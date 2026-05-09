Iran US war: ‘शांततेची चर्चा केवळ षडयंत्र!’ इराणच्या परराष्ट्र मंत्र्यांचा ट्रम्पवर सडकून वार; तेहरानमध्ये स्फोटांची मालिका

Iran US Conflict: इराणचे परराष्ट्र मंत्री अराघची यांनी शांतता चर्चेदरम्यान लष्करी कारवाईचा अवलंब केल्याचा आरोप अमेरिकन प्रशासनावर केला असून, डोनाल्ड ट्रम्प यांनीही इशारा दिल्याने तणाव वाढला आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 10:44 AM
Iran US Conflict : शांततेची चर्चा म्हणजे केवळ षडयंत्र! अराघचींचा अमेरिकेवर प्रहार; तेहरानमध्ये स्फोटांच्या मालिकेने खळबळ ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • अराघचींचा अमेरिकेवर गंभीर आरोप
  • तेहरानमध्ये स्फोटांचे आवाज
  • ट्रम्प यांचा ‘अंतिम’ इशारा

Abbas Araghchi statement on USA : जागतिक राजकारण आणि विशेषतः मध्यपूर्वेतील तणाव आता एका अशा वळणावर आला आहे जिथून मागे परतणे अशक्य दिसत आहे. इराण आणि अमेरिका यांच्यातील (US-Israel Iran War) संबंधांमध्ये पुन्हा एकदा ठिणगी पडली असून, इराणचे परराष्ट्र मंत्री सय्यद अब्बास अराघची यांनी अमेरिकन प्रशासनावर “बेजबाबदार आणि लष्करी प्रवृत्तीचे” असल्याचा गंभीर आरोप केला आहे. अराघची यांच्या मते, जेव्हा जेव्हा दोन्ही देशांमध्ये राजनैतिक मार्गाने शांतता प्रस्थापित करण्याचे प्रयत्न सुरू होतात, तेव्हाच अमेरिका एखादी मोठी लष्करी कारवाई करून चर्चेत खोडा घालते.

होर्मुझची नाकेबंदी आणि लष्करी संघर्ष

गेल्या काही तासांत होर्मुझच्या सामुद्रधुनीमध्ये मोठी लष्करी हालचाल पाहायला मिळाली. अमेरिकेच्या सेंट्रल कमांडने (CENTCOM) असा दावा केला आहे की, इराणने त्यांच्या तीन नौदल जहाजांवर हल्ल्याचा प्रयत्न केला, जो अमेरिकन फौजांनी यशस्वीपणे हाणून पाडला. याच्या प्रत्युत्तरात अमेरिकेने इराणच्या अनेक लष्करी तळांना लक्ष्य केले आहे. दुसरीकडे, इराणच्या सरकारी माध्यमांनी असा दावा केला आहे की, केशम बेटावर इराणी लष्कर आणि शत्रू सैन्यामध्ये समोरासमोर गोळीबार झाला आहे. राजधानी तेहरानच्या आकाशात रात्री उशिरा हवाई संरक्षण यंत्रणेचा कडकडाट आणि मोठ्या स्फोटांचे आवाज ऐकू आल्याने नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे.

डोनाल्ड ट्रम्प यांची ‘लव्ह ट्रॅप’ रणनीती?

या सर्व संघर्षाच्या दरम्यान अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांची भूमिका अत्यंत धक्कादायक राहिली आहे. एकीकडे लष्करी हल्ले सुरू असताना, ट्रम्प यांनी सोशल मीडियावर असे विधान केले आहे की दोन्ही देशांमध्ये शांतता करार कोणत्याही क्षणी होऊ शकतो. त्यांनी या संपूर्ण प्रकरणाला एक ‘सौम्य प्रतिसाद’ म्हटले आहे. मात्र, त्यांच्या या विधानामध्ये दडलेला इशारा इराणसाठी अत्यंत गंभीर आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, जर इराणने तेल आणि वायू पुरवठा पूर्ववत करण्याच्या करारावर सहमती दर्शवली नाही, तर इराणच्या अर्थव्यवस्थेला आणि लष्करी शक्तीला पूर्णपणे निकामी केले जाईल.

इराणी नागरिकांचा निर्धार आणि जागतिक परिणाम

परराष्ट्र मंत्री अराघची यांनी अमेरिकेला ठणकावून सांगितले आहे की, इराणी लोक दबावाचे राजकारण सहन करणार नाहीत. “इराणला धमकावणे बंद करा,” अशा शब्दांत त्यांनी ट्रम्प प्रशासनाला सुनावले आहे. सध्या इराणमध्ये अणुकार्यक्रमावरून आणि तेल निर्यातीवरून प्रचंड तणाव आहे. अमेरिकेने केलेल्या आर्थिक नाकेबंदीमुळे इराणची जनता आधीच संकटात आहे, मात्र तिथले नेतृत्व झुकण्यास तयार नाही. या दोन महासत्तांमधील वादामुळे जागतिक बाजारपेठेत कच्च्या तेलाच्या किमतीत मोठी वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

Frequently Asked Questions

  • Que: अराघची यांनी अमेरिकेवर कोणता मुख्य आरोप केला आहे?

    Ans: अराघची यांनी आरोप केला की अमेरिका शांततेच्या चर्चेदरम्यान जाणीवपूर्वेक लष्करी कारवाया करून इराणवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न करत आहे.

  • Que: तेहरानमध्ये स्फोट का होत आहेत?

    Ans: अमेरिकेने इराणच्या कथित हल्ल्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी इराणच्या लष्करी पायाभूत सुविधांवर हवाई हल्ले केल्यामुळे तेहरानमध्ये स्फोटांचे आवाज ऐकू येत आहेत.

  • Que: डोनाल्ड ट्रम्प यांची या संघर्षात नेमकी मागणी काय आहे?

    Ans: ट्रम्प यांना इराणने तेल आणि वायू पुरवठा सुरळीत करण्याच्या करारावर स्वाक्षरी करावी आणि आपला अणुकार्यक्रम थांबवावा, अशी त्यांची मुख्य मागणी आहे.

Published On: May 09, 2026 | 10:44 AM

