7/12 Uatara : ७/१२ उतारा बंद, आता मिळणार ‘प्रॉपर्टी कार्ड’; शहरी भागातील रहिवाशांसाठी महसूल विभागाचा मोठा निर्णय

7/12 Uatara News: शहरी भागात समाविष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींवर कर्ज घेताना अनेकदा ७/१२ उताऱ्यावर असणाऱ्या जुन्या नोंदींमुळे बँकांकडून अडचणी निर्माण केल्या जात होत्या.

Updated On: May 07, 2026 | 10:01 AM
  • शहरी भागात शेती उरलेली नसल्याने ७/१२ ऐवजी प्रॉपर्टी कार्डमुळे जमिनीचा नेमका नकाशा आणि मालकी हक्क स्पष्ट होतो.
  • बिगरशेती (NA) जमिनींच्या खरेदी-विक्रीत होणारी फसवणूक टाळण्यास मदत होईल.
  • बँकांकडून गृहकर्ज किंवा इतर व्यावसायिक कर्ज घेताना प्रॉपर्टी कार्ड हे अधिकृत आणि सुलभ दस्तऐवज मानले जाते.
7/12 Uatara News: महानगरपालिका आणि नगरपालिकांच्या हद्दीत समाविष्ट झालेल्या गावांसाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत महत्त्वाचा प्रशासकीय बदल केला आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे शहरी भागातील जमिनींच्या नोंदी अधिक सुटसुटीत आणि स्पष्ट होणार आहेत.ज्या गावांचे नागरीकरण झाले आहे आणि जी गावे आता महापालिका किंवा नगरपालिकेच्या हद्दीत आली आहेत, तेथील जमिनींचा पारंपरिक ७/१२ उतारा आता बंद केला जाणार आहे.

७/१२ उताऱ्याच्या ऐवजी आता या जमिनींची नोंद ‘प्रॉपर्टी कार्ड’वर केली जाईल. शहरी भागातील जमिनींसाठी हे अधिकृत आणि कायदेशीर दस्तऐवज मानले जाते. अनेकदा शहरी भागात जमिनीचा वापर शेतीऐवजी बिगरशेती (NA) कारणांसाठी केला जातो. अशा वेळी ७/१२ उताऱ्यावरील नोंदींमध्ये गोंधळ निर्माण व्हायचा. प्रॉपर्टी कार्डमुळे मालकी हक्क स्पष्ट होतील आणि बँकांकडून कर्ज मिळवताना किंवा खरेदी-विक्री करताना येणाऱ्या अडचणी दूर होतील.

हा बदल का गरजेचा होता?

शहरी भागात जमिनीचे छोटे तुकडे आणि वाढलेली बांधकामे पाहता, महसूल विभागाला जमिनीचा नेमका नकाशा आणि मालकी हक्क यांची नोंद ठेवण्यासाठी ७/१२ पेक्षा प्रॉपर्टी कार्ड अधिक सोयीचे पडते. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे शहरीकरणाच्या प्रवाहात असलेल्या नागरिकांना आता अधिकृत नागरी दस्तऐवज मिळणार आहे. संबंधित भागातील भूमी अभिलेख विभाग (Land Records Department) या जमिनींचे सर्वेक्षण करून ७/१२ उताऱ्याचे रूपांतर प्रॉपर्टी कार्डमध्ये करण्याची प्रक्रिया टप्प्याटप्प्याने पूर्ण करेल.

7/12 होणार बंद

मिळालेल्या माहितीनुसार, शहरी भागात समाविष्ट करण्यात आलेल्या जमिनींवर कर्ज घेताना अनेकदा ७/१२ उताऱ्यावर असणाऱ्या जुन्या नोंदींमुळे बँकांकडून अडचणी निर्माण केल्या जात होत्या. पण आता थेट प्रॉपर्टी कार्ड मिळणार असल्यामुळे मालमत्तेचे नेमके स्वरूप स्पष्ट होण्यास मदत होणार आहे. प्रॉपर्टी कार्डमुळे जमिनीचे हस्तांतरण करताना किंवा वारसदाराची नोंद करताना येणाऱ्या अडचणी कमी होणार आहेत. शहरी भागातील जमिनींचे स्वरूप बदलल्यामुळे आता ‘प्रॉपर्टी कार्ड’ असणे हे कायदेशीरदृष्ट्या अधिक व्यवहार्य आहे,” असे चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी म्हटले आहे.

प्रॉपर्टी कार्डसाठी मंत्रालयात झालेल्या बैठकीनंतर ही प्रक्रिया अधिक वेगाने करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. हद्दवाढीमुळे शहरात समावेश झालेल्या गावांच्या सर्वेक्षणाचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे आणि तातडीने कार्ड वाटप केले जावे, अशा सुचनाही देण्यात आल्या आहेत. या प्रक्रियेमुळे जमिनीच्या नोंदींमध्ये सुसूत्रता येईल आणि भविष्यातील जमिनींमुळे होणारे वादही टाळता येतील, हा देखील यामागचा एक उद्देश आहे.

 

IMD Rain Alert: 'या' दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM
May 18, 2026 | 12:30 AM
May 18, 2026 | 12:30 AM
May 17, 2026 | 11:40 PM
May 17, 2026 | 10:15 PM
May 17, 2026 | 09:39 PM
May 17, 2026 | 09:23 PM

May 17, 2026 | 07:42 PM
May 17, 2026 | 07:32 PM
May 17, 2026 | 07:28 PM
May 17, 2026 | 07:19 PM
May 17, 2026 | 02:15 PM
May 16, 2026 | 08:15 PM
May 16, 2026 | 08:10 PM