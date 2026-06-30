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Truth About Papaya: पपई खाल्ल्याने खरंच गर्भपात होतो का? जाणून घ्या यामागील योग्य शास्त्रीय माहिती

वर्षाच्या बाराही महिने बाजारात पपई उपलब्ध असतो. पपई खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात. यामध्ये असलेले विटामिन सी आणि इतर आवश्यक पोषक घटक शरीरसोबतच त्वचेची गुणवत्ता सुधारण्यास मदत करतात. प्रेग्नन्सीमध्ये पपई खाल्ल्यास गर्भपात होतो, असे सर्वच महिलांना कायम वाटते. हा महिलांमधील खूप मोठा गैरसमज आहे. वैद्यकियदृष्ट्या पूर्णपणे पिकलेली पपई शरीरासाठी अतिशय सुरक्षित मानली जाते. यामुळे गर्भातील बाळाला कोणताही त्रास होत नाही. चला तर जाणून घेऊया पपई खाल्ल्याने खरंच गर्भपात होतो का?(फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jun 30, 2026 | 11:30 AM
Truth About Papaya: पपई खाल्ल्याने खरंच गर्भपात होतो का? जाणून घ्या यामागील योग्य शास्त्रीय माहिती

Truth About Papaya: पपई खाल्ल्याने खरंच गर्भपात होतो का? जाणून घ्या यामागील योग्य शास्त्रीय माहिती

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1 / 5 कच्च्या किंवा अर्धवट पिकलेल्या पपईमध्ये लेटेक्स आणि पपेनचे प्रमाण खूप जास्त असते. यामुळे गर्भाशयाचे आकुंचन वाढवून गर्भपताचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते.

कच्च्या किंवा अर्धवट पिकलेल्या पपईमध्ये लेटेक्स आणि पपेनचे प्रमाण खूप जास्त असते. यामुळे गर्भाशयाचे आकुंचन वाढवून गर्भपताचा धोका निर्माण होण्याची शक्यता असते.

2 / 5 पूर्ण पिकलेल्या पपईमध्ये लेटेक्स्टचे प्रमाण खूप कमी असते, तर विटामिन ए, सी फायबर्स आणि अँटीऑक्सिडेंट्स इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात.

पूर्ण पिकलेल्या पपईमध्ये लेटेक्स्टचे प्रमाण खूप कमी असते, तर विटामिन ए, सी फायबर्स आणि अँटीऑक्सिडेंट्स इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात.

3 / 5 पपई खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाते. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी पपईचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जातो.

पपई खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाते. रोगप्रतिकारशक्ती वाढवण्यासाठी पपईचे सेवन करण्याचा सल्ला दिला जातो.

4 / 5 पिकलेली पपई खाल्ल्यामुळे गर्भपात झाल्याचा कोणताही ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही. गर्भपात होण्यास कारणीभूत ठरणारे घटक कच्च्या पपईमध्ये किंवा अर्धवट पिकलेल्या पपईमध्ये असतात.

पिकलेली पपई खाल्ल्यामुळे गर्भपात झाल्याचा कोणताही ठोस वैज्ञानिक पुरावा नाही. गर्भपात होण्यास कारणीभूत ठरणारे घटक कच्च्या पपईमध्ये किंवा अर्धवट पिकलेल्या पपईमध्ये असतात.

5 / 5 योग्य प्रमाणात पिकलेली पपई खाल्ल्यास गर्भपाताचा कोणताही धोका नसतो. केवळ कच्च्या पपईमधील लेटेक्स गर्भपात होण्यास कारणीभूत आहे.

योग्य प्रमाणात पिकलेली पपई खाल्ल्यास गर्भपाताचा कोणताही धोका नसतो. केवळ कच्च्या पपईमधील लेटेक्स गर्भपात होण्यास कारणीभूत आहे.

Web Title: Does eating papaya really cause a miscarriage find out the accurate scientific facts behind this

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Published On: Jun 30, 2026 | 11:30 AM

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