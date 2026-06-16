मोठे सनरुफ असलेली कार घ्यायचीय? या आहेत जगातील सर्वात मोठ्या सनरुफ असलेल्या कार! पाहा एका क्लिकवर

आजच्या आधुनिक कारमध्ये सनरूफ हे केवळ लक्झरी फीचर राहिलेले नाही, तर ड्रायव्हिंगचा अनुभव अधिक प्रीमियम बनवणारे आकर्षण ठरले आहे. विशेषतः पॅनोरॅमिक सनरूफमुळे प्रवाशांना अधिक मोकळेपणा, नैसर्गिक प्रकाश आणि सुंदर दृश्यांचा आनंद घेता येतो. जगभरातील अनेक कार उत्पादक आता मोठ्या आकाराच्या सनरूफसह वाहने सादर करत आहेत. अशाच काही कारch
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विस्तार
Mercedes-Maybach GLS 600-मेबॅक GLS 600 ही जगातील सर्वात आलिशान SUV पैकी एक मानली जाते. या वाहनात जवळपास संपूर्ण छत व्यापणारे विशाल पॅनोरॅमिक सनरूफ देण्यात आले आहे. त्यामुळे केबिनमध्ये भरपूर नैसर्गिक प्रकाश येतो. मागील सीटवरील प्रवाशांसाठी हा अनुभव अधिक खास बनतो. प्रीमियम लेदर इंटिरियर आणि अत्याधुनिक तंत्रज्ञानासह हे सनरूफ वाहनाची लक्झरी आणखी वाढवते.
Range Rover SV-रेंज रोव्हर SV मध्ये संपूर्ण छत व्यापणारे भव्य पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ दिले आहे. हे सनरूफ वाहनाच्या आलिशान डिझाइनला अधिक आकर्षक बनवते. डोंगराळ किंवा निसर्गरम्य भागात प्रवास करताना प्रवाशांना अप्रतिम दृश्यांचा आनंद घेता येतो. ग्लास रूफमुळे केबिन अधिक प्रशस्त वाटते.
Tesla Model X-टेस्ला मॉडेल X मध्ये जगातील सर्वात मोठ्या काचेच्या छतांपैकी एक दिले गेले आहे. विंडशील्डपासून मागील बाजूपर्यंत पसरलेली ही काच प्रवाशांना विस्तृत दृश्य देते. विशेष UV संरक्षणामुळे उन्हाचा त्रास कमी होतो. त्यामुळे हा सनरूफ सौंदर्य आणि उपयोगिता यांचा उत्तम मिलाफ ठरतो.
BMW iX-BMW iX मध्ये ‘Sky Lounge’ नावाचे अत्यंत मोठे पॅनोरॅमिक सनरूफ उपलब्ध आहे. हे इलेक्ट्रोक्रोमिक ग्लास तंत्रज्ञानासह येते, ज्यामुळे एका बटणाने काच पारदर्शक किंवा अपारदर्शक करता येते. संपूर्ण छत काचेचे असल्याने वाहनाचे इंटिरियर अत्यंत आधुनिक दिसते.
Hyundai Ioniq 5-आयोनिक 5 मध्ये मोठे पॅनोरॅमिक ग्लास रूफ उपलब्ध आहे. आधुनिक डिझाइन आणि मोकळ्या केबिनमुळे हे वाहन अधिक प्रशस्त वाटते. प्रवाशांना भरपूर प्रकाश मिळतो आणि लांबच्या प्रवासात आरामदायी अनुभव मिळतो.
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