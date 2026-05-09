Mahindra Bolero साठी आता मोजावे लागणार जास्त पैसे! कंपनीने केली नव्या किंमतीची घोषणा, या कारणामुळे घेतला निर्णय

Mahindra Bolero New Prices: महिंद्राने त्यांच्या लोकप्रिय Bolero लाइनअपच्या किंमती वाढवण्याची घोषणा केली आहे. उत्पादन खर्च वाढल्यामुळे कंपनीने बोलेरो क्लासिक, निओ आणि निओ प्लस मॉडेल्सच्या एक्स-शोरूम किंमतीत वाढ केली आहे.

Updated On: May 09, 2026 | 10:56 AM
  • Mahindra ने Bolero Classic, Neo आणि Neo Plus मॉडेल्सच्या किंमतीत 26,500 रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे.
  • Bolero Classic च्या B6 आणि B6 (O) व्हेरिअंट्सवर सर्वाधिक किंमतवाढ करण्यात आली आहे.
  • वाढलेल्या किंमती असूनही Mahindra ने गाड्यांचे इंजिन आणि फीचर्स पूर्वीप्रमाणेच कायम ठेवले आहेत.
वाहन निर्माता Mahindra ने त्यांच्या मजबूत Bolero लाइनअपच्या किंमती वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. कंपनीने घेतलेल्या या निर्णयामुळे सर्व ग्राहकांना मोठा धक्का बसला आहे. कंपनीने केलेल्या या घोषणेनंतर बोलेरो क्लासिक, निओ आणि निओ प्लस मॉडेल्सवर नव्या किंमती त्वरित लागू करण्यात आल्या आहेत. म्हणजेच आता ग्राहकांना महिंद्राच्या बोलेरो लाइनअपमधील मॉडेल्स खरेदी करण्यासाठी पूर्वीपेक्षा जास्तीचे पैसे खर्च करावे लागणार आहेत. गाडीच्या वेगवेगळ्या मॉडेल्सच्या हिशोबाने एक्स-शोरूम किंमतींमध्ये 26,500 रुपयांपर्यंत वाढ केली जाणार आहे. उत्पादन खर्च वाढल्याने कंपनीने हा मोठा निर्णय जाहिर केला आहे.

मजबूती आणि परफॉर्मंस

4-मीटरहून छोट्या कार्स आणि त्यापेक्षा थोड्या मोठ्या सेगमेंटमध्ये महिंद्रा एकमेव अशी कंपनी आहे जी, पारंपरिक बॉडी-ऑन-फ्रेम वाहनांचे उत्पादन करते. बोलेरो गाड्या विशेषत: भारतातील विविध प्रकारच्या रस्त्यांसाठी डिझाईन केल्या जातात. या गाड्यांमध्ये एक साधे इंजिन आणि मजबुतीवर भर देणारी एक साधी केबिन आहे. कंपनीने बदललेल्या किंमतींची घोषणा केल्यानंतर आता जे ग्राहक गाडीचे मिड रेंज व्हेरिअंट खरेदी करतील, त्यांना वाढलेल्या किमतींचा सर्वाधिक फटका बसेल. (फोटो सौजन्य – Pinterest) 

महिंद्रा बोलेरो ची किंमत वाढली

महिंद्रा बोलेरो क्लासिक B4, B6, B6 (O) आणि B8 या चार व्हेरिअंट्समध्ये उपलब्ध आहे. B4 व्हेरिअंटच्या किंमतीत केवळ 500 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. या व्हेरिअंटची एक्स-शोरूम किंमत आज देखील 7.99 लाख रुपये आहे. तर B6 व्हेरिअंटच्या किंमतीत तब्बल 25,500 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तर B6 (O) व्हेरिअंटच्या किंमतीत 26,500 रुपयांची आणि B8 व्हेरिअंटच्या किंमतीत 21,500 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. यामुळे आता या व्हेरिअंटची एक्स-शोरूम किंमत 9.90 लाख रुपये झाली आहे. या सर्व मॉडेल्समध्ये आधीप्रमाणेच 1.5 लीटर mHAWK 75 डिझेल इंजिन मिळते, ज्यामध्ये 5-स्पीड मॅनुअल गियरबॉक्स देण्यात आला आहे.

बोलेरो निओ च्या नव्या किंमती

महिंद्रा बोलेरो निओ N4, N8, N10 (R), N11 आणि N10 (O) या पाच व्हेरिअंट्समध्ये उपलब्ध आहे. या गाडीच्या बेस मॉडेल N4 च्या किंमतीत सर्वाधिक 15,500 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. तर N8 मॉडेलच्या किंमतीत 5,000 रुपयांची वाढ करण्यात आली आहे. आता त्याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे 8.84 लाख रुपये झाली आहे.

बोलेरो निओ प्लस

बोलेरो निओ प्लस P4 आण P10 या दोन व्हेरिअंटमध्ये उपलब्ध आहे. याच्या बेस मॉडेल (P4) च्या किंमताीत 9,500 रुपयांची वाढ झाली आहे. तर P10 व्हेरिअंटची किंमत 4,500 रुपयांनी वाढली आहे. या 7-सीटर गाडीची एक्स-शोरूम किंमत 10.99 लाख रुपये ते 11.99 लाख रुपयांदरम्यान आहे. निओ प्लसमध्ये स्कॉर्पिओ क्लासिकप्रमाणेच 2.2-लिटरचे डिझेल इंजिन आहे.

Published On: May 09, 2026 | 10:56 AM

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा 'सुपर' पराभव, 'किंग्ज' प्ले ऑफ बाहेर?

