Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Suvendu Adhikari West Bengal Cm Oath Education Career Graph Bjp Victory

Suvendu Adhikari : कोण आहेत सुवेंदू अधिकारी? यांची शैक्षणिक योग्यता पहा आता एका क्लिकवर…

Suvendu Adhikari :सुवेंदू अधिकारी आज पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेत आहेत. नगरसेवक ते मुख्यमंत्री असा त्यांचा थक्क करणारा प्रवास आणि त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेबद्दल सविस्तर वाचा.

Updated On: May 09, 2026 | 11:59 AM
Suvendu Adhikari CM

फोटो सौजन्य - सोशल मीडिया

Follow Us:
Follow Us:

Suvendu Adhikari : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. सुवेंदू अधिकारी जे पूर्वी बंगालमधील विरोधी पक्षनेते होते. ते आता राज्याच्या सत्तेची सूत्रे हाती घेणार आहेत. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्षाचा एखादा नेता मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीपर्यंत पोहचला आहे. परंतु, त्यांच्या यशस्वी कारकिर्दीचा पाया शिक्षण आणि जमिनीवरील संघर्षावर आधारलेला आहे. नवनियुक्त मुख्यमंत्री सेवेंदू अधिकारी हे विद्यार्थी राजकारणातून बाहेर पडून राज्याच्या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहचले आहेत. तरी आज आपण त्यांच्या शैक्षणिक कारकीर्दीबद्दल जाणून घेणार आहोत

सुवेंदू अधिकारी: शैक्षणिक योग्यता

सुवेंदू अधिकारी यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्व मेदिनीपूरमधील स्थानिक शाळांमध्ये झाले आहे. त्यानंतर यांचे उच्च शिक्षण बंगालमधील प्रतिष्ठित रवींद्र भारती विद्यापीठातून पूर्ण झाले असून त्यांनी २०११ मध्ये ‘मास्टर ऑफ आर्ट्स’ (M.A) ही पदवी संपादित केली आहे. त्यामुळे सध्या पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची प्रतिमा तरुणांमध्ये अधिक लोकप्रिय होत आहे.

SMC Guidelines 2026: शाळा सुधारण्यासाठी केंद्राचा मोठा निर्णय; नवीन ‘SMC मार्गदर्शक तत्त्वे २०२६’ जाहीर!

तरूणांमध्ये ‘युथ लीडर’ म्हणून ओळख

राजकारणाचा कौटुंबिक वारसा लाभलेले सुवेंदु यांचे वडील शिशिर अधिकारी हे माजी केंद्रीय मंत्री राहिले आहेत. त्यांच्यामुळेच सुवेंदु यांना लहानपणापासून प्रशासन आणि जनसेवेतील बारकावे शिकण्यास मदत झाली. वारसहक्काने राजकारण मिळाले असले तरी त्यांनी आपली स्वतंत्र ओळख एक बलाढ्य ‘युथ लीडर’ म्हणून निर्माण केली आहे.

Thalapathy Vijay : थलपती विजयची १०वीची मार्कशीट सोशल मीडियावर व्हायरल! गणित आणि विज्ञानातील मार्क पाहून तुम्हीही थक्क व्हाल!

नगरसेवक ते मुख्यमंत्री असा प्रवास

सुवेंदू अधिकारी यांचा कारकिर्दीचा आलेख अत्यंत प्रेरणादायी आहे. त्यांनी १९९५ मध्ये नगरसेवक म्हणून आपल्या प्रवासाची सुरुवात केली. सुवेंदु हे १९९८ मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या स्थापनेपासून ते २०२० पर्यंत ममता बॅनर्जीचे खंबीर सहकारी राहिले होते. या काळात त्यांनी राज्याचे परिवहन व जलसंपदा मंत्रीपद भूषवले. २०२० मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. आपल्या रणनीती आणि कौशल्याच्या जोरावर ते आता २०२६ मध्ये बंगालच्या सत्ता शिखरावर पोहचले आहेत. सुवेंदू अधिकारी यांनी २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील तरूणांसाठी ‘रोजगार आणि कौशल्य विकास’ यांचा आराखडा मांडला. ज्यामुळे ते तरुणांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाले आहेत.

Web Title: Suvendu adhikari west bengal cm oath education career graph bjp victory

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: May 09, 2026 | 11:08 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!
1

Trump visa policies :अमेरिकेत जाऊन शिकायचंय? ट्रम्प सरकारच्या ‘या’ निर्णयांमुळे भारतीयांसह परदेशी विद्यार्थ्यांचे मार्ग झाले कठीण!

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?
2

Prateek Yadav death: प्रतीक यादव यांचे अकाली निधन; राजकीय पार्श्वभूमी असूनही का राहिले राजकारणापासून लांब ?

Sri Sri Ravi Shankar :आधुनिक काळातील ऋषींच्या आध्यात्मिक प्रवासाचे रहस्य काय? पहा एका क्लिकवर
3

Sri Sri Ravi Shankar :आधुनिक काळातील ऋषींच्या आध्यात्मिक प्रवासाचे रहस्य काय? पहा एका क्लिकवर

MHT-CET : सीईटी परीक्षेचा दुसरा टप्पा सुरू! राज्यातील १९४ केंद्रांवर चाचणी; विद्यार्थ्यांना कसा होणार फायदा?
4

MHT-CET : सीईटी परीक्षेचा दुसरा टप्पा सुरू! राज्यातील १९४ केंद्रांवर चाचणी; विद्यार्थ्यांना कसा होणार फायदा?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

NCP Split Rumors: रोहित पवारांनंतर काँग्रेस नेत्याचा खळबळजनक गौप्यस्फोट; राष्ट्रवादीचे ४० नेते भाजपच्या वाटेवर?

May 18, 2026 | 08:31 PM
Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

Tamilnadu मध्ये सरकार बदललं! आता CSK चा विजय नक्की? पहा ‘ते’ खास राजकीय कनेक्शन

May 18, 2026 | 08:18 PM
Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

Bullet Train: भारताच्या पहिल्या बुलेट ट्रेनचा ‘फर्स्ट लूक’ समोर! ताशी २८० किमी वेग; रेल्वे मंत्रालयाने जारी केले अधिकृत डिझाइन

May 18, 2026 | 08:10 PM
Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

Mango: आंबा खाण्याआधी पाण्यात का भिजवावे? जाणून घ्या यामागचे कारण

May 18, 2026 | 08:07 PM
रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

रायगडचा तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 07:59 PM
Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

Parbhani : परभणी हिंगोलीत महायुती विरुद्ध महाविकास आघाडी, कोण मारणार बाजी?

May 18, 2026 | 07:51 PM
Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

Sangli News : “मतदान करणाऱ्यांची तोंडं आता बंद का?” सांगलीतून काँग्रेसचा भाजपला थेट सवाल!

May 18, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

Bhusawal forced conversion case : पीडितेच्या तक्रारीनंतर पोलिसांची कारवाई ,मुख्य आरोपी गजाआड!

May 18, 2026 | 07:40 PM
Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

Vasai Virar News : महाराष्ट्र राज्य सफाई कर्मचारी आयोगाच्या उपाध्यक्षांची महानगरपालिकेला भेट

May 18, 2026 | 07:30 PM
Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

Nashik : भोंदू अशोक खरातविरुद्ध पहिले दोषारोपपत्र दाखल, १०५ साक्षीदारांची चौकशी

May 18, 2026 | 02:27 PM
RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

RAIGAD: तरुण घेणार ‌‘गगनभरारी‌’ एव्हिएशन, हॉस्पिटेलिटी आणि हेल्थकेअर क्षेत्रात रोजगाराची सुवर्णसंधी

May 18, 2026 | 02:23 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM