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पावसाळी पर्यटनासाठी महाराष्ट्रातील ही काही ‘मस्ट-व्हिजिट’ ठिकाणे! तुमच्या विकेंडला बनवतील अविस्मरणीय

पावसाळा सुरू झाला की महाराष्ट्रातील डोंगर आणि घाट खूप सुंदर दिसतात. सगळीकडे हिरवेगार गवत वाढते, डोंगरावरून पांढरे धबधबे वाहू लागतात आणि वातावरणात छान धुके पसरते. शहराच्या गर्दीपासून दूर निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी हा काळ अगदी उत्तम असतो. या दिवसांत राज्यातील जुने किल्ले, थंड हवेची ठिकाणे आणि घाटांमध्ये फिरणे मनाला खूप आनंद देते. जर तुम्हालाही या पावसाळ्यात कुठेतरी बाहेर फिरायला जायचे असेल, तर महाराष्ट्रात अनेक सुंदर जागा आहेत. तुमच्या सुट्टीचे नियोजन करण्यासाठी आम्ही काही बेस्ट ठिकाणांची यादी खाली दिली आहे.

Updated On: Jun 18, 2026 | 09:51 PM
पावसाळी पर्यटनासाठी महाराष्ट्रातील ही काही ‘मस्ट-व्हिजिट’ ठिकाणे! तुमच्या विकेंडला बनवतील अविस्मरणीय
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1 / 9 माळशेज घाट- पावसाळ्यातील सर्वात सुंदर आणि थरारक घाट रस्ता म्हणून माळशेज घाटाची ओळख आहे. या दिवसांत संपूर्ण घाटात दाट धुके, रस्त्यावरून वाहणारे धबधबे आणि उंचावरून उडणारे स्थलांतरित 'फ्लेमिंगो' पक्षी हे येथील मुख्य आकर्षण ठरतात.

माळशेज घाट- पावसाळ्यातील सर्वात सुंदर आणि थरारक घाट रस्ता म्हणून माळशेज घाटाची ओळख आहे. या दिवसांत संपूर्ण घाटात दाट धुके, रस्त्यावरून वाहणारे धबधबे आणि उंचावरून उडणारे स्थलांतरित 'फ्लेमिंगो' पक्षी हे येथील मुख्य आकर्षण ठरतात.

2 / 9 लोणावळा आणि खंडाळा- सह्याद्रीच्या कुशीत असलेले हे ठिकाण पावसाळ्यात महाराष्ट्रातील सर्वात गजबजलेले पर्यटन स्थळ बनते. येथील भुशी डॅम, टायगर पॉईंट आणि राजमाची किल्ल्याचा परिसर हिरवागार होऊन अनेक छोटे-मोठे धबधबे जिवंत होतात.

लोणावळा आणि खंडाळा- सह्याद्रीच्या कुशीत असलेले हे ठिकाण पावसाळ्यात महाराष्ट्रातील सर्वात गजबजलेले पर्यटन स्थळ बनते. येथील भुशी डॅम, टायगर पॉईंट आणि राजमाची किल्ल्याचा परिसर हिरवागार होऊन अनेक छोटे-मोठे धबधबे जिवंत होतात.

3 / 9 भंडारदरा- प्रवरा नदीच्या काठी वसलेले हे अतिशय शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाण आहे. पावसाळ्यात येथील 'अम्ब्रेला फॉल्स' आणि 'रंधा धबधबा' त्यांचे रौद्र रूप धारण करतात. तसेच महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर 'कळसूबाई' देखील याच परिसरात आहे.

भंडारदरा- प्रवरा नदीच्या काठी वसलेले हे अतिशय शांत आणि निसर्गरम्य ठिकाण आहे. पावसाळ्यात येथील 'अम्ब्रेला फॉल्स' आणि 'रंधा धबधबा' त्यांचे रौद्र रूप धारण करतात. तसेच महाराष्ट्रातील सर्वात उंच शिखर 'कळसूबाई' देखील याच परिसरात आहे.

4 / 9 महाबळेश्वर आणि पाचगणी- साताऱ्यातील ही जुळी हिल स्टेशन्स पावसाळ्यात जणू ढगांच्या चादरीखाली हरवून जातात. येथील 'लिंगमळा धबधबा', 'ऑर्थर सीट पॉईंट' आणि धुक्याने वेढलेला प्रतापगड किल्ला या दिवसांत पाहण्यासारखा असतो.

महाबळेश्वर आणि पाचगणी- साताऱ्यातील ही जुळी हिल स्टेशन्स पावसाळ्यात जणू ढगांच्या चादरीखाली हरवून जातात. येथील 'लिंगमळा धबधबा', 'ऑर्थर सीट पॉईंट' आणि धुक्याने वेढलेला प्रतापगड किल्ला या दिवसांत पाहण्यासारखा असतो.

5 / 9 ताम्हिणी घाट पुणे आणि रायगड जिल्ह्याला जोडणारा हा घाट रस्ता पावसाळ्यात स्वर्गासारखा सुंदर दिसतो. हिरवेगार डोंगर, रस्त्याच्या अगदी शेजारून वाहणारे असंख्य लहान-मोठे धबधबे आणि दाट धुके यामुळे पावसाळी ड्राईव्ह आणि ट्रेकिंगसाठी हे पर्यटकांचे अत्यंत आवडते ठिकाण आहे. येथील 'प्लस व्हॅली' आणि 'कुंडलिका नदी'चा उगम परिसर या दिवसांत पाहण्याजोगा असतो.

ताम्हिणी घाट पुणे आणि रायगड जिल्ह्याला जोडणारा हा घाट रस्ता पावसाळ्यात स्वर्गासारखा सुंदर दिसतो. हिरवेगार डोंगर, रस्त्याच्या अगदी शेजारून वाहणारे असंख्य लहान-मोठे धबधबे आणि दाट धुके यामुळे पावसाळी ड्राईव्ह आणि ट्रेकिंगसाठी हे पर्यटकांचे अत्यंत आवडते ठिकाण आहे. येथील 'प्लस व्हॅली' आणि 'कुंडलिका नदी'चा उगम परिसर या दिवसांत पाहण्याजोगा असतो.

6 / 9 हरिश्चंद्रगड अहमदनगर, ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यांच्या सीमेवर असलेला हा किल्ला ट्रेकर्ससाठी पावसाळ्यातील सर्वात मोठे आकर्षण आहे. पावसाळ्यात येथील विस्तीर्ण पठार हिरवेगार होते आणि डोंगरमाथ्यावरून कोसळणारे धबधबे पाहण्यासारखे असतात. येथील मुख्य आकर्षण असलेला 'कोकणकडा' या दिवसांत धुक्याने वेढलेला असतो आणि तिथून दिसणारे ढगांचे थर अंगावर रोमांच उभे करतात. तसेच किल्ल्यावरील प्राचीन 'हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर' आणि 'केदारेश्वर गुंफा' या ऋतूत अतिशय नयनरम्य दिसतात.

हरिश्चंद्रगड अहमदनगर, ठाणे आणि पुणे जिल्ह्यांच्या सीमेवर असलेला हा किल्ला ट्रेकर्ससाठी पावसाळ्यातील सर्वात मोठे आकर्षण आहे. पावसाळ्यात येथील विस्तीर्ण पठार हिरवेगार होते आणि डोंगरमाथ्यावरून कोसळणारे धबधबे पाहण्यासारखे असतात. येथील मुख्य आकर्षण असलेला 'कोकणकडा' या दिवसांत धुक्याने वेढलेला असतो आणि तिथून दिसणारे ढगांचे थर अंगावर रोमांच उभे करतात. तसेच किल्ल्यावरील प्राचीन 'हरिश्चंद्रेश्वर मंदिर' आणि 'केदारेश्वर गुंफा' या ऋतूत अतिशय नयनरम्य दिसतात.

7 / 9 इगतपुरी- सह्याद्रीच्या उंच शिखरांनी वेढलेले इगतपुरी पावसाळ्यात ट्रेकर्ससाठी नंदनवन बनते. येथील उंट दरी, भातसा नदीचे खोरे आणि विहिगाव येथील 'अशोक धबधबा' पर्यटकांचे आवडते स्पॉट आहेत.

इगतपुरी- सह्याद्रीच्या उंच शिखरांनी वेढलेले इगतपुरी पावसाळ्यात ट्रेकर्ससाठी नंदनवन बनते. येथील उंट दरी, भातसा नदीचे खोरे आणि विहिगाव येथील 'अशोक धबधबा' पर्यटकांचे आवडते स्पॉट आहेत.

8 / 9 ११. ठोसेघर साताऱ्याजवळ असलेले हे ठिकाण तेथील अथांग आणि भव्य धबधब्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. पावसाळ्यात येथील मुख्य धबधबा आणि त्या शेजारील छोटा धबधबा अत्यंत वेगाने आणि रौद्र रूपाने दरीत कोसळताना दिसतो. परिसर पूर्णपणे दाट झाडी आणि हिरवाईने वेढलेला असून, धबधबा सुरक्षितपणे पाहण्यासाठी येथे खास व्ह्यू-गॅलरी (निरीक्षण गॅलरी) बनवण्यात आली आहे. पावसाळ्यात उडणारे पाण्याचे तुषार आणि सभोवतालचे वातावरण पर्यटकांना खिळवून ठेवते.

११. ठोसेघर साताऱ्याजवळ असलेले हे ठिकाण तेथील अथांग आणि भव्य धबधब्यांसाठी प्रसिद्ध आहे. पावसाळ्यात येथील मुख्य धबधबा आणि त्या शेजारील छोटा धबधबा अत्यंत वेगाने आणि रौद्र रूपाने दरीत कोसळताना दिसतो. परिसर पूर्णपणे दाट झाडी आणि हिरवाईने वेढलेला असून, धबधबा सुरक्षितपणे पाहण्यासाठी येथे खास व्ह्यू-गॅलरी (निरीक्षण गॅलरी) बनवण्यात आली आहे. पावसाळ्यात उडणारे पाण्याचे तुषार आणि सभोवतालचे वातावरण पर्यटकांना खिळवून ठेवते.

9 / 9 चिखलदरा विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यात असलेले हे ठिकाण सातपुडा पर्वतरांगांमधील एकमेव थंड हवेचे ठिकाण आहे. पावसाळ्यात येथील दऱ्या आणि डोंगर संपूर्ण हिरवेगार होतात आणि दाट धुक्याची चादर पसरते. येथील 'भीमकुंड', 'देवी पॉईंट', 'पंचबोल पॉईंट' आणि जवळच असलेला ऐतिहासिक 'गवाळगड किल्ला' या दिवसांत पर्यटकांना खूप आकर्षित करतात.

चिखलदरा विदर्भातील अमरावती जिल्ह्यात असलेले हे ठिकाण सातपुडा पर्वतरांगांमधील एकमेव थंड हवेचे ठिकाण आहे. पावसाळ्यात येथील दऱ्या आणि डोंगर संपूर्ण हिरवेगार होतात आणि दाट धुक्याची चादर पसरते. येथील 'भीमकुंड', 'देवी पॉईंट', 'पंचबोल पॉईंट' आणि जवळच असलेला ऐतिहासिक 'गवाळगड किल्ला' या दिवसांत पर्यटकांना खूप आकर्षित करतात.

Web Title: Must visit places in maharashtra in mansoon

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Published On: Jun 18, 2026 | 09:48 PM

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