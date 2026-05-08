Virar News : महापालिकेच्या कारभारावर हायकोर्ट संतप्त, आयुक्तांना अवमान नोटीस

Vasai Virar City Municipal Corporation च्या ढिसाळ कारभारावर Bombay High Court यांनी कठोर ताशेरे ओढत आयुक्त पृथ्वीराज बद्रीप्रसाद यांना न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावली आहे. २८ कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनप्रकरणी आदेशाचे पालन न केल्याने न्यायालयाने १० दिवसांत संपूर्ण थकबाकी अदा करण्याचे निर्देश दिले असून गैर-आवश्यक खर्चावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.
Vasai Virar City Municipal Corporation च्या ढिसाळ कारभारावर Bombay High Court यांनी कठोर ताशेरे ओढत आयुक्त पृथ्वीराज बद्रीप्रसाद यांना न्यायालयाच्या अवमानाची नोटीस बजावली आहे. २८ कर्मचाऱ्यांच्या थकीत वेतनप्रकरणी आदेशाचे पालन न केल्याने न्यायालयाने १० दिवसांत संपूर्ण थकबाकी अदा करण्याचे निर्देश दिले असून गैर-आवश्यक खर्चावरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत.