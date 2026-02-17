लग्नसराईनिमित्त सिल्क साड्यांची खरेदी करताना फॉलो करा ‘या’ महत्वपूर्ण टिप्स, अजिबात होणार नाही फसवणूक

लग्नसराईच्या दिवसांमध्ये दोन ते तीन महिने आधीपासूनच साड्यांची खरेदी केली जाते. सर्वच महिला सिल्क साड्या आवडीने खरेदी करतात. सिल्कच्या साड्या अंगावर अतिशय चापून चोपून बसतात.पण बऱ्याचदा हातमागावरील सिल्क साड्यांची खरेदी करताना फसवणूक होते. दुकानदार अस्सल सिल्क साडी देण्याऐवजी मशीनवर तयार करण्यात आलेली सिल्क साडी ग्राहकांना देतात. त्यामुळे हातमागावरील साडीची लुक येत नाही आणि पैसेसुद्धा वाया जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला हातमागावरील अस्सल सिल्क साडी ओळखण्यासाठी काही सोप्या टिप्स सांगणार आहोत. या टिप्स फॉलो केल्यास साडी खरेदी करताना तुमची फसवणूक होणार नाही. (फोटो सौजन्य – pinterest)