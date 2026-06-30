Truth About Papaya: पपई खाल्ल्याने खरंच गर्भपात होतो का? जाणून घ्या यामागील योग्य शास्त्रीय माहिती

वर्षाच्या बाराही महिने बाजारात पपई उपलब्ध असतो. पपई खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेले विटामिन सी आणि इतर आवश्यक पोषक घटक शरीरसोबतच त्वचेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करतात. प्रेग्नन्सीमध्ये पपई खाल्ल्यास गर्भपात होतो, असे सर्वच महिलांना कायम वाटते. हा महिलांमधील खूप मोठा गैरसमज आहे. वैद्यकियदृष्ट्या पूर्णपणे पिकलेली पपई शरीरासाठी अतिशय सुरक्षित मानली जाते. यामुळे गर्भातील बाळाला कोणताही त्रास होत नाही. चला तर जाणून घेऊया पपई खाल्ल्याने खरंच गर्भपात होतो का?(फोटो सौजन्य – istock)