Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
लग्नसराईनिमित्त सिल्क साड्यांची खरेदी करताना फॉलो करा ‘या’ महत्वपूर्ण टिप्स, अजिबात होणार नाही फसवणूक

लग्नसराईच्या दिवसांमध्ये दोन ते तीन महिने आधीपासूनच साड्यांची खरेदी केली जाते. सर्वच महिला सिल्क साड्या आवडीने खरेदी करतात. सिल्कच्या साड्या अंगावर अतिशय चापून चोपून बसतात.पण बऱ्याचदा हातमागावरील सिल्क साड्यांची खरेदी करताना फसवणूक होते. दुकानदार अस्सल सिल्क साडी देण्याऐवजी मशीनवर तयार करण्यात आलेली सिल्क साडी ग्राहकांना देतात. त्यामुळे हातमागावरील साडीची लुक येत नाही आणि पैसेसुद्धा वाया जातात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला हातमागावरील अस्सल सिल्क साडी ओळखण्यासाठी काही सोप्या टिप्स सांगणार आहोत. या टिप्स फॉलो केल्यास साडी खरेदी करताना तुमची फसवणूक होणार नाही. (फोटो सौजन्य – pinterest)

Updated On: Feb 17, 2026 | 03:40 PM
1 / 5 साडी खरेदी करताना साडी सगळ्यात आधी पूर्णपणे उघडून पाहावी. त्यानंतर साडीचा थोडासा भाग गोळा करून हातामध्ये घ्या. ३ सेकंदासाठी दाबून धारा. गोळा केलेल्या भागावर सुरकुत्या पडल्यास साडी खरी सिल्क आहे.

2 / 5 मशीनवर बनवलेल्या किंवा इतर फॅब्रिकवर सुरकुत्या पडत नाहीत. सिल्कची साडी दोन्ही हाताने पकडा आणि एकमेकांवर घासा. त्यानंतर साडी घासललेया ठिकाणी थोडा उबदारपणा जाणवल्यास साडी सिल्कची आहे.

3 / 5 सिल्क नेहमी वजनाने अतिशय हलकी असते. त्यामुळे अस्सल सिल्क साडीची खरेदी करताना साडीचे वजन पाहावे. साडी खूप जास्त हेवी वाटल्यास ती मशीनवर तयार केलेली असू शकते.

4 / 5 सिल्क साडीचा पदर मागील आणि पुढील बाजूने सारखाच असतो. पण साडी मशीनवर तयार केलेली असल्यास साडीचा पदर आणि पुढील भाग वेगळा असतो.

5 / 5 सिल्क साडी खरेदी करताना साडीची गुणवत्ता योग्य तपासून पाहावी. तसेच सिल्क साडीवर GI टॅग आहे की नाही हे सुद्धा पाहावे. त्यानंतरच साडीची खरेदी करावी.

Published On: Feb 17, 2026 | 03:40 PM

Feb 17, 2026 | 03:40 PM
