Suvendu Adhikari : पश्चिम बंगालच्या राजकारणात आजचा दिवस ऐतिहासिक आहे. सुवेंदू अधिकारी जे पूर्वी बंगालमधील विरोधी पक्षनेते होते. ते आता राज्याच्या सत्तेची सूत्रे हाती घेणार आहेत. राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच भारतीय जनता पक्षाचा एखादा नेता मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीपर्यंत पोहचला आहे. परंतु, त्यांच्या यशस्वी कारकिर्दीचा पाया शिक्षण आणि जमिनीवरील संघर्षावर आधारलेला आहे. नवनियुक्त मुख्यमंत्री सेवेंदू अधिकारी हे विद्यार्थी राजकारणातून बाहेर पडून राज्याच्या सर्वोच्च पदापर्यंत पोहचले आहेत. तरी आज आपण त्यांच्या शैक्षणिक कारकीर्दीबद्दल जाणून घेणार आहोत
सुवेंदू अधिकारी यांचे प्राथमिक शिक्षण पूर्व मेदिनीपूरमधील स्थानिक शाळांमध्ये झाले आहे. त्यानंतर यांचे उच्च शिक्षण बंगालमधील प्रतिष्ठित रवींद्र भारती विद्यापीठातून पूर्ण झाले असून त्यांनी २०११ मध्ये ‘मास्टर ऑफ आर्ट्स’ (M.A) ही पदवी संपादित केली आहे. त्यामुळे सध्या पदव्युत्तर शिक्षण घेतलेले मुख्यमंत्री म्हणून त्यांची प्रतिमा तरुणांमध्ये अधिक लोकप्रिय होत आहे.
राजकारणाचा कौटुंबिक वारसा लाभलेले सुवेंदु यांचे वडील शिशिर अधिकारी हे माजी केंद्रीय मंत्री राहिले आहेत. त्यांच्यामुळेच सुवेंदु यांना लहानपणापासून प्रशासन आणि जनसेवेतील बारकावे शिकण्यास मदत झाली. वारसहक्काने राजकारण मिळाले असले तरी त्यांनी आपली स्वतंत्र ओळख एक बलाढ्य ‘युथ लीडर’ म्हणून निर्माण केली आहे.
सुवेंदू अधिकारी यांचा कारकिर्दीचा आलेख अत्यंत प्रेरणादायी आहे. त्यांनी १९९५ मध्ये नगरसेवक म्हणून आपल्या प्रवासाची सुरुवात केली. सुवेंदु हे १९९८ मध्ये तृणमूल काँग्रेसच्या स्थापनेपासून ते २०२० पर्यंत ममता बॅनर्जीचे खंबीर सहकारी राहिले होते. या काळात त्यांनी राज्याचे परिवहन व जलसंपदा मंत्रीपद भूषवले. २०२० मध्ये त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला. आपल्या रणनीती आणि कौशल्याच्या जोरावर ते आता २०२६ मध्ये बंगालच्या सत्ता शिखरावर पोहचले आहेत. सुवेंदू अधिकारी यांनी २०२६ च्या विधानसभा निवडणुकीत राज्यातील तरूणांसाठी ‘रोजगार आणि कौशल्य विकास’ यांचा आराखडा मांडला. ज्यामुळे ते तरुणांमध्ये प्रचंड लोकप्रिय झाले आहेत.