पावसाळी पर्यटनासाठी महाराष्ट्रातील ही काही ‘मस्ट-व्हिजिट’ ठिकाणे! तुमच्या विकेंडला बनवतील अविस्मरणीय

पावसाळा सुरू झाला की महाराष्ट्रातील डोंगर आणि घाट खूप सुंदर दिसतात. सगळीकडे हिरवेगार गवत वाढते, डोंगरावरून पांढरे धबधबे वाहू लागतात आणि वातावरणात छान धुके पसरते. शहराच्या गर्दीपासून दूर निसर्गाचा आनंद घेण्यासाठी हा काळ अगदी उत्तम असतो. या दिवसांत राज्यातील जुने किल्ले, थंड हवेची ठिकाणे आणि घाटांमध्ये फिरणे मनाला खूप आनंद देते. जर तुम्हालाही या पावसाळ्यात कुठेतरी बाहेर फिरायला जायचे असेल, तर महाराष्ट्रात अनेक सुंदर जागा आहेत. तुमच्या सुट्टीचे नियोजन करण्यासाठी आम्ही काही बेस्ट ठिकाणांची यादी खाली दिली आहे.