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jaykumar Gore : रोहित पवारांचे आंदोलन म्हणजे राजकीय स्टंट! मंत्री जयकुमार गोरेंचा कडाडून हल्ला

Jun 14, 2026 | 03:25 PM
Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Shambhuraj Desai : ‘येऊ नको तर कोणत्या गाडीत बसू’ शंभूराज देसाईंचा महायुतीला घरचा आहेर

Jun 13, 2026 | 03:47 PM
Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Pimpri Cyber Cell: दुबई ते बँकॉक सायबर रॅकेटचा मास्टरमाइंड जेरबंद! पिंपरी सायबर पोलिसांची मोठी कारवाई

Jun 13, 2026 | 02:53 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा