  • Isha Ambanis 200 Crore Blouse At The Met Gala Sparks Global Buzz Diamond Studded Jewelry Steals The Spotlight

ईशा अंबानीच्या मेटा गाला लूकमधील 200 कोटींच्या ब्लाऊजची जगभरात चर्चा, हिरेजडित दागिन्यांनी वेधले साऱ्यांचे लक्ष

Met Gala हा जगातील सगळ्यात प्रतिष्ठित फॅशन इव्हेंट मानला जातो. हा फॅशन इव्हेंट न्यूयॉर्कमधील मेट्रोपॉलिटन म्युझियम ऑफ आर्ट येथे आयोजित केला जातो. मेट गाला २०२६ च्या रेड कार्पेटवरील अभिनेत्रींच्या लूकने संपूर्ण जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे. जगप्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांची मुलगी आणि उद्योजिका ईशा अंबानीची मेट गाला लूकमुळे जगभरात चर्चा रंगली आहे. या सोहळ्यात ईशाने परिधान केलेली साडी, दागिने आणि आंब्याची बॅग विशेष आकर्षण ठरले. तिचा भारतीय अंदाजातील आलिशान आणि आकर्षक लूक संपूर्ण जगाने पहिला. चला तर जाणून घेऊया मेट गालामधील ईशा अंबानीच्या लूकची खासियत. (फोटो सौजन्य – @anaitashroffadajania)

Updated On: May 05, 2026 | 02:51 PM
1 / 5 मेट गाला २०२६ मधील ईशा अंबानीचा लुक प्रसिद्ध डिझायनर गौरव गुप्ता यांनी डिझाईन केला आहे. ईशाने सोन्याची साडी नेसून रेड कॉर्पेटवर एंट्री घेतली. तिच्या ब्लाऊजची साधारण किंमत जवळपास 200 कोटी रुपयांच्या आसपास आहे.

2 / 5 सोन्याच्या साडीवरील ब्लाऊज स्ट्रेपी डीप-नेक असून त्यावर 1800+ कॅरेटचे 200 हून अधिक ओल्ड कट डायमंड्स लावण्यात आले आहेत.डिझायनर गौरव गुप्ता यांना हा ब्लाऊज तयार करण्यसाठी जवळपास 2000 तास लागले आहेत.

3 / 5 ईशा केवळ फॅशन स्टेटमेंट् तर ब्युटी विथ ब्रेन म्हणून सुद्धा ओळखली जाते. सोन्याच्या साडीसह ईशाने तिची आई नीता अंबानी यांच्या वैयक्तिक दागिन्यांच्या संग्रहातील मौल्यवान हिरे आणि पाचूंनी सजवलेला नेकलेस परिधान केला होता.

4 / 5 मेटा गालामध्ये परिधान केलेल्या ब्लाऊजवर केवळ हिरेच नाहीतर एक प्राचीन आणि ऐतिहासिक 'शिरपेच' सुद्धा आहे. हा प्राचीन काळातील शाही निजामांचा खजिना होता. ईशाच्या केसांमध्ये खऱ्या फुलांचा गजरा नसून ब्रुकलिनस्थित कलाकार सौरभ गुप्ता यांनी कागद, तांबे आणि पितळ यांचा वापर करून मोगऱ्याची फुले तयार केली आहेत. केसांचा गजरा तयार करण्यासाठी त्यांना १५० तास अथक परिश्रम घ्यावे लागले.

5 / 5 मेटा गालामध्ये ईशाच्या ब्लाऊजसोबतच हातातील आंबा डिझाईनच्या बॅगची सुद्धा मोठी चर्चा रंगली आहे. आंबा डिझाईनची बॅग भारतीय कलाकार सुबोध गुप्ता यांनी तयार केली आहे. आंब्याच्या आकारातील बॅगमुळे तिच्या संपूर्ण लूकची शोभा वाढली आहे.

Published On: May 05, 2026 | 02:50 PM

